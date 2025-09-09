Se entregan los Diplomas al Mérito de los Premios Konex a la música popular
Durante la ceremonia en el C. C. Konex, que comenzó pasadas las 19.30, se reconocerá a 100 artistas
- 4 minutos de lectura'
Con una ceremonia en Ciudad Cultural Konex, se entregan esta noche los 100 diplomas al mérito de los Premios Konex, que este año fueron dedicados a la música popular, en veinte disciplinas diferentes. La selección se realizó con el objetivo de distinguir a figuras de este rubro que se destacaron durante el período 2015-2024 (este sistema de premios evalúa la última década). Esta fue la quinta ocasión en la que se realizó la premiación de artistas de música popular.
Más adelante se conocerá al que será distinguido con el premio Konex de Brillante, que en ediciones anteriores quedó en manos de Atahualpa Yupanqui (1985), Mercedes Sosa (1995), Horacio Salgán (2005) y Dino Saluzzi (2015).
Los galardonados fueron seleccionados por un Gran Jurado conformado por 20 destacadas figuras del ámbito cultural, presidido por Sandra Mihanovich (Premio Konex de Platino 1995 y 2015), el secretario general Alejandro Lerner (Premio Konex 1985, 1995 y 2005) y el Presidente Honorario Dino Saluzzi (Premio Konex de Brillante 2015).
Según los organizadores, “los Premios Konex fueron instituidos en 1980 con el propósito de sembrar el porvenir, distinguiendo anualmente a las personalidades e instituciones más valiosas en todas las ramas que componen el espectro cultural de la nación, para que el ejemplo de los mejores sirva de factor de emulación a nuestra juventud. Cada año la Fundación Konex premia una rama diferente del quehacer nacional en ciclos de 10 años. De 1980 a 1989 se consideró la trayectoria total de los premiados. De 1990 a 1999 se premió la trayectoria de los últimos 10 años; desde el 2000 al 2009 se repite el ciclo y así en forma indefinida”.
Artistas “diplomados”
Esta es la lista de las personas que fueron distinguidas este año con el Diploma al Mérito.
1. Solista de Tango
Lidia Borda
Juan “Tata” Cedrón
José Colángelo
Julieta Laso
Hugo Rivas
2. Conjunto de Tango
Diego Schissi Quinteto
Nicolás Ledesma Orquesta
Orquesta del Tango de Buenos Aires
Quinteto Lumière
Trío Lavallén - Estigarribia- Cabarcos
3. Solista de Folklore
José Luis Aguirre
Raly Barrionuevo
Nadia Larcher
Soledad Pastorutti
Nahuel Pennisi
4. Conjunto de Folklore
Arbolito
Don Olimpio
Dos Más Uno
Duratierra
Los Manseros Santiagueños
5. Solista de Jazz
Roxana Amed
Yamile Burich
Hernán Jacinto
Ricardo Lew
Ligia Piro
6. Conjunto de Jazz
ARGENTUM jazz quinteto
Bourbon Sweethearts
Escalandrum
Swing Summit Trío
Trío Sin Tiempo
7. Solista de Rock
Pedro Aznar
Marilina Bertoldi
David Lebón
Hilda Lizarazu
Dante Spinetta
8. Conjunto de Rock
Divididos
El Mató a un Policía Motorizado
Eruca Sativa
La Renga
Los Espíritus
9. Solista de Pop
María Becerra
Lali Espósito
Zoe Gotusso
Nicki Nicole
Tini Stoessel
10. Conjunto de Pop
Babasónicos
Conociendo Rusia
El Kuelgue
Miranda!
Usted Señalemelo
11. Tropical
La Delio Valdez
La Konga
Angela Leiva
Pablo Lescano
Luck Ra
12. Urbano
Cazzu
Duki
Trueno
Wos
YSY A
13. Alternativo/Nuevo
Ainda
Bandalos Chinos
CA7RIEL y Paco Amoroso
Feli Colina
Dillom
14. DJ/Electrónica
Hernán Cattáneo
Ignacia
Peces Raros
Tremor
Javier Zuker
15. Melódico/Romántico
Silvina Garré
Dany Martin
Marcela Morelo
Luciano Pereyra
Abel Pintos
16. Infantil
Canticuénticos
Magdalena Fleitas
Los Raviolis
Pim Pau
Topa
17. Solista Instrumental
Pablo Agri
Hilda Herrera
Franco Luciani
Daniel Maza
Manu Sija
18. Autor/Compositor
Lisandro Aristimuño
Vero Bellini
Juana Molina
Fito Páez
Lilián Saba
19. Productor Artístico
Bizarrap
Juan Blas Caballero
Nico Cotton
Fabián “Tweety” González
Lucy Patané
20. Arreglador/Orquestador
Gerardo Gardelin
Nora Sarmoria
Gustavo “Popi” Spatocco
Leo Sujatovich
Lito Vitale
Los inolvidables (figuras fallecidas en la última década)
Ramón Ayala
Rosario Bléfari
Sergio Denis
Horacio Fontova
Rodolfo García
Manolo Juárez
Chico Novarro
Palo Pandolfo
Atilio Stampone
Jaime Torres
Otras noticias de Música
- 1
“Chega de saudade”, la canción que produjo un big bang: presentó en sociedad a João Gilberto y dio a conocer al mundo entero la bossa nova
- 2
Pat Metheny: el gran elogio para un músico argentino, su nueva visita al país y la “negación” que lo mantiene activo a los 71 años
- 3
Murió Rick Davies, fundador de Supertramp, a los 81 años
- 4
La sorpresiva aparición de Pity Álvarez en un escenario para cantar un tema de Charly García