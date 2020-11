Chico Novarro y su hijo, Pablo Novak, un show en la intimidad del living Fuente: Archivo - Crédito: Album familiar Novarro

Chico Novarro y Pablo Novak se juntan una vez por semana. En plena pandemia de coronavirus, padre e hijo hacen música para llenar el vacío de tantos meses de encierro e incertidumbre. Tienen una sociedad artística de casi 20 años. Desde aquel primer show que hicieron en Medio y Medio, en Punta del Este, a la fecha, han recorrido diferentes escenarios. Los clásicos del cantante y compositor de boleros reversionados por su hijo -actor, poeta, profesor de teatro y coach- que no puede renegar de la herencia que trae consigo, la poesía del actor recitada por su padre, la leyenda. Juntos, hablan del show que harán por streaming el próximo viernes 6 de noviembre, donde habrá mucho de esta nueva normalidad: sin banda, ellos dos, desde la liviandad de sentirse en casa.

"La idea es hacer muchas canciones, casi todas de papá ("Algo Contigo", Cómo", "Arráncame la vida", "Cuenta conmigo", "Un sábado más", "Carta de un león a otro", entre muchas otras), dos canciones mías y también dos que hicimos juntos: un tango, "Yo te amo" (música mía, letra de papá), y una balada. Voy a tocar el piano todo el tiempo, que es un desafío. Si bien nosotros hemos hecho shows en Clásica y Moderna, El club del vino, por todos lados, siempre fue en compañía de músicos. En este caso nos acompañamos nosotros, así que va a ser súper living de casa, intimista", cuenta a LA NACION Pablo Novak. Al lado, su padre, de 87 años, comparte el auricular del celular en tiempos de Zoom, asiente y promete que hasta van a develar secretos, entre canción y canción, como algunas historias no tan conocidas de Bernardo Mitnik, al fin de cuentas el verdadero nombre de Chico, y de su familia.

-¿Cómo surgió la idea del show?

Chico Novarro: -En el living de mi casa tengo como un pedacito de música: hay piano y batería. A veces viene mi nieto Marcos [hijo de Pablo] y agarra el bajo y nos ponemos a hacer música, a tocar. Surgió la idea de Pablo, que es el que más enfocado está en las comunicaciones, y me dijo: "¿No querés que hagamos algo?". Entonces, vino una vez y me grabó, otra día vino y ya me puso límites. Me dijo: "Buscate una camisa que vamos a grabar". "¿Qué bolero querés?" "A mí me gusta tal". Empezamos a hacer cosas sueltas y eso fue a las redes sociales.

Pablo Novak: -Empezó a explotar y la gente a pedir más. Entonces, pensé: "Hagamos un recital y listo". Incluso hace poco puse parte de la letra de "Carta de un león a otro" en las redes y todo el mundo flasheó y pensó que era actual esa letra. Si prestás atención, habla del zoológico de gente, del encierro, de la libertad, de la falta de la libertad, de no poder salir. Si bien es una canción del año 72, hoy está muy vigente esa letra. Esas cosas me hicieron pensar en la necesidad de hacer un show.

-¿Con qué se va a encontrar la gente?

Novak: -Estamos ensayando los temas, los clásicos de papá. Lo que no quiero que ensayemos demasiado es lo que vamos a charlar. Creo que va a ser una especie de trío, integrado por Chico Novarro, Pablo Novak y el que esté del otro lado (que va a ser testigo de una conversación de padre e hijo). Eso es lo que tiene de bueno este formato. Te metés en mi living. Hay un montón de formatos nuevos que tienen que ver con la sinceridad, con poder llevar una charla íntima, sincera, algo que veo mucho en mi rol de coach.

Novarro: -En el espectáculo vamos a hacer un tango que le dediqué al cordón de la vereda, que es una cosa muy original, pero muy linda. También los boleros clásicos, no falta nada. Creo que mucha gente va a disfrutar este show, aparte porque tiene una cosa afectiva muy familiar. Eso es lo que queremos darle: que no sea un show, que sea como un encuentro nuestro para compartir las cosas que hacemos y lo que nos gusta.

Novak: -No nos vamos a poner traje, pero sí una camisa planchada.

Novarro: -Yo ese día me baño.

-¿Chico, cómo te llevás con las nuevas plataformas?

Novarro: -Me tuve que interiorizar. Además estoy estresado, resfriado, los cambios de clima no ayudan. A mí me labura la cabeza, sin querer te resfriás y decís: "Ay, estornudé". Pero eso es el miedo. Estamos muy shockeados por la cantidad de gente...[que tiene coronavirus] en todo el mundo, no le podemos echar la culpa a nadie. Pero yo tengo fe, como dice Palito, amigo mío; "yo tengo fe que todo pasará". Gracias a Dios, tengo 4 hijos, 8 nietos. No te digo que vienen los chicos porque estoy la mayor parte del tiempo solo, pero con Pablo y Julieta, mi hija menor que está con Pampita [en Pampita online], estamos conectados.

-Dicen que la música también es un forma de hacer catarsis en tiempos difíciles...

Novarro: -Eso es lindo. Nos ayuda a vivir. Me está pasando que de repente me acuerdo de una canción que la tenía olvidada, de verdad. Me pongo a pensar y digo: "Uy" y la anoto. Tengo mucho repertorio: más de 500 canciones. Hay para acordarse. Ya casi no escribo, arreglo letras, cambio una letra, una palabra. Por ahí surge una cosita, me atrae más la poesía. Pablo, en cambio, hace música, más que yo.

Novak: -El otro día nos decían que no era muy común que padre e hijo en la música o en el arte se juntaran para hacer un show. La verdad es que no tengo registro de gente que lo haga y lo siga haciendo después de tanto tiempo. El otro día me acordaba a título de una poesía que le escribí a papá en un momento que se llama "Un papá artista". El contexto de esa poesía fue porque empezábamos a hacer un show juntos hace 18 años y estaba por nacer mi hijo. Esa referencia me parece importante, 18 años después inaugurar un show nuevo, en un formato nuevo, es bastante especial.

-¿Qué sienten que aporta cada uno en este binomio?

Novarro: -Siento que a mí me gusta lo que él hace. No es que estoy obligándome a aceptarlo. Yo lo acepto porque me gusta. Tiene buenas ideas, es un tipo muy talentoso y cuando canta, debo ser uno de los fans que tiene, me gusta cómo lo hace. Es como que moldeamos una figura de padre e hijo. Era muy lindo tenerlo, estuvimos un tiempo distanciados cuando me separé de su madre. Yo le pedí que estudiara música. Fue muy bueno para él porque aprendió en serio cosas lindas, buena armonía. Tiene una buena base musical. Ahora, por supuesto, de los Beatles para acá, él tiene mentalidad de un tipo joven y yo estoy todavía con el tango y el bolero, que son los géneros en los que me metí más profundamente y salieron cosas buenas.

-¿Y vos Pablo?¿Qué te acordás de tu papá cuando eras chico?

Novak: -A mí me encantaba ir a verlo laburar desde muy chiquito. Recuerdo con mucho cariño a los socios de él: Eladia Blázquez, Rubén Juárez, Mike Ribas, que era el director musical. De todas las personas con las que él se juntaba aprendí muchas cosas. Primero a que es más lindo todo en "yunta". Sentir un apoyo y sentir que hay alguien al lado en el escenario que está ahí con vos es algo muy lindo. De hecho formé con Roberto Antier un dúo que hicimos 9 años de shows juntos. Sentirte que estás compartiendo un escenario es muy lindo. Aprendí a laburar en equipo. Me gustaba siempre acompañarlo a las giras o al canal... Ir a verlo cuando trabajaba con (Jorge) Porcel, ir a canal 9 a canal 13. Me encantaba eso, la tele y el teatro.

Novarro: -Se perdía en los canales.

Novak: -Me perdía medio a propósito, ¿no?

Novarro: -En la playa también se perdía...

Chico Novarro y Pablo Novak, padre e hijo a través del tiempo Fuente: Archivo - Crédito: Album familiar Novarro

-Chico, hablabas de la separación de Nora Olivares, la madre de Pablo y Marcela Mitnik [2 de los 4 hijos del cantante], ¿eso implicó una ruptura entre ustedes?

Novarro: -Físicamente, pero no, siempre fuimos muy unidos.

Novak: -No hubo altibajos entre nosotros. Somos muy familieros, Nos gusta juntarnos. Están buenos esos encuentros de la familia. Supongo yo que tengo una relación particular por ser el varón, más compinche, de contar y confesar cosas, más que con mis tres hermanas. Creo que fue bastante así la relación. Lo que sí noto es un cambio en mí en función de empezar a laburar con él. Algo que no fue de arranque. Porque yo soy más actor que músico. Si bien tengo facilidad para la música no es algo que me quite el sueño si no lo estoy haciendo. El encuentro musical con mi papá se dio justamente cuando iba a ser papá yo y fue al menos 10 o 15 años después de mi debut como actor. Ahora tengo la suerte de que mi hijo salió con un oído tremendo y se sienta en el piano y toca, agarra la guitarra y toca. También hay un encuentro con él desde lo musical. Hay como una continuidad y él heredó el oído y esta cosa artística.

-¿No se quiso sumar al show?

Novak: -Le dijimos de sumarse pero no quiso. Él quiere ser actor y músico, o sea, cagamos. Estudia teatro hace mucho, tiene mucha facilidad. Va por ese lado. Tiene 18 años.

Novarro: -Tiene talento. En esta etapa dejalo, ya se va a sumar. Crecer creció ¿eh?... es mucho más alto que nosotros.

Novak: -Mide 1.90.

-Pablo, ¿cuál es tu canción preferida de Chico Novarro?

Novak: Hay un montón y no son justamente las más conocidas. Me pasó algo con una canción, con "Cómo". Cuando era muy pendejo, tenía 22 años, estaba trabajando en el San Martín y tenía un compañero que era pianista. Hicimos unos demos con "Cómo". Era una grabación de Tito Rodríguez de los años 60 y la rescaté. La llevé a una compañía discográfica y el productor me dijo: "Estás loco pibe, ¿bolero?, el bolero ya fue. Vos tenés que grabar rock, pop. ¿Cómo vas a hacer un demo con bolero?". Un año después de eso, Luis Miguel graba Romance y vuelve el bolero en el año 90. Graba justamente esa canción; a mí me hizo pensar que yo tenía visión de lo que podía volver y, por otro lado, que la canción era muy linda.

Novarro: -Y yo no le daba mucha bola, no la cantaba. La tenía abandonada, estaba en un cajoncito. Es una canción que compuse y que Tito Rodríguez [quien grabó 16 canciones de Novarro] tuvo la gran amabilidad de tenerla en cuenta. Era un tipo de mucho éxito, había tenido un bolero que se llamaba "Escándalo", muy popular. Vino a la Argentina a hacer shows con una orquesta grande y nos conocimos. Ahí le pasé la canción en el cuarto donde dormía Pablo, que tenía un pianito chiquito. Tito no me dejó ni cantarla toda, a los pocos compases me dijo: "Dámela que me la llevo" y la llevó y la grabó en Nueva York y fue un éxito en toda América.

Pablo: -Pero eso fue 30 años antes de Luis Miguel. Se convirtió en un clásico.

Yo te amo", de Novarro y Novak 02:17

Video

-Es curioso el caso de Luis Miguel, quien logró ese nuevo boom por el bolero. Su historia se convirtió en serie y puso de manifiesto la relación tensa con su papá, Luisito Rey, quien aparece como un padre bastante poco amable con su hijo...

Novak: -No vi la serie pero papá no coincide porque lo conoció.

Novarro: -Lo conocí a Luisito Rey en Miami. Un amigo me dijo: "Vamos a visitarlo". Y fuimos, hablamos, agarró la guitarra, se puso a cantar. Me cayó muy bien a mí. Pero después me enteré que había andado en la droga y qué sé yo. Y bueno, son cosas de la vida, circunstancias. No conozco la serie pero sí te diría que Luis Miguel, después de haber grabado su primer disco de boleros, hizo hasta rock, grabó de todo y nunca tuvo el éxito que tuvo con ese disco. Entonces tuvo que volver a los temas románticos vía Manzanero, que es un gran autor. Luis Miguel es un gran cantante, muy buen intérprete y ha tenido un éxito acorde a lo que es él, y eso cuando sucede es algo muy lindo. Su vida privada, bueno... conmigo se van a aburrir si hacen una serie.

-Chico, vos hablabas del bolero y el tango como géneros antiguos, pero lo cierto es que siempre vuelven...

Novarro: -El bolero existe porque uno siempre quiere hacerle un versito a la persona que uno quiere, es una declaración de amor. El tango es evocación que a veces ayuda porque es tu paisaje, es el idioma de tu gente y lo que vos sentís para adentro. Es más difícil como género, el otro te lleva a un plano de seducción, de ensoñación y de inspiración. La canción de amor no se va a ir nunca. Hay una canción que no es un bolero es un tango: "El día que me quieras". Creo que hay muy pocas canciones que tienen esa categoría y está escrita por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera. Para mí es una manifestación clara del romanticismo en la canción. No importa el género, porque Ana Belén con Rubén Blades, el rey de la salsa, acaban de grabar a dúo "Algo contigo" y eso a mí me llena... Me pongo gordo porque digo: "Mirá cómo eligen este tema que tiene como 30 años".

-Hablando de "Algo contigo", ¿se puede saber quién fue la musa inspiradora?

Novarro: -No. Una chica me dio la idea del título acusándome de que yo tenía algo con otra y a mí lo que más me gustó fue lo que ella me dijo.

Novak: -Ella te decía: "Esa chica quiere tener algo con vos"

-Novarro: -No: "Esa chica tiene algo con vos". Y yo le dije: "No, es una compañera".

-¿Tuviste algo con ella?

Novarro: -Eh...

Novak: -No sabe, no contesta.

Novarro: -Creo que sí. Pero pasaron muchas cosas y pasaron muchos años y la chica que inspiró esa frase no está más. Entonces yo... estoy arrepentido de no haberle dicho que sí, haberle confirmado. Porque a uno le agarra la culpa de alguna manera, ir y decirle: "Sí, tenés razón, vos me inspiraste". Pero a mí me inspiró ella con el título, lo que yo tuve con la otra no tiene importancia. Pude haberlo tenido o pude no haberlo tenido. Lo importante es que esa piba tenía una manera de hablar muy interesante.

-Entonces, hubo dos mujeres detrás del tema...

Novak: -Claro. La celosa y la destinataria.

Desde el living de casa, Chico Novarro y Pablo Novak, padre e hijo, harán un show por streaming el próximo viernes 6 de noviembre Fuente: Archivo - Crédito: Album familiar Novarro

-Hoy, muchas de las letras del bolero y del tango están siendo revisadas, a propósito del lugar de la mujer, incluso el mismo romanticismo...

Novarro: -Creo que en este momento de crisis mundial por la pandemia necesitamos más que nunca saber que tenemos al amor cerca. Saber que podemos acudir al amor filial, maternal, entre parejas, de enamorados, al amor. Uno no puede negar por más que la vida te lleve por caminos crueles que hace falta el amor, es como un alimento.

Novak: -Esos planteos serían como decir: "Che, ¿te acordás que hace 40 años era saludable fumar?" Se fumaba en los aviones, venía el médico con el pucho en la boca y hasta había recortes de revistas de los años 60 donde decían: "recomiendo tal cigarrillo". Hoy es impensable, no podemos juzgar lo que se decía porque hasta la ciencia lo aprobaba. Si la ciencia no se maneja con certezas sino con "hasta ahora es lo que suponemos", ¿por qué nosotros nos vamos a manejar con la certeza de juzgar algo que fue escrito en otro momento? Me parece que el contexto es importante para las opiniones que uno tiene.

