Cecilia Milone contó la verdad sobre su romance secreto con Chico Novarro con una emotiva carta abierta

Ya pasaron unos días desde que se comenzó a hablar del romance extramatrimonial que mantuvieron Cecilia Milone y Bernardo Mitnik, más conocido por su nombre artístico, Chico Novarro. Esto generó todo tipo de comentarios en los programas de televisión, por lo que, cansada de las especulaciones al respecto, la cantante decidió compartir un posteo en su cuenta de Instagram para confirmar la historia de amor y defender al artista de “las mentiras”.

“Si supieras la que se armó. Mezclan toda tu información. No tienen idea de nada, ¡hay un enredo de fechas, de mujeres y de canciones! ¡Qué poco te conocían! Hay muy poca precisión. ¡Con lo detallista que eras y la prolijidad de tu memoria! Jamás te hubiera pasado, con tu sol en virgo y tu romántica luna en piscis. ¡Bien, lo sabe @jimena_la_torre!“, comenzó Milone su posteo al que le sumó una foto de ella junto a Novarro.

“Lo único que me importa es que Dios, vos y yo sabemos cuánto te mortificó que hubiera un país creyendo que no eras vos, mi amor. Bueno… de una manera muy poco elegante… se enteraron todos. Yo venía siendo tu mujer misteriosa, haciéndote un homenaje con metáforas para descifrar… desde septiembre de 2024 y me ignoraron todos", continuó su explicación al sumar datos de su noviazgo, el que se dio efectivamente de forma secreta.

El posteo que compartió Cecilia Milone para confirmar su romance con Chico Novarro (Foto: Instagram @ceciliamilone)

Al parecer, Cecilia Milone se encontraba ansiosa de poder confirmar que mantuvo una relación con el Chico Novarro, ya que, en el final de su escrito, puntualizó: “Hace un mes pronuncian #ChicoNovarro sin parar. La intención fue dejarme como una loca y difamarme… y acá estamos: ¡Te nombran más que en los últimos 40 años de tu carrera! Ahora se acordaron que eras talentoso. Porque eso sí, no paran de reconocerlo. No creí ‘oírme pensar’ jamás: ¡Bienvenido sea este escándalo!“.

“Mientras tanto, en la baticueva del maestro @calabresegustavo seguimos grabando temas tuyos… y yo, como dice @moria_laone, estoy cada vez más enamorada ‘post mortem’ del bolero extraordinario que escribiste en mi vida. Te amo desde antes… y hasta después. Tuya, yo", celebró, sobre los homenajes que aún continúa haciéndole a él y a su música.

“P.D.: ¡Descubrí cuánto me quiere y cuánto quiero yo a @danielambrosino! Será el vocero oficial. ¡Se lo ganó! Es bueno del bien. (La foto fue la que nos sacó mi amiga mágica @danielaelizabethinglese después de una función de #ValienteYSentimental)“, cerró.

En su cuenta de Instagram, hacía tiempo había comenzado a compartir una gran cantidad de fotos junto a Chico Novarro (Foto: Instagram @ceciliamilone)

Rápidamente, la publicación se volvió viral en redes sociales con cientos de mensajes de apoyo para este romance que se conoció casi dos años después de la muerte de cantautor santafesino. “¡El amor se festeja en todas sus formas"; “Se notaba en esos rostros la felicidad qué sentían por estar juntos, para mí dos poetas qué se fusionaron, él se fue físicamente, pero en realidad está en vos” y “Este amor nunca entendió de tiempos, de edades, ni de planos...”, fueron algunos de los comentarios con los que sus seguidores le brindaron su apoyo.