Julieta Novarro arremetió contra Cecilia Milone por hablar de su relación amorosa con su papá: “Esa historia no tuvo valor para él”

Luego de que se hiciera público el romance de Cecilia Milone con Chico Novarro y de las confesiones de la actriz y cantante sobre sus sentimientos hacia el reconocido artista, Julieta Novarro fue como invitada al programa de Mirtha Legrand y no solo defendió a su mamá y pidió respeto por ella sino que, además, destrozó a la amante de su papá. “Esa historia no tuvo valor para él”, disparó.

“Qué homenaje, ¿no? Digo, con 700 canciones escritas y un recorrido tan grande…”, se quejó cuando Mirtha le mencionó la polémica en la que, en la actualidad, quedó envuelta la figura de Chico Novarro. “Ni siquiera hace dos años que mi papá se fue”, se quejó luego. “Estar viviendo esta situación es raro, es muy doloroso. Sobre todo para mi mamá”, agregó.

Julieta Novarro junto a la Chiqui y el resto de los invitados de la noche: Alejandro Lerner, Arturo Puig, Nelson Castro y Liliana Franco

“Julieta, ¿cómo les cayó estas declaraciones de Milone”, disparó Mirtha, intrigada por la reacción de la familia a las palabras “tan inoportunas” -enfatizó- de Milone. “Horrible. Primero porque no es verdad. Es completamente inoportuno porque hay una familia en duelo y hay un ser que es mi mamá que acompañó a mi papá 50 años, con idas y vueltas pero que estaba al lado de él y le dio la mano hasta el último día”, explicó.

“Quienes lo conocieron, mi papá siempre fue una persona con una libertad enorme”, siguió Novarro su relato, y la Chiqui intervino para aclarar que Chico llamaba “amigas” a las “personas con las que estaba”. “Sí”, confirmó Julieta. “Él decía ´es mi amiga, es mi amiga´ hasta que mamá una vez le dijo ´andá con tu amiga´. Lo dejó, y él después quería volver con mamá”, reveló la actriz. La relación, explicó, se mantuvo hasta el final de la vida del compositor. “Entonces yo pienso en ella, que es una tipa bárbara, jovial, que tenga que bancarse esto…”, se quejó. “Porque una cosa es si papá está, que hable lo que tenga que hablar. Ahora, que pase cuando ya no está…”, sumó.

En ese momento, la conductora le preguntó si era verdad que, cuando Novarro estaba muy enfermo, Milone tocó el timbre en su casa para intentar verlo. “Sí. Yo estaba. Quería entrar, sin ningún tipo de empatía para con la familia y para con mamá, que estaba ahí. Porque no nos olvidemos que esa casa era la casa de papá y de mamá”, sostuvo, y habló de “falta de empatía”.

Julieta explicó que si bien estaba enfermo, Novarro mantenía la lucidez mental. “Yo le pregunté, obviamente como le hubiera preguntado por cualquier persona, si la quería ver y me dijo que no. Y de hecho hacía 15 años que no tenían ningún tipo de vínculo. Él hablaba. Todos sabíamos con quién tenía vínculo. En eso era obvio, lo que vos veías, era”, explicó, y aseguró que lo que está pasando no es justo ni para su mamá ni para ella y sus hermanos. “No sé por qué se le da entidad a alguien porque tenga una carrera, Hay algo que está corrido. Tenemos que dejar de naturalizar que cualquiera diga cualquier cosa”, pidió.

“Yo siempre sentí que él en vida no fue homenajeado como se merecía. ¿Esto es un homenaje? No, no es un homenaje. Si vos tenés amor hacia una persona, amor profundo, esto no lo haces. Yo no haría nunca una cosa así. Primero porque respetaría la figura de quiénes sí están y están en duelo. No tiene ningún sentido. No pasó antes, ¿por qué tiene que pasar 15 años después, o 20? Porque sin duda estamos hablando de 20 años con algo que no tuvo valor. No lo tuvo. Y así lo hubiera tenido, no corresponde”, completó la actriz visiblemente ofuscada. “Es un melodrama”, señaló Mirtha. “De un personaje solo. Es un unipersonal”, remató Novarro.

Las palabras de Milone

El descargo de Cecilia Milone

El martes pasado, luego de que trascendiera su romance con Chico Novarro, Milone rompió el silencio a través de una serie de posteos en su cuenta de Instagram. “Textos de ´mi bitácora´. Escribo, para mí, desde los 19 años. Esto lo escribí el sábado 12 de agosto de 2023. Él se murió a los 6 días. Yo me fui de mi casa a los 2 meses. Pedí el divorcio a los 6 meses. Que se muriera la persona que más feliz me hizo en la vida, puso en evidencia lo infeliz que me hacían. Quien más te cuidó, te rescata... Quien más te amó, pone en evidencia... todo”, escribió. En las imágenes, compartió el texto que escribió luego de ir a la casa de Novarro y que no la atendieran y reveló su amor por él.

Luego, Milone compartió un video en donde, sentada frente a la cámara, hizo un contundente descargo. “Es muy fácil inventar una noticia. Dicen, afirman, ´Cecilia Milone declaró quién fue el amor de su vida´. No van a encontrar un video en donde yo diga eso públicamente”, arrancó, para luego asegurar que si dijo algo, fue en forma privada. “Yo lo único que hice fue un homenaje que honra su obra, que lo exalta como artista, y luego vinieron los disparates, las infamias, las mentiras. Escenas que no ocurrieron. Y que la verdad, si hubieran ocurrido, en un momento de desesperación, cuando alguien se está muriendo, lo reconocería, pero es que no sucedió”, aclaró.

Cecilia Milone junto a Chico Novarro (Foto: Instagram/@ceciliamilone)

Luego, habló de su último intento por ver a Novarro, del último contacto que tuvieron (el chat que compartió algunas horas antes) y de cómo se corrió de su vida para intentar rearmar la suya. “No me estoy defendiendo, no tengo de qué defenderme. Sí quiero contar que él fue un hombre hermoso, una persona generosa que amó y cuidó a todos los seres que quiso. Fue muy cuidadoso con todos y yo fui muy cuidadosa con él”, expresó. “Por ahora no quiero contar más nada. Yo viví una historia hermosa, con un artista hermoso, con la persona más buena del mundo, porque ni él supo lo bueno que era, pero yo sí lo sé”, aclaró y contó que su intención en este momento es “honrar su obra”. agregó.

