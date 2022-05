Christina Aguilera canta “Suéltame” con Tini y lanza una confesión sobre la música que hizo en el pasado

Después de semanas de estar en la boca de todos por sus imponentes shows en el Hipódromo de Palermo, Tini Stoessel vuelve al centro de la escena por una nueva colaboración. Esta vez, la ídola pop fue convocada por una de las reinas del género, Christina Aguilera, quien se animó a hacer otro tema en español acompañada de la ex Violetta. Fue así como surgió “Suéltame”, el nuevo tema que fue lanzado horas atrás y que ya cuenta con 500.000 escuchas en YouTube.

La canción es parte del nuevo EP de Aguilera que lleva el nombre La Tormenta y cuenta con cinco canciones, entre ellas “Suéltame”. Días atrás, la cantante de ascendencia ecuatoriana adelantaba este nuevo tema y lanzaba un sorteo para que las fans participaran y tuvieran la oportunidad de ganar un viaje con ella a la fiesta del Orgullo Gay de Los Ángeles.

“¿Quieres besarme, baby? Bésame; ¿Quieres tocarme, baby? Tócame. Pero esto solo dura hasta el amanecer. Si quiere’ que vuelva, baby, suéltame. Suéltame, sué-sué-sué-suéltame”, canta Aguilera, en un tema que combina diferentes géneros como el urbano, con uso de sintetizadores y una base que funciona como un colchón pop, donde las voces se imponen con un pedido de espacio y de preponderancia femenina.

La vuelta a los orígenes

Esta es la segunda vez que Aguilera se anima a meterse de lleno con el español, el EP anterior lleva el nombre La fuerza, y fue, según describió, la primera parte de la trilogía. En esa oportunidad, había hecho canciones con dos referentes argentinas: Nicki Nicole y Nathy Peluso, quienes colaboraron en “Pa’ mis muchachas”, tema del que también participó Becky G.

Lanzado en octubre, el sencillo marcó su regreso a la música en español después de más de dos décadas. En ese momento, le dijo a Billboard que se trataba de ser ella en su propio viaje por la vida y que significaba mucho para ella. “Puede ser intimidante y aterrador exponerse de una manera que sabés que será un desafío. No escribo en español como lo hago en inglés, pero conozco mi corazón”, dijo la cantante de “Beautiful” al medio. “Es un viaje en capas en el que he estado, pero ahora que tengo mis propios hijos, quiero que vean que mamá no lo sabe todo”, continuó. “Todavía estoy aprendiendo también y no voy a retroceder en algo que realmente me apasiona porque tengo miedo o tengo miedo de lo que la gente va a pensar”.

Aguilera también dijo que quería evitar ir “por la ruta directa del reggaetón” y, en cambio, quería abrazar un sonido diferente. “Quería adoptar esto como un cuerpo de trabajo y verán diferentes elementos y sonidos que se lanzarán gradualmente hasta bien entrado 2022″, dijo. “Lo hicimos con la idea de tener tres capítulos diferentes y al final verán mi amor por Chavela Vargas; este trabajo está completamente inspirado en su crudeza”.

Meses atrás, la cantante habló con People sobre lo emocionada que estaba de regresar a la música en español por primera vez desde Mi Reflejo, de 2000. “Es un momento de círculo completo para mí ahora, como mujer adulta”, dijo. “Es tan gratificante para mí sumergirme en eso, saber lo que sé ahora después de la carrera que he tenido y poder sumergirme más profundamente en algo que me apasiona. Porque a veces, algunos de mis éxitos más comerciales no fueron mis momentos más felices”, continuó Aguilera. Y sumó: “No eran 100% fieles a mí, o eran mi pasión. Pero desde el disco de Stripped en adelante, siempre he hecho música en la que creo completamente, incluso si no se ajusta a un guion de caja pop específico. Y esto nuevo álbum es eso, personificado”.

Recordemos que la artista venía priorizando en estos últimos años su faceta televisiva por sobre la musical y que, ahora, con este gran regreso, piensa hacer conciertos a lo ancho y largo del mundo. Con 41 años, viene de presentar el video de “La Reina”, una de las canciones de La Fuerza, tema con el que responde al clásico del mexicano Vicente Fernández, “El Rey”.

Tini, en el Hipódromo

En tanto, Tini viene de presentar tres temas nuevos en los últimos meses que serán parte de su cuarto álbum. Con mucha repercusión, la artista de 25 años no para de generar hits que son celebrados por sus fans. Sin ir más lejos, su último sencillo, “La triple T”, se convirtió en el tema más escuchado en Spotify en la Argentina y en uno de los preferidos en YouTube, algo parecido sucedió con “De carne y hueso”, la balada que presentó un día antes de aterrizar en el Hipódromo de Palermo, donde esta noche realiza el último de los 6 conciertos.

Las colaboraciones no son algo nuevo para Martina Stoessel. En los últimos años ha hecho canciones con L-Gante, Mau y Ricky, El Duki, María Becerra, Lola Indigo, Alejandro Sanz y MyA, por nombrar algunas de las colaboraciones más celebradas.