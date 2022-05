Tini Stoessel: grandes invitados, nueva función y un show que se verá por streaming en todo el continente

Para quienes no tuvieron la oportunidad de sacar entradas, Star+ ofrece la posibilidad de ver vía streaming el quinto show de la imparable -se acaba de sumar uno más, el martes 31- serie de funciones que Tini Stoessel ofrece en el Hipódromo de Palermo.

La cita será mañana, sábado 28. Desde las 20.15, los suscriptores de Star+ de toda Latinoamérica podrán empezar a vivir esta experiencia única con una previa del show, que también podrá disfrutarse en STAR Channel, de la mano de la actriz y conductora Laura Fernández y de Guille Gilabert de Radio Disney, acompañados por la periodista y conductora de ESPN Agustina Casanova y por el conductor e influencer Lizardo Ponce junto a invitados. Habrá contenidos especiales de Tini y la cobertura en vivo de lo que esté sucediendo en el Hipódromo de Palermo.

Luego, a las 21, vivirán en primera fila el nuevo y más grande show de la cantante argentina hasta la fecha, con una puesta en escena impactante y más de 25 cámaras que mostrarán cada detalle, con la producción de PEGSA. Un dato más: la transmisión también llegará a Estados Unidos , a través de la plataforma Disney+.

Tini Stoessel estrenó "La Triple T"

La cantante venía soñando con estas grandes noches desde tiempos de cuarentena pero tuvo que suspender todo por el grave estado de salud de su padre, Alejandro Stoessel. Con el productor y manager de alta y recuperado, Martina subió el último fin de semana en otro estado, alegre, y con el empujón del éxito de uno de los últimos temas que lanzó: “La triple T”, canción que se convirtió en la más escuchada en Spotify Argentina en cuestión de días. También tuvo invitados especiales, como L-Gante en una de sus funciones.

En la previa, Martina no paró de trabajar ni de generar titulares: siguió compartiendo nueva música (salió la balada “Carne y Hueso”], cantó en la Fiesta Bresh y viajó a España donde fue fotografiada con su nueva pareja, el futbolista Rodrigo De Paul.

Un comentario que hizo el deportista en una de las publicaciones que hizo ella en su cuenta de Instagram sumado a las fotos que les sacaron juntos en Ibiza hicieron que el rumor tomara cada día más notoriedad.

El foco de Tini hoy está puesto en estos shows con los que venía soñando desde que arrancó la pandemia y que tuvieron que postergarse. Ensayos y más ensayos, coreos, sonido, puestas, maquillaje, peinado, vestuario, nada se le escapa a esta joven que con 25 años tiene casi la mitad de su vida arriba de un escenario.

Tini Stoessel durante una de sus últimas presentaciones en vivo, en el festival de Villa María JULIAN BONGIOVANNI

Antes de convertirse en Tini, esa mujer sexy que habla de tragos, de fiesta, de noches en un bar y de relaciones difíciles de terminar, Martina supo ser Violetta, la cara detrás del tanque de Disney Latinoamérica que dio la vuelta al mundo y que la convirtió en una estrella internacional.

Lejos de esa nena inocente, Tini viene construyendo una carrera que está en plena efervescencia. Temas en los primeros charts, canciones mega pegadizas, colaboraciones con artistas del momento [desde L-Gante a María Becerra pasando por Lola Indigo a Alejandro Sanz] sirven como reflejo del gran momento que está viviendo. También la repercusión que tienen su coreografías que se convierten en desafíos en TikTok apenas se lanzan los videos y lo rápido en que se agotaron las entradas para verla en el Hipódromo.

Una puesta impactante y muchos invitados

En febrero pasado, en diálogo con LA NACION, Tini adelantaba que iba a haber sorpresas y que tenía mucha expectativa con respecto a estos conciertos. Horas antes de que llegue el primero de los shows, Alejandro Stoessel tuvo que ser operado de urgencia y pasó días críticos internado en terapia intensiva en un sanatorio en Palermo, entonces los planes cambiaron y las energías de los Stoessel se pusieron todas a disposición de que el padre de la familia saliera de ese estado.

“Este show era muy especial para nosotros como familia, era festejar el cumpleaños de Tini [cumplió el 21 de marzo, día del primer show] pero además era hacer un show de nivel internacional”, relató el productor quien reconoció que su hija está en todos los detalles y que es una máquina de trabajar. Además dijo que tendría su revancha. Y efectivamente la tuvo con la serie que comenzó el último fin de semana.

Para los dos conciertos que restan se habla de invitados como L-Gante, Lola Índigo, la banda colombiana Morat, y la argentina María Becerra, cantando a dúo el célebre hit “Miénteme”, entre otros. “Tini tiene un equipo que es como una familia pero en toda la concepción del show la decisión final es de ella . Y eso es muy importante porque ella es la cara detrás de todo entonces tiene que estar 100% convencida de lo que va a ofrecer, el arte es sensibilidad pura”, destacó Stoessel.

Tini Stoessel habló sobre Lali Espósito

Tini Tour 2022 se realizará también en Europa y el resto de América Latina, y significa el reencuentro de la artista con su público. Martina Stoessel lanzó su primer álbum como solista, Tini, en el 2016, hoy tiene 34 millones de seguidores en sus redes sociales y más de 4 mil millones de reproducciones de sus canciones y videos.

En 2020, fue la “Artista argentina del año” de Billboard y la “Artista argentina femenina N°1″ en Spotify. Entre 2019 y 2020 hizo en América y Europa su gira Quiero volver tour, promocionando su segundo disco Quiero volver (2018) y agotó entradas en el Luna Park; también fue coach de La Voz Argentina. En 2020 lanzó Tini Tini Tini y empezó a hacer colaboraciones con artistas como Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Karol G, Cali y El Dandee, Alesso, Morat, R3HAB, Greeicy, Lalo Ebratt, María Becerra, Álvaro Soler, Jonas Blue, Reik, Aitana, Ana Guerra, Mau & Ricky, Ovy on the Drums, KHEA y Nacho. Desde el lanzamiento de su álbum debut, Tini se convirtió en una superestrella internacional.

Postergaciones y el sueño cumplido

El productor televisivo se emociona al pensar en todo lo que pasó en los últimos meses. Después de ser operado de urgencia, pasó semanas internado en terapia intensiva. Su familia ocupó un lugar fundamental, tanto su hija Tini como su hijo Fran y su mujer Mariana no se movieron de la clínica. “Fue una experiencia espantosa, pero aprendí que tengo que cuidarme, sobre todo al ver lo que sufrieron mis hijos y mi mujer”, dijo a LA NACION. Y sumó: “Salí de la clínica hecho una piltrafa, bajé 19 kilos, ahora estoy bien: tengo los mejores valores en sangre en 20 años”. Además contó que le sorprendió ver el apoyo de la gente y que se sensibiliza al recordar todas las muestras de cariño y apoyo que recibió.

Alejandro Stoessel contó que bajó 19 kilos pero que hoy está recuperado Twitter

Stoessel contó que él sufría una patología previa que conocía hacía 30 años pero que tenía una especie de negación. Con el tiempo, el productor entendió un poco más lo que sucedió. Para él se trató de un aprendizaje.

Sobre Martina, el padre orgulloso destacó “su talento inigualable” y “su genuinidad” y dijo que su éxito también tiene que ver con todo un equipo que la acompaña y la orienta, entre ellos, su hijo Fran, que es un pilar fundamental y que es muy solidario con su hermana. “Estoy tan agradecido por la familia que tengo, estoy feliz”, contó a este medio horas antes del primero show de su hija, en el Hipódromo de Palermo.

Postales de las primeras funciones

El efecto Tini se siente en las filas adentro del Hipódromo de Palermo, donde nenas de 7 años apuran a sus madres y las retan porque no quieren llegar tarde. Hay vinchas fucsias, buzos, remeras... En el predio no entra un alfiler, está absolutamente repleto. La euforia se siente también en las adolescentes que crecieron con ella, con Violetta, y hoy se saben todos sus temas y los cantan uno detrás del otro, no importa que “Carne y hueso” tenga solamente dos días de haber sido lanzado, ellas ya lo saben. Hace tiempo que Martina encontró la forma de atravesar generaciones con sus canciones. Pasó de ser la nena dulce de Disney a una mujer sexy que anima la fiesta, con sus letras y melodías pegadizas, en las que habla de tragos, de fiestas, y también enfrenta al qué dirán en su último hit “La triple T”.

Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo Prensa Tini Stoessel

De rockera, y tras apretar una rosa y dejar correr sangre azul en una de las pantallas, donde los videos que prepararon para el show acompañan de forma orgánica la propuesta, Tini se convierte en bailarina de tango. Practica unos pasos con una de las chicas y llega “Duele” . Salen chispas de la guitarra, la banda está metida para abajo, como escondida. Los actos se siguen sucediendo: Tini canta desde adentro de una concha rosa, habla de esa “maldita foto” que hace recordar a un examor y llegan los primeros invitados de la noche.

Mas allá de las cuidadas coreografías, los invitados y la expansiva puesta, lo que logra esta artista de 25 años hace recordar a artistas pop internacionales. Tiene la voz, los hits, la actitud y la energía que se necesita para sostener ese mote, y este concierto es solo una muestra más de lo encaminada que está en ese proyecto.