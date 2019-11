Cinco cosas que vimos en el festival Mastai

Manu Chao en el Festival Mastai Fuente: RollingStone - Crédito: Segismundo Trivero

1-Manu Chao conquistó el festival en formato trío

Presentado como El Chapulín Solo, el artista regresó a nuestro país en formato de trío -acompañado por un bongó y un charango- para dar una de las mejores presentaciones del festival. Sentado -solo se paró para agradecer al público que no dejaba de ovacionarlo-, Manu entregó casi sin pausa una ráfaga de sus clásicos, "Me llaman calle", "La vida tómbola", "Bongo bong", "Clandestino", "Je ne t´aime plus", que sonaron entre reclamos a los políticos y pedidos por el pueblo chileno. "Me dejaron un rato más", dijo el músico con una sonrisa, que terminó extendiendo su show de una a casi dos horas.

2-El público rockero bailó cumbia al ritmo de Damas Gratis

"Quieren bajarme y no sabe cómo hacer, porque este pibito no va a correr", cantaba Pablo Lescano en el escenario norte del Mastai a días de que circule la versión de que atravesaba un mal momento de salud. Frente a él, un grupo de personas hacían flamear banderas de Los Piojos, Ciro y Los Persas y La Que Faltaba al compás del teclado ATR del músico. Ni los fans de Carajo se resistieron a mover a los pies.

3- Ricardo Mollo es el tipo más amable al frente de una banda de rock

El cantante y guitarrista de Divididos es conocido por el cuidado y atención que tiene con su público. Sus acciones van desde parar las presentaciones del grupo para devolver a un niño o una billetera perdida, levantar a un fan caído, hasta firmar la tapa de un disco. El sábado a la noche, cerca del final de su presentación, le preguntó a un fan qué canción quería escuchar. "Vos, el colorado: ¿qué querés?", dijo señalando a alguien entre la multitud, antes de responder el deseo de su seguidor y hacer "Crua chan" de Sumo.

4-El hip-hop ganó su lugar en los festivales masivos con Wos

Cerca de las 18:00, el joven MC empezó su show con "Luz delito" y el público del Mastai que estaba disperso por el Parque Independencia, se acercó corriendo para verlo. Después de presentarse en festivales como el Cosquín rock, Futurock y de sus dos shows en Groove -en formato banda-, el rapero es uno de los principales responsables de que el género tenga una mayor presencia en este tipo de eventos.

5-El Mastai fue uno de los eventos de mayor convocatoria en la historia de Mercedes

A tres antes días del festival, los hoteles y alojamientos de la ciudad ubicada a 100 kilómetros al oeste de Capital Federal ya estaban agotados. Por eso, gran parte de las 30 mil personas que asistieron tuvieron que buscar hospedaje en localidades cercanas o durmieron en sus autos y en carpas instaladas en estacionamientos o jardines de los vecinos de Mercedes.

