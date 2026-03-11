“La causa está frenada”: fue un famoso cantante, vivió un gran amor, pero tuvo un trágico final y hoy sus hijos piden Justicia

“Te llamo para despedirme”, se disponía a cantar Sergio Denis en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán hace exactamente siete años. La noche del 11 de marzo del 2019 iba a ser una de fiesta. Sin embargo, al cruzar por la escalera que unía el escenario con la platea cayó al foso de orquesta de casi tres metros de profundidad. Peleó14 meses hasta que su cuerpo dijo basta. Hoy vive en el recuerdo de sus hijos Bárbara, Victoria y Federico que continúan pidiendo Justicia, y sin dudas en su música, que suena en fiestas, medios de comunicación y en las canchas de todo el país.

Nacido en Coronel Suárez, Héctor Omar Hoffmann -tal era su verdadero nombre- siempre contó que su infancia fue muy humilde y que las cosas no fueron fáciles para él ni arriba ni abajo del escenario, pero siempre siguió adelante. Con más de 50 discos, supo tocar fondo, vivir romances apasionados, caerse y levantarse.

Junto a sus tres hijos Gentileza Bárbara Hoffman

“Es una fecha en la que es difícil recordar algo bueno porque lo primero que se viene a la cabeza es cómo una persona que va a tocar y a dar un espectáculo y hacer divertir a la gente, puede terminar como él, que falleció tiempo después”, dijo Bárbara, hija del músico en diálogo con LA NACIÓN. Luego siguió: “Quedan sus canciones, su recuerdo vivo permanentemente, el recuerdo de la gente, los mensajes que nos llegan e historias de gente cantando sus canciones en cualquier evento y esa es a la parte linda que tratamos de recordar. No se pueden separarse las cosas lindas, porque lo feo aún pesa más, pero siempre pensamos que la mejor manera de recordarlo es como a él le hubiera gustado, con la gente cantando sus temas, su público y familia que fue siempre su gran sostén, donde anidó y se apoyaba, hijos, mi mamá y es lindo que lo recuerden”.

Un pedido de Justicia que sigue vigente

En marzo del 2024 la Justicia de Tucumán sobreseyó a Raúl Armisen, administrador hasta hoy del teatro donde se produjo el incidente y único imputado por la muerte del cantante (se lo acusaba de haber mandado construir la escalera de la que cayó Denis sin las debidas autorizaciones). Diego Colombo, amigo del artista y abogado de sus hijos apeló la decisión a la Corte Suprema de Tucumán y el caso continúa en esa instancia.

Junto a su hija, Bárbara Hoffman Gentileza Bárbara Hoffman

“Es un día muy triste es imposible no recordar la caída hace siete años y este eterno pedido de Justicia que venimos haciendo sin muchas novedades lamentablemente y sin desenlace. La causa está frenada, seguimos esperando y pidiendo justicia, pero no tenemos mucha respuesta de la Corte Suprema de Tucumán. La seguimos peleando, pero tenemos la esperanza de que en algún momento la Corte falle a favor nuestro”, agregó Bárbara.

De un accidente premonitorio al día que estuvo muerto 17 minutos

Casi medio siglo antes del incidente mortal ocurrido en Tucumán, el cantante había sufrido un episodio similar. En aquella ocasión en 1972 el artista cayó de casi dos metros y medio, del escenario del boliche Tunelmanía de Rosario. Denis que para ese entonces ya era famoso y había hecho el éxito de Te llamo para despedirme, no vio el borde y siguió de largo y se desplomó en el salón. De inmediato fue trasladado al sanatorio más cercano donde estuvo alrededor de una semana internado: el joven de 23 años se quebró un brazo y tuvo conmoción cerebral.

Sergio Denis en sus inicios Archivo

Luego continuaron los éxitos, las giras y la década de los noventa lo recibió con los hits de discos como Un poco loco y Cuando llega el amor. Sin embargo, los años sucesivos no fueron fáciles. Junto con su hermano Carlos se embarcaron en la compra de tres teatros (Quilmes, Caseros y Lomas de Zamora), pero los negocios salieron mal y se fundieron, tuvieron que pedir créditos para pagar deudas que se convirtieron en otras aún más grandes.

Según él mismo contó en varias entrevistas le llevó casi 20 años recuperarse financieramente. En ese momento vendió todos sus bienes y hasta tuvo que enfrentar varias denuncias por estafas, hechas por prestadores y llegó a estar detenido un par de horas por supuesto libramiento de cheques sin fondos.

Las deudas lo sumieron en una presión que acabó por llevarlo a perder lo más preciado que tiene un cantante: su voz. “Era millonario lo que había que poner. Y metimos la pata hasta el fondo. Entonces, yo empecé a pedir plata a los usureros. Llegué a deber US$2.900.000. Así que durante 17 años estuve pagando deudas. Y, recién cuando pagué la última, recuperé la voz”, contó mucho tiempo después en la mesa de Mirtha Legrand.

Luego de cuatro años, ejercicios de rehabilitación y operaciones pudo recuperar su herramienta de trabajo y de expresión y regresó con el disco La vida vale la pena, nombre más que significativo para él en ese momento. Una vez más, como lo había hecho en Rosario, el artista se levantó. Pero la vida le depararía más luchas.

En el 2007 el intérprete de temas como “Te quiero tanto”, “Gigante chiquito” o “La vida vale la pena”, estaba de gira en Paraguay cuando sufrió in infarto y estuvo 17 minutos sin signos vitales. “Ingresó en paro y su corazón no latía”, explicó en ese momento uno de los médicos que lo atendió. Denis tenía entonces 58 años y estaba en el hotel, previo a dar un show, cuando comenzó con las molestias. Luego de tres horas de operación, los especialistas lo sacaron adelante, pero su recuerdo sobre los minutos en los que estuvo “del otro lado”, persistió: “Vi un lugar de mucho miedo, oscuro y lo puedo contar ahora porque a veces tenía miedo de que la gente pensara que estaba medio pirado cuando contaba esta historia. La mitad de mi cuerpo estaba en un rectángulo, yo lo insultaba, para mí era el diablo. Había una ventana, era un horror".

Sergio salió adelante, aunque nada pasa de manera aislada y en el 2011 cuando las cosas parecían al fin estabilizarse comenzó a sufrir ataques de pánico, lo que lo llevó a internarse de manera voluntaria. “Toqué fondo”, admitió en ese momento a la vez que reconoció que tenía un cuadro de estrés y depresión por todo lo vivido. Pero el show continuó y tras su recuperación volvió a los escenarios, el lugar que lo hizo feliz. Luego de la caída en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, aún internado, no bajó los brazos y siguió batallando catorce meses más. Batalla que hoy tomaron sus hijos Bárbara, Victoria y Federico, ante la Justicia.

De un intenso romance con Susana al amor de su vida

Seductor no solo en sus canciones, el primer amor de Denis fue a los 14 años, en Coronel Suárez con una chica del barrio. “Se me dio”, recordó muchos años después a la vez que confesaba: “No fui muy mujeriego. Es decir, las mujeres me encantaron siempre, pero las respeté mucho. Me porté bien”.

Sin dudas uno de los grandes amores de Sergio fue Mirta Messi, su esposa durante 13 años y madre de sus hijos, pero además, quien lo sostuvo y apoyó hasta el final, más allá de estar o no en pareja. “La conocí en la verificación técnica del auto, la encaré y le dije que quería estar con ella. Ahí empezamos a salir, después nos casamos y tuvimos tres hijos”, contó sobre el primer encuentro en 1975 cuando él ya comenzaba a sonar.

Sergio Denis y Nancy, la madre de sus tres hijos

Estuvieron juntos hasta fines de los ochenta, pero ya sin ser pareja, ella continuó ayudándolo: desde prestarle dinero para saldar deudas hasta acompañarlo en internaciones y trances difíciles. “Se preocupó por mí y estuvo a mi lado. Fue una gran esposa y madre”, reconoció él públicamente.

Juntos pasaron alguna vez por el living de Susana Giménez, con quien casualmente, él había tenido un corto, pero intenso romance muchos años antes. A pesar de que la relación fue en un verano en Mar del Plata y que ambos eran famosos, salió a la luz recién en el 2007. "La primera vez que nos besamos fue en una escollera de Playa Grande. Y luego no recuerdo donde siguió la cosa ni qué hicimos. La quise mucho", contó él sobre la relación que no llegó al año.

Sergio Denis, junto a Susana Giménez

En el 2007, Denis se puso de novio con Melisa Durán, hasta ese entonces desconocida, pero que ese mismo año ingresó a la quinta edición de Gran Hermano. El gran atractivo de la participante era justamente ser “la pareja de”, pero a las dos semanas de juego, engañó al músico con un compañero de convivencia. “Terminamos la relación. Que Melisa tenga la carrera que se merece y por la cual luchó tanto”, dijo él contundente. Tras el episodio ella estuvo en placa y el público, tal vez despechado por la traición al cantante, la expulsó de la casa con el 80% de los votos.

Verónica Monti, su última pareja Captura de TV - Archivo

Al momento del trágico accidente Sergio estaba en pareja con una vecina del edificio donde vivía en el barrio de Belgrano, Verónica Monti, treinta años más joven y compañera de colegio de una de sus hijas. “Me llevo muy bien con ella, pero no puedo decir nada más porque recién nos estamos conociendo. Estamos hace muy poco tiempo juntos. Es una relación muy nueva. Ella es una buena persona, con la que puedo hablar", había dicho él semanas antes de viajar a Tucumán sobre el reciente noviazgo. Durante el tiempo que estuvo internado, Monti mantuvo una intensa gira mediática en la que se refería a sus diferencias con la familia de él, pero también a situaciones conflictivas que nada tenían que ver con el músico.