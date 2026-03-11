La postura de Zaira Nara luego de que Paula Chaves expusiera sus chats: “El tema no da para más”

El conflicto por el final de la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves suma un nuevo capítulo luego de que la modelo volviera a referirse al tema, visiblemente disgustada, tras la filtración de conversaciones privadas entre ambas que realizó días atrás la conductora.

Chaves había expresado su enojo tras ver una nota en la que la hermana de Wanda Nara hablaba sobre su pasado romance con Facundo Pieres y pidió que no se hablara más del tema, por considerarlo un asunto del pasado.

Paula Chaves expuso una conversación por WhatsApp con Zaira Nara (Foto: X)

En ese contexto, la conductora de Olga le pedía a su examiga a través de una publicación en las redes sociales que dejara de mencionarla en entrevistas y explicaba, además, que el distanciamiento entre ambas no tuvo que ver con un hombre, como muchas veces se insinuó, sino con una diferencia de valores. También fue en esa publicación que decidió mostrar parte de un chat privado entre ellas.

Nara se encontraba fuera del país, concretamente en París, a donde viajó por compromisos laborales y, a su regreso a la Argentina, cronistas de distintos programas buscaron su palabra en el aeropuerto de Ezeiza para conocer su postura frente a las declaraciones de su examiga.

Consultada sobre el impacto que tuvo la publicación de los chats, Nara dejó en claro que no había seguido de cerca todo lo que ocurrió mientras estaba afuera. “Estuve de viaje, trabajando un montón, muy feliz, disfrutando de París, no me detuve en repercusiones”, respondió primero.

La modelo evitó profundizar en la polémica. “No voy a hablar del tema”, mencionó, aunque a continuación destacó que cada vez que se refirió públicamente a Chaves lo hizo sin intención de incomodarla. “La realidad es que siempre que hablé del tema fue porque ustedes me preguntaron. Yo tengo muy buena onda. La aprecio mucho, le tengo mucho cariño. Aclarar que siempre que hablo es con cariño y, si hablo, es porque ustedes me preguntan, como me preguntan por mi hermana o por mis exparejas”, sumó.

Más tarde, Nara profundizó: “Yo no salgo en notas a hablar de nadie. Me preguntan por cosas que no me interesa hablar. No da para más el tema. Y hay que respetar que [Chaves] pidió que no se hable más de ella. No solo tengo que ser yo. Para mí siempre estuvo todo bien. Me parece que se habló de más”, concluyó.