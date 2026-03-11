Trabajó en Friends y en Beverly Hills 90210 y es hija de dos íconos de Hollywood: así está hoy Jennifer Grant

Gracias a la fama de sus padres, fue una de las niñas más miradas del Hollywood de finales de los 60 y los 70. Dueña de una belleza única, convirtió su gracia heredada en una carrera propia. Hoy, a los 60 años, Jennifer Grant, la hija del legendario actor Cary Grant y de la icónica Dyan Cannon, mantiene un bajo perfil, aunque los paparazzi la encontraron en Los Ángeles durante una tarde de shopping con un enorme anillo de diamantes en su mano.

Vestida completamente de negro, Grant desplegó todo su glamour con un sombrero de ala ancha de rafia con el que se protegió del sol, según las postales que publicó el diario Daily Mail. Con varias bolsas en sus manos, la actriz cargaba además un bolso de cuero en color camel y una botella de agua. Lejos de llamar la atención, mantuvo todo el tiempo la discreción.

Una nepobaby de los 60

Cary Grant, Dyan Cannon y la pequeña Jennifer The Grosby Group

Jennifer Grant nació el 26 de febrero de 1966 en California. Para entonces su padre, Cary Grant, ya era toda una celebridad: había protagonizado innumerables clásicos del cine como Intriga internacional (1959), Tuyo es mi corazón (1946), Atrapa a un ladrón (1955) y Luna nueva (1940). También había actuado bajo las órdenes de directores de la talla de Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Frank Capra y Stanley Donen. Por su parte su mamá, la actriz Dyan Cannon, era dueña de una belleza magnética y ya había dado sus primeros pasos en la gran pantalla.

Cary Grant se retiró cuando se convirtió en padre John Kobal Foundation - Moviepix

Si bien Grant y Cannon se divorciaron cuando Jennifer tenía dos años, la relación de la niña con ambos siempre fue muy estrecha. Incluso su nacimiento dio vuelta completamente el mundo del actor: a los 63 años y con un nuevo rol en la vida, decidió retirarse. “Mi vida cambió el día que nació Jennifer. Llegué a la convicción de que la razón por la que estamos en este planeta es para procrear, para dejar algo nuestro, y no películas. Ya se sabe que no considero que mis películas vayan a tener mucho recorrido una vez que yo no esté, pero crear otro ser humano. Eso es lo que es verdaderamente importante”, explicó por aquel entonces.

Dyan Cannon, en una escena de El cielo puede esperar

Dyan Cannon optó por otro camino para su vida: luego de un breve parate por la llegada de Jennifer, volvió a la pantalla grande en Bob & Carol & Ted & Alice con un papel de reparto que le valió nominaciones al Globo de Oro y el Oscar. Luego llegaría El cielo puede esperar (1978), junto a Warren Beatty, una nueva nominación a los máximos premios de la Academia y un Globo de Oro. También se desempeñó como escritora, productora y directora y actuó en proyectos para la televisión.

Tras los pasos de papá y mamá

Si bien Cary Grant no quería que su hija siguiera sus pasos, el linaje fue más fuerte: siete años después de la muerte del actor, en 1993, la joven hizo su gran debut como actriz en uno de los programas más exitosos de ese momento: Beverly Hills 90210. Allí le dio vida a Celeste Lundy. Luego de varias participaciones en shows como Friends, CSI y Ellen. También trabajó en cine, junto a Shirley MacLaine, Bill Paxton y Jack Nicholson en La fuerza del cariño: la historia continúa (1996) y con Brad Pitt y Margot Robbie en Babylon (2022). En 2011, además, publicó Good Stuff: A Reminiscence of My Father, Cary Grant (Lo bueno: recuerdos de mi padre, Cary Grant).

El 2023 fue un año importante para Jennifer: se estrenó Archie, una serie de cuatro episodios que describe la vida de Archibald Alexander Leach, más conocido como Cary Grant. El proyecto contó con la hija del actor y Dyan Cannon, su exesposa, como productoras asociadas. Las dos concedieron, además, extensas entrevistas al escritor de la miniserie, Jeff Pope, para poder reconstruir la vida de la misteriosa estrella hollywoodense. Hoy, la heredera de uno de los hombres más deseados de Hollywood disfruta de la vida junto a sus hijos, fruto de su relación con el director Randy Zisk, de quien se separó en 1996.