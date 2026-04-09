Clásica del Sur repone Mefistofele, la ópera sobre el bien y el mal de Arrigo Boito

La compañía de ópera Clásica del Sur —una organización creada sobre la base del trabajo colectivo y el aporte de todos sus integrantes al objeto de exhumar un repertorio olvidado o poco difundido—, celebra quince años de actividad independiente con su versión de la única ópera que compuso Arrigo Boito, el famoso libretista italiano que escribió Otello y Falstaff para Giuseppe Verdi.

Para su propia pieza operística, Boito eligió contar, con una música llena de contrastes y grandilocuencia inspirada en el estilo wagneriano, la historia basada en el célebre Fausto de Goethe, el drama eterno que nace del triángulo entre el Diablo, el viejo insatisfecho que le vende su alma a cambio de conocimiento y juventud, y la joven ingenua que cae en sus garras. Una ópera sobre el bien y el mal donde triunfa el amor. “Ya he probado los placeres humanos —canta Fausto sobre el religioso final, después de haber experimentado el amor verdadero de Margarita y el amor ideal de Helena—, ahora quiero consagrar mi vida al rey de un país infinito, de un pueblo laborioso, de una tierra en paz”.

Bajo la dirección musical y escénica de César Tello — maestro de ópera egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, fundador y alma máter de la compañía—, los coros y orquesta de Clásica del Sur junto a un elenco de jóvenes solistas y la producción general de Juan Carlos Montamat, vuelven a dar vida, en una tercera temporada, a este imponente drama lírico.

Clásica del Sur ha sido declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por su contribución al desarrollo y difusión del género y por constituirse en un eslabón entre el estudio y la vida profesional, uno de esos tantos eslabones indispensables en la trama productiva de una ciudad que, contando con uno de los teatros líricos más bellos del mundo, se reconoce también como una capital operística, un semillero de talentos y voluntades.

Un trabajo colectivo

“Nuestra filosofía de trabajo —explica César Tello en diálogo con LA NACION— es el intercambio entre gente que ya es una figura en el medio y debutantes que hacen sus primeras armas, transmitiendo experiencia y conocimientos con generosidad. En las otras áreas recibimos voluntarios que vienen a cumplir sus prácticas en escenografía, utilería, maquillaje y luces. Así es como logramos cumplir nuestro sueño. ¡Y es asombrosa la energía cuando tantas voluntades se suman por el amor al arte! El público es extraordinario en la Argentina porque hay audiencia para todos los géneros. La gente entiende que nuestro proyecto es algo constructivo y de calidad, y que apoya lo que hay detrás del esfuerzo de producción, no solo la obra artística, educativa y formativa, sino también la obra humana” afirma el músico. “La ópera —concluye Tello—, es el género interdisciplinario por excelencia, una creación que incluye la expresión musical, literaria y visual, convenciones teatrales y representación simbólica, es un arte vigente que tiene mucho para enseñar. Y el sentido final de todo nuestro trabajo es lo que sentimos como una misión en la vida: transmitir y legar este arte a los que vienen".

Mefistofele. Ópera en cuatro actos con prólogo y epílogo. Música y libreto de Arrigo Boito. Dirección musical y escénica: César Tello. Orquesta, Coro y Coro de niños de Clásica del Sur. Producción general: Juan Carlos Montamat. Elenco: Bruno Santoro Sciaini (Mefistofele), Jerónimo Vargas Gómez (Fausto), Graciela Gyldenfeldt / Lucía Núñez (Margarita), Mónica Koggionis / Eddie Queena (Marta), Miguel Alberto Balea / Rodolfo Cabrera (Wagner). Compañía Clásica del Sur. Teatro de la Gran Logia, Palacio Cangallo, Juan D. Perón 1242. Funciones: sábados 11 y 18 a las 20.30 y domingos 12 y 19 a las 18