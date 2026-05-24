La noche de Mirtha: del look plata de la Chiqui a la promesa de Adrián Suar de una gran fiesta televisiva para celebrar

Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look en La noche de Mirtha. La gran diva de la televisión argentina apareció en la pantalla de eltrece enfundada en un vestido en color plata que generó una ovación en el estudio. Luego, una vez sentada en la mesa con sus invitados, Adrián Suar la sorprendió con una promesa: le aseguró que el año que viene, para sus cien años, planea una gran fiesta televisiva.

A las 21.30 puntual, la Chiqui apareció, como siempre, parada junto a su escritorio. Con su clásica cortina musical de fondo y una gran sonrisa, saludó a todos con besos al aire y se dispuso a recitar la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: ”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”. Luego, se dispuso a compartir el look elegido para la ocasión.

“Miren qué divino el vestido que tengo hoy. Es un vestido plateado, en encaje bordado con cristales. Es de Claudio Cosano. Precioso, ¿eh?”, describió con su gracia característica. “¿Les gusta? Tienen que decir que sí”, sumó. Después exhibió los anillos y los aros, todo perfectamente combinado.

Después del corte, la Chiqui pasó a la mesa donde la esperaba el elenco de Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, la obra teatral producida y protagonizada por Adrián Suar. Junto al actor también estaban Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega.

Una gran fiesta para los 100 de Mirtha Legrand

En un momento de la noche, Adrián Suar sorprendió a Mirtha Legrand al anunciarle al aire que el canal ya prepara una gran celebración televisiva para sus 100 años. Todo comenzó cuando la diva reflexionó sobre el enorme cariño que recibe actualmente del público cada vez que va al teatro y, fiel a su humor ácido, lanzó: “¿Será que me estoy por morir, che?”.

Lejos de dejar pasar el comentario, Suar la frenó de inmediato y le hizo una promesa en vivo: “El año que viene vamos a hacer la gran fiesta para tu cumpleaños”. Luego redobló la apuesta y aseguró que el evento será histórico: “Otra que los Martín Fierro. No va a pasar nunca más en la historia de la televisión… ni en el mundo”.

Conmovida, Legrand habló entonces del fenómeno popular que vive cada vez que sale a la calle o asiste al teatro. “Me abrazan, es emocionante”, contó sobre las muestras de afecto que recibe de personas de todas las edades. Además, reveló que cada vez que va a una función en la calle Corrientes, el público suele dedicarle un aplauso espontáneo tanto en la sala como en la entrada y la salida del teatro.

Antes del final del programa, Suar volvió a hablar de la gran fiesta que planea para el 23 de febrero y le preguntó a Mirtha si le gustaría que la agasajaran en la televisión. “Soy centenaria. No lo puedo creer. No puede ser”, reaccionó primero la diva. Luego le respondió a Suar que sí.

Un agradecimiento especial por el Martín Fierro

Mirtha Legrand en los Martín Fierro de la televisión LA NACION

Después de su clásica presentación, Mirtha se tomó unos minutos para hablar del nuevo Martín Fierro que, el lunes pasado por la noche, sumó a su colección. Sentada en su escritorio y con la estatuilla sobre la mesa, la conductora primero leyó el mensaje que, junto a un enorme ramo de flores, le dejaron Diego Palacio y Nacho Viale, sus productores. “Estoy encantada de trabajar acá con todos ustedes”, dijo de inmediato, y volvió a agradecer el premio. “Quiero agradecer a Aptra por el Martín Fierro a Mejor Labor Periodística y saludar a mis compañeras de terna, Carolina Amoroso y Soledad Larghi. Muchísimas gracias”, expresó.

Ya en la mesa, luego de compartir el momento en el que durante la gala la nombraron ganadora, Legrand reveló cómo vivió ese momento. “Estuvo linda la fiesta. Me han agasajado tanto. Lloré de emoción, en serio. ¿Yo merezco todo eso?”, preguntó, y enseguida lo miró a Suar y le guiñó el ojo: “Tenes que decir que sí”, soltó con gracia. “Todos mis colegas cariñosísimos. Todos aplaudiéndome. Lloré de emoción y me fui tan feliz con mi Martín Fierro. Fue una linda fiesta”, cerró.