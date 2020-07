Paul McCartney, con un show completo, de 2015, en la edición virtual de Lollapalooza

30 de julio de 2020

Acorde a los tiempos pandémicos que se están viviendo por el coronavirus, el Festival Lollapalooza, organizado por Perry y Etty Farrell, ofrece una versión virtual en la que se alternarán actuaciones en vivo -esas que se podrían llamar "de cuarentena"-, con registros del amplio archivo de conciertos que posee el encuentro de música más importante de la actualidad. Además se transmitirán tanto fragmentos de actuaciones como shows completos de algunas figuras del rock y el pop mundial, como por ejemplo, la actuación de una hora que dio Paul McCartney en 2015.

Serán cuatro jornadas de algo más de siete horas cada una, a las que se podrá acceder de manera gratuita desde la web del festival de Lollapalooza o desde su canal de YouTube. Comenzará este jueves (a las 19, hora argentina) y culminarán el próximo domingo (en la madrugada de lunes, en realidad).

Además de un show completo del ex Beatle se podrán ver conciertos de Outkast, LCD Soundsystem, Metallica, Jane's Addiction, Run the Jewels, Chance the Rapper, Arcade Fire, Yeah Yeah Yeahs, Lorde, Hinds, Tyler, the Creator, Alabama Shakes, Ellie Goulding, Tove Lo, entre otros.

Los que grabaron set especialmente para esta edición virtual son H.E.R., Kali Uchis, Tank and the Bangas, Kaskade, Yungblud, Alison Wonderland y muchos más. También la alcaldesa de Chicago, Lori E. Lightfoot, será parte de la transmisión y el fundador del Lollapalooza, Perry Farrell oficiará de anfitrión, y presentará charlas con artistas como Lars Ulrich de Metallica y Chuck D. Entre otras particularidades del festival, habrá un tributo a David Bowie y la actuación de la orquesta Kind Heaven, con Taylor Hawkins de Foo Fighters.

Esta es, día por día, la grilla completa del festival con horario CDT, que es el de Chicago, Illinois (donde se realiza anualmente el festival en los Estados Unidos). Para que coincida con el horario argentino habrá que sumarle dos horas a cada show. Claro que, tal como la organización del festival lo anuncia, la grilla es estimativa. Puede pasar que algunos shows se corran un poco de su hora inicial.

Jueves

Lollapalooza virtual 2020, jueves

Viernes

Lollapalooza virtual 2020, viernes

Sábado

Lollapalooza virtual 2020, sábado

Domingo

Lollapalooza virtual 2020, domingo