LA NACION

Martín Fierro de los canales de streaming 2025: los looks de la alfombra roja

Desde las 19.30, las diferentes figuras del mundo streamer desfilan por la black carpet del Centro de Convenciones de Buenos Aires y lucen sus outfits

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONCynthia Caccia
Las primeras figuras que pisaron la alfombra "negra" de estos primeros Martin Fierro de los canales del streaming 2025
Las primeras figuras que pisaron la alfombra "negra" de estos primeros Martin Fierro de los canales del streaming 2025Gerardo Viercovich - LA NACION
Pedro Alfonso, del ciclo Gol Gana de Olga, fue uno de los primeros en llegar al Centro de Convenciones de Buenos Aires. El marido de Paula Chaves eligió un traje oscuro que combinó con una corbata en un tono azul eléctrico
Pedro Alfonso, del ciclo Gol Gana de Olga, fue uno de los primeros en llegar al Centro de Convenciones de Buenos Aires. El marido de Paula Chaves eligió un traje oscuro que combinó con una corbata en un tono azul eléctricoGerardo Viercovich - LA NACION
Paulo Kablan, nominado a Mejor Columnista, posó junto a su hijo Facundo con looks engamados. "El streamimg es muy agradable, es otra forma de comunicar que está buena; vino para renovar, para sumar", dijo el periodista de policiales
Paulo Kablan, nominado a Mejor Columnista, posó junto a su hijo Facundo con looks engamados. "El streamimg es muy agradable, es otra forma de comunicar que está buena; vino para renovar, para sumar", dijo el periodista de policialesGerardo Viercovich - LA NACION
Evitta Luna se llevó todas las miradas con un minidress blanco de raso y una peluca de color rosa. "Estamos nominados al programa más border entonces quería hacerle homenaje a la terna", dijo la influencer que acompañó su arriesgado atuendo con un clutch en forma de cámara de fotos
Evitta Luna se llevó todas las miradas con un minidress blanco de raso y una peluca de color rosa. "Estamos nominados al programa más border entonces quería hacerle homenaje a la terna", dijo la influencer que acompañó su arriesgado atuendo con un clutch en forma de cámara de fotosGerardo Viercovich - LA NACION
La Cobra, nominado a Mejor Streamer del Año, se diferenció con un traje de tres piezas en color borravino. "Hace años miraba el Martín Fiero con mi abuela así que estar acá es impresionante", dijo el humorista
La Cobra, nominado a Mejor Streamer del Año, se diferenció con un traje de tres piezas en color borravino. "Hace años miraba el Martín Fiero con mi abuela así que estar acá es impresionante", dijo el humoristaGerardo Viercovich - LA NACION
Por Cynthia Caccia
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Nelson Castro: su dura infancia, la frase de sus padres que lo marcó y cómo la música guió su vida
    1

    Nelson Castro: su dura infancia, la frase de sus padres que lo marcó y cómo la música guió su vida

  2. El teatro, el fútbol, el exilio, la poesía y el amor por sus hijos; "es muy conmovedor"
    2

    La última entrevista a Héctor Alterio: el teatro, el fútbol, el exilio, la poesía y el amor por sus hijos

  3. El emotivo mensaje de sus hijos Ernesto y Malena: “Se fue de una manera bonita”
    3

    El emotivo mensaje de sus hijos en el último adiós a Héctor Alterio: “Se fue de una manera bonita”

  4. Héctor Alterio y su amor por Ángela, madre de sus hijos y con quien atravesó el dolor del exilio
    4

    Héctor Alterio y su amor por Ángela, la mujer de su vida, madre de sus hijos y con quien atravesó el dolor del exilio

Cargando banners ...