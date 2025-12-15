Jennifer Aniston lo sumó después de los 50 años y es clave para envejecer con vitalidad: el hábito a tener en cuenta

Jennifer Aniston, una referente de la elegancia en Hollywood e ícono cultural de las últimas décadas, sigue deslumbrando al público a sus 56 años y parece desafiar el paso del tiempo. Lejos de fórmulas mágicas, la actriz reveló cuál es la actividad que se transformó en el pilar esencial de su bienestar: el entrenamiento de fuerza. De esta manera, la actriz de Friends dio a conocer el secreto mejor guardado de su fantástica forma física que cualquiera puede replicar.

Este hábito, adoptado después de los 50, es clave para envejecer con vitalidad, según expertos. “Los músculos son la herramienta antienvejecimiento definitiva. Estoy desarrollando la fuerza que alimenta mi energía, confianza y longevidad”, declaró la artista a la revista Hello, afianzando su compromiso con una madurez activa y saludable.

Aniston recomienda el entrenamiento de fuerza para mantenerse saludable (Foto: @jenniferaniston)

Para Aniston, fortalecer sus músculos se transformó en una estrategia de vida para mantener actividad, independencia y energía. Reconoce que el paso de los años implica cambios corporales, como pérdida progresiva de masa muscular, y puede afectar su cuerpo y su calidad de vida si no se atiende. Para contrarrestar este deterioro, integra actividades que refuerzan musculatura y estructura ósea, mejorando la postura, la resistencia y protección frente a caídas o lesiones. La actriz enfatizó la importancia de cuidar el cuerpo para disfrutar plenamente la etapa madura.

Su rutina combina movimientos con carga (caminar, subir escaleras, sentadillas, estocadas) y ejercicios de resistencia (pesas, bandas elásticas para empujes y tracciones).

Kate Rowe-Ham, coach y personal trainer, destacó la importancia de personalizar el entrenamiento. No existe una rutina universal, ya que se debe ajustarse según edad, nivel físico y objetivos, garantizando práctica segura y efectiva para preservar salud y vitalidad.

Estos ejercicios aportan fuerza, tono muscular, estimulan formación ósea, conservan la densidad y contribuyen al equilibrio y la coordinación. En sí, ayudan de manera holística a que el cuerpo adquiera la mejor forma posible, lo que repercute en una salud robusta. Aniston subrayó que la constancia es fundamental: dos o tres sesiones semanales mejoran apariencia y bienestar general.

Los ejercicios clave para el cuerpo según Jennifer Aniston

Más allá de lo físico, el entrenamiento de fuerza es una herramienta integral para la salud de la actriz de Hollywood. Desde que empezó este tipo de entrenamiento hace varios años experimentó una mejora significativa en su metabolismo, clave para mantener energía y regular el peso. La protagonista de Marley y yo (2008) destacó los efectos positivos de esta actividad física sobre la salud cardiovascular y la capacidad de regular glucosa en sangre, fundamental para prevenir enfermedades metabólicas y crónicas.

Otro de los aspectos más valorados es el impacto del ejercicio en su bienestar mental y emocional. Aniston aseguró que mantenerse activa contribuye a elevar el ánimo y reducir el estrés, facilitando mayor estabilidad mental. El entrenamiento de fuerza también le dio más autoestima y confianza: sentirse fuerte le da una base sólida para enfrentar desafíos y crecer.

Alimentar la fortaleza física se traduce en mayor seguridad para ella en el día a día, por eso incorporó este hábito casi como una obligación. El recorrido de Aniston demuestra que el entrenamiento de fuerza es eficaz para quienes buscan envejecer con energía, autonomía y calidad de vida. Su historia inspira a iniciar cambios y resalta que nunca es tarde para adoptar hábitos positivos.