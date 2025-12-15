Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
La curiosa frase de Rob Reiner sobre sus hijos que ahora cobra especial relevancia: “Incluso a los malos”
Un comentario dicho casi al pasar por el director se convirtió hoy en una declaración cargada de sentido, luego de que trascendiera que Nick Reiner es el principal sospechoso de haber cometido un doble homicidio
En las últimas horas, la muerte de Rob Reiner y su esposa estremeció a todo Hollywood, especialmente por el escalofriante modo en que el director y Michele Singer Reiner perdieron la vida: fueron asesinados a puñaladas, y uno de sus hijos, Nick, es el principal sospechoso. En medio del desconcierto y la tristeza que generó esta noticia, salieron a la luz algunos detalles que explicarían la mala relación que el matrimonio tenía con Nick y sus constantes intentos por salvarlo de sus adicciones. Es así como una frase pronunciada por el realizador de Cuando Harry conoció a Sally meses atrás, y que en su momento pasó inadvertida, hoy adquiere otro significado tras semejante tragedia familiar.
En el mes de septiembre, Reiner estuvo como invitado en el ciclo televisivo Piers Morgan Uncensored, donde repasó sus seis décadas de carrera, que incluyen 90 títulos como actor, 55 como guionista, 32 como productor y 30 como director. Cuando el entrevistador le preguntó cuál de sus películas reflejaba mejor el legado que quería dejar, el multifacético artista respondió a través de una comparación muy particular: “Bueno, o sea, la gente tiene sus favoritos. Es el cliché: ‘Amamos a todos nuestros hijos, incluso a los malos’”, dijo sin querer elegir ninguna e intentando explicar el vínculo emocional que mantenía con cada uno de sus trabajos.
Si bien en su momento sus dichos fueron interpretados como que aquellas obras menos logradas seguían siendo objeto de su afecto al igual que ocurre con los vínculos familiares, tras el fatal desenlace esa metáfora cobra otro significado y expone claramente lo que sucedía puertas adentro de su casa: una mala relación con alguno de sus hijos y su amor incondicional, a pesar de todo.
Sin embargo, minutos después, la estrella de 78 años confesó que Cuenta Conmigo, el drama de 1986, fue una de las más especiales para él. “No sé cuál sea el mejor, eso lo decidirán otros, pero es el que más significó para mí porque realmente es una extensión de mi personalidad y mi sensibilidad”, reveló. “Tiene una mezcla de humor, melancolía y emoción, y es lo más cercano a mí de todas las películas que he hecho”, agregó convencido.
La última salida pública familiar fue ese mismo mes cuando Reiner y su mujer asistieron junto a sus hijos Jake, de 34, Nick, de 32, y Romy, de 28, al estreno de Spinal Tap II: el final continua. Si bien el vínculo parecía en armonía, era de público conocimiento la lucha que la pareja había librado durante años contra las adicciones y los problemas de salud mental de Nick, relato que fue abordado en el film Being Charlie.
De hecho, en 2015, Rob y Michele habían compartido su arrepentimiento por como manejaron este tema durante años. “Nos metimos en problemas, pero todo el proceso para mí me hizo entenderlo mucho más y creo que me convirtió en mejor padre, espero que así haya sido”, dijo el director sobre este proyecto escrito por Nick que cuenta la historia de Charlie Mills, un adicto de 18 años que se lleva muy mal con su padre, una estrella de cine y aspirante a político.
Una familia devastada por el horror
El domingo por la tarde, Rob Reiner y su esposa, Michele, fueron hallados muertos en su residencia de Los Ángeles, ubicada en el vecindario de Brentwood. Según TMZ, la pareja fue apuñalada (presentaba cortes en la garganta) luego de una discusión con un miembro de la familia.
“Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, expresó la familia en un comunicado publicado por Variety.
Con el correr de las horas, se supo que Romy fue quien encontró a sus padres muertos y también la que alertó sobre el posible sospechoso de este asesinato: nada más y nada menos que su hermano Nick. Según se supo, la hija menor del matrimonio le dijo a los oficiales que acudieron al lugar que un pariente “debería ser sospechoso” porque es “peligroso”. En las últimas horas, el joven de 32 años fue detenido e imputado por el asesinato y se le impuso una fianza de cuatro millones de dólares.
