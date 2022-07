Cómo es Anastasia, el intenso nuevo álbum de la cantante chilena Cami

Artista: Cami. Álbum: Anastasia. Canciones: ”Anastasia”, “Mía”, “Venganza”, “Luna”, “Poca fe”, “Rey”, “Niños dorados”, “Un lugar”, “Carne y oro”, “De penita y rabia”, “Día del amor”, “Big Bang”, “Lento”, “Perreo pa las nenas”, “El peor”, “Trip”, “Alturas”. Edición: Universal Music. Calificación: bueno.

La cantante chilena Cami se llama Camila Anastasia Gallardo Montalva. Su segundo nombre es de origen griego y significa “resurrección”. Pero la acepción antojadiza que hoy nos ocupa es la que buscaremos en su nuevo disco. Después de todo, solo resucitan los que no están vivos y Cami, lejos de eso, es, desde hace algunos años, una cantante de gran trascendencia en la industria de la música latinoamericana. Anastasia, en todo caso, parte de ese “yo” que quiso poner en juego en el terreno de la música. Y aquí está convertido en el título de su tercer disco de estudio, que viene con casi una docena y media de composiciones originales.

Cami publicó 17 canciones en su nuevo álbum Universal Music / Natalia Antenucci

Como todo lo que sucede en esta época de multitarea, la música es de esos productos culturales que la mayoría de las veces se consume en segundo plano. Cuando comienza a sonar el álbum (con el tema que le da título) a más de un desprevenido sorprenderá el parecido de Cami con Rosalía. Y no faltará quien vaya a revisar en la pantalla del teléfono o de la computadora si realmente la música que eligió en su plataforma digital favorita es realmente la de esta cantante chilena. Contradicciones de estos tiempos, por otro lado, no será para sorprenderse tanto ya que esta “era” musical tiene a los parecidos como una de sus características.

En Anastasia esto no es una característica sino un detalle. También habrá otros momentos de sus 17 canciones en los que se escuchará a una Cami espontánea, enérgica, con la potencia de esa artista que comenzó a tallarse a sí misma hace unos pocos años. Y con cosas para decir, por fuera de la moda de las frases imperativas y de las rimas simétricas.

Encontrar su voz en este disco también puede ser una experiencia. Quizás el proceso de su álbum haya sido una búsqueda hacia afuera que se complementó con la pesquisa interna, de donde salió buena parte de las letras. Un mix que conforma esta experiencia llamada Anastasia, y que suena por momentos muy personal y en otros de transición (algo que muchas veces sucede con las producciones que sobrepasan ampliamente la decena de tracks).

Hay muchas manos en este disco. Le dan variedad. Seguramente el presupuesto que tuvo fue lo suficientemente generoso para contar con una buena lista de productores: Julio Reyes-Copello, Tainy, Sebastian Kys, Trooko y el ex Calle 13 Eduardo Cabra, entre otros. Y hasta se podría decir que hay varias personalidades de Cami puestas al servicio del álbum. De la docilidad a la furia, muy a la medida de sus intensiones, de lo que quería contar y de esa paleta sonora multicultural que atraviesa épocas y estéticas.

Aparecen guiños de la coyuntura (solo por mencionar dos ejemplos, “Poca fe” tiene los códigos traperos de estos tiempos; “Rey” es una declaración feminista muy directa). Pero lo más importante es que todas esas veces que Cami recurre al fuerza de su voz, aparece lo más original y genuino de su relato. En todos esos momentos esquiva las modas, los feat. y los sonidos de una época; toma distancia de los clisés de la industria discográfica y se planta con su propio temperamento, aunque sin salir del mainstream. Quizá haya en “Anastasia” (la canción) una sugerencia de ese delicado juego que con ironía desnuda al ego. Dice así: “Niña de ojos verdes no se te vaya a olvidar,/ el brillo de tus ojos al ritmo del compás./ Cuando cantas, qué lindo cantas./ Míralos de lejos y espera lo mejor./ El ego siempre vive mientras vivas en la ilusión./ Ay, no, el rumbo lo andamos las dos. / Y si el mundo no te quiere ver feliz / y si sientes que todo se te tiñe de gris/ Ay, sí, yo estaré para ti”.

