Emilia lanza Perfectas, un nuevo EP, en el que explora la autoparodia y una incipiente búsqueda interna más allá de los brillos pop

La cantante apunta contra los haters e ironiza con su mote de “estrella pop obsesionada con su imagen”

“Todas sonriendo y ninguna contenta”, canta Emilia en “Perfectas”, el sexto sencillo de su EP que este jueves termina de ver la luz. Su nuevo trabajo está compuesto por 6 canciones que intentan abordar la exigencias que Emilia Mernes acarrea como mujer exitosa dentro la industria musical actual y el peso de los comentarios negativos que recibe en las redes sociales.

En pocas palabras: Emilia se cansó de ser un producto y así lo canta en Perfectas, su nuevo producto. A lo largo de la propuesta estética de los videoclips de los primeros cinco sencillos (“Bunda”, “Blackout”, “Pasarella”, “Biutiful” y “Servidora”), se desprende más de una lectura: ¿ Perfectas es una sátira a la divas pop, una respuesta ante las críticas o una cuidada estrategia de marketing ?

Piezas de jean, animal print, cinturones anchos y botas altas. Tal como en su disco anterior, MP3, en Perfectas Emilia rinde homenaje a la década de los 2000, siendo esta ya una temática que hasta el momento la caracteriza. Con las participaciones de Luísa Sonza en “Bunda”, Tini y Nicki Nicole en “Blackout”, Six Sex en “Pasarella”, Valentina Zenere en “Biutiful” y Lola Lolita en “Servidora”, Emilia busca ironizar su “perfección”. Sin embargo, la similitud de la pretensión de absurdo con el despliegue real de las protagonistas en sus redes y en sus vidas, por momentos hace tambalear esa búsqueda de sátira.

La ironía que Emilia busca narrar reside en que la perfección, en lugar de ser deseable, se convierte en una carga para ella, pero en los videoclips de las primeras cinco canciones no logra expresarse a fondo ese agotamiento o esa vuelta de tuerca. A lo largo de esos clips, la perfección de la que habla sigue siendo algo deseable. Un modelo a alcanzar con el que se coquetea sin profundizar en consecuencias negativas.

Hasta ahora, la música de Emilia tuvo siempre la intención de entretener. Las suyas eran canciones para bailar: sus letras no revestían profundidad ni tenían -dato importante- pretensión de explorarla. En el caso de Perfectas resulta interesante que ella empiece a esbozar un cierto conflicto interno entre lo que genera y lo que le gustaría transmitir . “Soy hipócrita. Ojalá pudiera desprenderme, ya no hay vuelta atrás, soy parte. No es tarde para perdonarme“, canta en la sexta canción del EP, donde se la ve despojada y sincera. Es en ese sencillo donde se respira una incipiente neurosis en su relato o, al menos, una búsqueda de algo más. ¿Puede uno criticar algo mientras lo alimenta? Reírse de una misma es un primer paso y pareciera ser la principal búsqueda de Emilia en su nuevo trabajo.

En general, algunas de las críticas más fuertes hacia la cantante entrerriana refieren a que a pesar de su impronta sensual y provocadora -como la de toda cantante pop- gran parte de su público son niñas. Lo que Mernes devela en este EP es que no es ajena a las críticas, a la polémica y ni los dedos acusadores que se le imponen externamente. Tal como otras tantas artistas pop, hace bromas sobre ella misma.

Algo de lo que sucede en la Argentina con Emilia se acerca a las críticas que rodean a Sabrina Carpenter como referente global. La cantante estadounidense de 26 años fue señalada de promover la sexualización femenina con estereotipos anticuados, mientras que algunos de sus seguidores alegan que su comportamiento es irónico y su actitud, empoderada y desafiante.

Con o sin comentarios negativos, el talento de Emilia no pasa inadvertido y los números la respaldan. Canta, compone, baila y está detrás de cada detalle de su producción artística. Sin ir más lejos, el año pasado se consagró como una de las artistas más convocantes de la escena local y agotó cuatro estadios Vélez Sarfield.

Son las estrofas de “Perfectas” las que la muestran, la descubren y la definen un tanto más conflictuada y más autorreferencial que en otras oportunidades. “Con este EP hice lo que quise, lo que sentí, exageré todo. Me burlé. Me fui a lo más irónico y aun así, las exigencias continuaron. No soy un robot, ni un maquillaje perfecto, ni un maniquí de pasarela. Sí, me encanta ese juego de diva pop y no voy a dejar de hacer la música que me gusta con la estética que me gusta. Pero todo eso no me define", se sinceró la cantante en un comunicado que la productora le envío a la prensa.