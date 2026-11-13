Cómo es Bailar o morir, el nuevo proyecto que reúne a Lali y Miranda!

Álbum: Bailar o Morir / Artista: BOM / / Canciones: “Bailar o Morir”, “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel”, “Helecho”, “Vivo del Pop”/ Sello: Sony Music / Nuestra opinión: muy bueno

“Quiero bailar sin fin, quiero bailar hasta morir” cantaba el artista español Tino Casal en 1984. La frase proviene de una de las canciones de Hielo rojo, un álbum en el que el músico profundizaba su exploración del synth-pop y los sonidos electrónicos que atravesaban el pop europeo de los años ochenta. Más de cuatro décadas después, Lali y Miranda! recuperan una idea similar en Bailar o morir —su nuevo álbum, que los reúne bajo el nombre de BOM— y la convierten en el punto de partida de un proyecto que reivindica la pista de baile como espacio de expresión y libertad. Con influencias del italo disco, el dance pop y la electrónica, el trío recupera parte de aquel imaginario ochentoso para reinterpretarlo desde el presente y construir una identidad propia dentro del pop argentino.

La historia de BOM se remonta a las grabaciones de La Voz Argentina, cuando el trío —que en ese entonces era jurado en el reality— fantaseaba con armar un EP de covers con su impronta. Pero la idea inicial mutó a un álbum de canciones propias, compuesto junto al productor Mauro de Tommaso. No solo eso, sino que también hizo nacer a una nueva sociedad musical, que combina las personalidades de sus integrantes en un proyecto que va más allá de sus trayectorias individuales.

Musicalmente, Bailar o morir se mueve entre el electropop, el italo disco, el house y el trance, con momentos en los que se imponen bases más robustas y profundas, cercanas a diferentes ramas del techno. Los climas electrónicos, los ritmos bailables y las melodías de sintetizadores recuperan la influencia de los ochenta, pero desde una producción actual.

La consigna que da nombre al álbum se repite como un mantra en la canción que lo inicia. La base electrónica contundente instala desde el comienzo el espíritu del proyecto: reivindicar la pista de baile como punto de encuentro, como espacio de libertad, resistencia y expresión de los cuerpos, de volver al presente en un mundo cada vez más desconectado de la realidad. “Esa es la ley primera, bailar o morir”, dicta el ultimátum. Moverse para sentirse vivo o morirse en la inercia. “Señora” traslada esa idea hacia un lugar más lúdico, de humor y teatralidad. Nacida de un chiste entre Lali y Juliana Gattas sobre imaginarse como dos mujeres que se hacen echar de los bares, construye el retrato de alguien que desafía las convenciones y tiene la fantasía de que la saquen a bailar. Detrás de la parodia también aparece una reflexión sobre la edad, el deseo y cierta vulnerabilidad que se esconde detrás de cada uno: “Digo que lo que digan, me da igual / Pero, en el fondo, me gusta gustar”.

En una línea parecida y con un clima retro glamoroso, “En Italia” recupera el espíritu de Raffaella Carrà —dialogando con clásicos como “Hay que venir al sur” y “A far l’amore comincia tu”— y despliega uno de los estribillos más pegadizos del álbum, que juega con un viaje de fantasía y sensualidad. “Sos un efecto narcótico / En este amor de psicóticos”, canta Ale Sergi en “Hiperlove”, donde esa travesía se prolonga a través de un sentimiento que oscila entre el placer y la obsesión, y un vínculo que se funde con otras experiencias. Por su parte, “Piel” lleva esa exploración al terreno del erotismo y el contacto físico, donde el cuerpo aparece como un espacio de conexión y placer, y la intensidad del encuentro contrasta con un mundo que permanece ajeno a lo que ocurre puertas adentro: “Mientras la cama se va derritiendo / El mundo afuera sigue sucediendo”.

El dramatismo y el desamor también encuentran su lugar en el álbum. En “Migajas” aparecen pistas reconocibles del universo Miranda!: el melodrama llevado al terreno del pop y un diálogo que remite a la tradición de los dúos dramáticos, como Pimpinela. Con una base synth-pop bien marcada, aconseja a alguien que se conforma con recibir apenas una parte de lo que espera de un vínculo. “Helecho” relata el final de una relación sobre una instrumentación disco, con un guiño a “Bad Girls”, de Donna Summer, y resume el derrumbe en una catarsis irónica: “Alguien que llame al doctor, está muriendo este amor”.

“Adonde” es el único cover del álbum y recupera una canción de la banda alemana Cetu Javu, que remite a las pistas de baile de finales de los ochenta, cuando se convirtió en uno de los hits más bailados de la noche porteña. La versión respeta el espíritu de la original, aunque le suma un ritmo un poco más acelerado que encaja naturalmente con el sonido de BOM.

El tramo final del álbum cierra con “Vivo del pop”, que trae otro leitmotiv que se repite hasta el cansancio, donde esa reiteración termina por desdibujar su significado y convertirlo en un sonido más. Con Ale Sergi al frente en un pasaje de canto lírico y un juego con los cambios de tempo, la canción convierte esa frase en una afirmación vital. No es solamente un género musical, es una forma de estar en el mundo.

La identidad del álbum también se extiende a lo visual. El cortometraje que acompaña el lanzamiento, dirigido por Lautaro Espósito y Ale Ruax, propone un recorrido entre dos universos, uno más cotidiano y otro ligado a la fantasía, en un juego en el que no siempre resulta sencillo distinguir qué pertenece a la realidad y qué a la imaginación. Las referencias a la moda europea, una estética futurista y elementos inspirados en figuras como Madonna completan la construcción de este nuevo personaje colectivo.

En Bailar o Morir, los artistas recuperan sonidos y referencias con una historia extensa, pero no solo miran hacia atrás, sino que los hacen propios, los actualizan y los llevan a un terreno argentino. En la diversidad de sus canciones, encuentran distintas formas de entender el baile: como celebración, como una manera de atravesar el desamor o para escapar por un rato de aquello que pasa afuera. Pero si algo deja en claro el álbum es que, incluso cuando todo parece venirse abajo, siempre hay una razón para seguir en movimiento.