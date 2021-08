Cómo es el documental Bios de Andrés Calamaro: el contacto que le negó Charly García y el hit que compuso en su primer día en España

Paradojas de una obra. En el nuevo episodio de Bios. Vidas que marcaron la tuya, dedicado a Andrés Calamaro, el “Comandante”, el “Salmón”, el cantante que nos puso a cantar a todos declara haberse metido en esto para respetar una sola ley: “la del menor esfuerzo”. Sin embargo, tiene más de mil canciones registradas (¿dos mil?) y otras mil descartadas.

El documental, que gira alrededor de la obra y la vida del exintegrante de Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez se estrenará el 31 de agosto en Star+, la plataforma de Disney que desembarca ese mismo día. La argentina radicada en España Nathy Peluso es la conductora, la entrevistadora que abre bien grande los ojos ante las confesiones, anécdotas y proezas de un hombre que vivió varias vidas en una sola.

Precisamente en esto radica el logro del documental: repasar el desarrollo de una trayectoria, los ascensos, la cumbre, la caída a los infiernos y el regreso triunfal, solo reservado para unos pocos. Muy pocos. “Ningún astronauta volvió a la Luna, Gardel no volvió de Medellín y Atahualpa Yupanqui no regreso de Francia”, reflexiona AC.

Ricardo Darín, Federico Moura y Andrés Calamaro retratados por Andy Cherniavsky Andy Cherniavsky - Star+

A la conversación entre Calamaro y Peluso la rodean imágenes de archivo inéditas de cada una de las etapas del músico, videos caseros y valiosos testimonios de Ariel Rot, Mario Breuer, Cachorro López, Olga Castreno (manager histórica del autor de “Mil horas”), el productor norteamericano Joe Blaney, Daniel Melingo y el escritor Fabián Casas, entre muchos otros. Todos ellos aportan valor agregado y su granito de arena para componer y descomponer al personaje.

Una de las voces más inesperadas y poco buscadas por los medios para hablar del artista es la de Horacio Rosell, medio hermano de Andrés que en Bios cuenta que el autor de “Flaca” escribió su primera canción a los 7 años . Por aquellos años estudiaba piano con Violeta Gainza y compuso una pequeña obra que su maestra llevó a dos congresos internacionales de música, uno en Rusia y otro en México, “porque ella la consideraba una obra genial, especialmente proviniendo de alguien tan chico”.

Los Abuelos de la Nada: Andrés Calamaro, Cachorro López, Miguel Abuelo, Gustavo Bazterrica, Alfredo Desiata y Polo Corbella Andy Cherniavsky - Star+

“Engánchate conmigo”

Una de las historias poco conocidas que se narran en Bios es la historia de este clásico de Los Rodríguez que Andrés Calamaro compuso en su primer día en España. Se inspiró en una campaña contra las drogas, se la cantó a la novia de Ariel Rot, que se emocionó hasta las lágrimas y se convirtió en una fija en el repertorio inicial de la banda .

Tardó en llegar pero al final hubo recompensa. Debieron transcurrir tres años para que el éxito golpeara a las puertas de Los Rodríguez (Sin documentos). Y cuando hablamos de puertas nos referimos a las de una hermosa casa madrileña en la que Rot llevaba años viviendo y cuyo “alquiler mantenía el precio desde fines de los 70″, rememora el músico. Allí también vivía AC y paraban con frecuencia Julián Infante y Germán Vilella.

Andrés Calamaro en Bios. Vidas que marcaron la tuya STAR+

Si con el paso del tiempo y las sustancias la convivencia se tornó compleja –de ello da cuenta un externo en Bios: el productor Joe Blaney, responsable tiempo después de producir las grandes obras del Calamaro solista: Alta suciedad y Honestidad brutal-, un reclamo en el reparto económico hizo volar todo por los aires: una ¿redistribución de la riqueza? Quizás al autor de “Media Verónica” lo haya traicionado el recuerdo de sus inicios en España, como él mismo cuenta en el documental, cuando no tenía un peso –mejor dicho una peseta– y se sorprendía como Fito Páez y Cecilia Roth eran capaces de gastar 10.000 dólares en ropa en un día.

“Alta suciedad”

Ya en la última gira de Los Rodríguez empezó a nacer este disco. Al menos en la cabeza de su autor. Grabó los demos de Alta Suciedad, el disco, en un estudio de dieciséis pistas. Allí tocó todos los instrumentos. Luego armó un estudio propio en su casa y grabó la segunda mitad. Esos demos alcanzaron para convencer a Joe Blaney, el productor de Clics Modernos, de Charly García, de que trabajara con él en el que sería uno de sus álbumes más exitosos. Pero no llegó por línea directo al productor: Charly le negó a Calamaro el contacto y quien sí se lo facilitó fue otro productor, su amigi Mario Breuer, el mismo que le recomendó a Los Abuelos de la Nada que lo sumaran al grupo, cuando éstos estaban pensando en otro tecladista: Alejandro Lerner.

Andrés Calamaro en Bios. Vidas que marcaron la tuya Andy Cherniavsky - Star+

Desde el presente podemos decir que en Alta suciedad grabó el baterista que saldrá de gira con los Rolling Stones: Steve Jordan (Keith Richards & X-Pensive Winos). Otra paradoja: para “Flaca” Calamaro se basó en un loop de batería de Jordan, sin saber siquiera que tiempo después coincidirían en un estudio de grabación.

El costo récord de Honestidad brutal, la etapa autodestructiva de El salmón, la anécdota del “porrito” en un show multitudinario en La Plata con Los Rodríguez, la rehabilitación y el regreso con Bersuit Vergarabat, entre otros tópicos, desfilan por este muy buen documental que llega el 31 de agosto y que seguramente quede un buen tiempo entre nuestras retinas. Al menos sí lo harán muchas de las frases que llevan el sello AC: “¿Qué arreglo? Esta canción no está estropeada”; “Yo no soy un solista, soy un solitario”; “Me tenía que bajar del tren. El tren iba rápido pero me tenía que bajar igual. ¿Y cómo quedo si me bajo del tren en velocidad?”.