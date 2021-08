Cómo es Tengo una historia así, el disco de Sandro con canciones inéditas que sale hoy

Tengo una historia así, material editado por Sony Music, cuenta con dos temas inéditos y otras nueve versiones nunca escuchadas; una placa con obras encontradas que es un legado imprescindible para los fanáticos del ídolo

Pablo Mascareño LA NACION

“Estamos grabando acá. Necesitamos grabar esto que se llama: ´Tengo una historia así'´. La voz de Sandro antes del inicio del tema define la esencia de este material compuesto por joyas incunables. Hoy, Sony Music lanza un nuevo álbum del gran prócer de la música popular argentina iniciando las celebraciones con vistas al 19 de agosto próximo, fecha en la que se conmemorará el aniversario número 76 de su natalicio.

El material, que también lleva por nombre Tengo una historia así, reúne once canciones encontradas en los archivos del músico, pero también es la posibilidad de escuchar su voz en la intimidad de su trabajo en su famosa mansión de la localidad de Banfield. Casetes y cintas originales revelan al Roberto Sánchez más auténtico, el que disfrutaba de la labor creativa y que se obsesionaba hasta encontrar la amalgama perfecta entre prosa y melodías. Solo así, en esa perfección obstinadamente buscada, sus creaciones salían a la luz pública.

Tengo una historia así cuenta con once temas, uno de ellos cantado por Sandro en italiano

Azares del destino

Por alguna razón, más librada a los caprichos de la suerte que a una razón lógica, “No te vayas todavía”, otro de los títulos del disco, nunca fue grabado por el cantante, autor de la letra y de la música del tema. Es curioso, pero en uno de los fragmentos Sánchez escribió: “No te vayas todavía, porque aún no llega el día…”. Hoy, se pueden pensar esas ideas como una epifanía que confirma la permanente presencia del artista a través de la materialidad de su obra y de lo intangible de un aura posible. La canción es de neto corte romántico y expone a un intérprete con una coloratura de voz sólida.

“No te vayas todavía” es el corte que se presentó el 19 de agosto del año pasado, fecha en la que los fanáticos y las “nenas” del ídolo siempre reciben un regalo de parte de Olga Garaventa, la viuda de Roberto Sánchez que tiene una inmejorable relación con el público, y de Pablo Ferraudi, el hijo de Olga, que denodadamente trabaja para conservar el legado y bucear en los recónditos archivos donde siempre una joya aparece aletargada a la espera de ver la luz. Los periodistas Graciela Guiñazú (una de las personas que más sabe sobre Sandro) y Rodolfo Barone (un incansable colaborador del equipo) forman parte de ese dream team que trabaja sobre la obra del prócer y que permitió, junto con Sony Music, la edición del nuevo material.

El disco cuenta, además, con el inédito “Eso que se hace de a dos”, un título volcado hacia un sonido más rockeado, donde aparece la esencia de aquel Sandro primigenio, ese que alguna vez fue bautizado como el “Elvis argentino”. Lo mismo sucede con “Hay mucha agitación”, tema de Dave Williams, prologado por la voz de locutores presentándolo en vivo. “Mi lágrima número cien” ofrenda un sonido más festivo, aunque habla de un dolor de amor.

El booklet del nuevo disco incluye fotografías nunca vistas del ídolo en la intimidad de su mansión de Banfield, donde grabó los bocetos de los temas que se incluyen en el material Archivo personal Roberto Sánchez

Esencia

El flamante material se completa con nueve temas grabados en versiones desconocidas, razón por la cual se convertirán en materiales muy valorados por los fans. Con tono diverso, pero bajo el ala estética de su creador, cada canción propone un universo personal. En ese sentido, “Yo te haré mujer” muestra a un Roberto Sánchez atento a las cuestiones de género y empoderando a la mujer cuando ambas cuestiones no estaban instaladas en la agenda y el debate social. “Sabes aprender, sin explicación, la forma sutil de hacer el amor. De seguir así, yo me entregaré, tú me enseñarás y yo aprenderé”, concluye el concepto de una canción de vanguardia ideológica y con sonido abolerado.

Génesis

Olga Garaventa autorizó la realización de este disco, cuyo proceso de producción comenzó hace dos años cuando Jon Aguilera, ahijado artístico de Sandro e hijo de Rubén Aguilera, quien fuera representante del cantante, se unió a Nelson Pombal, productor de Palito Ortega y de Charly García, para llevar adelante el proceso de clasificación, restauración y digitalización de las grabaciones que Sandro había realizado de manera casera y que constituían un verdadero acervo. Ese legado, el músico se lo había confiado a Rubén Aguilera, hecho que motivó a que Jon se interesara por el material y pusiera en marcha el invalorable trabajo de recuperación.

Olga Garaventa, viuda de Roberto Sánchez, y su hijo Pablo Ferraudi, trabajan sin descanso en busca de preservar el legado de Sandro DIEGO SPIVACOW / AFV - LA NACION

Procedimiento

Los once temas del disco fueron plasmados por Sandro en la intimidad de su residencia en el sur del Conurbano bonaerense. Nueve de ellos en formato casete de chromo estéreo en portaestudio y los dos títulos restantes fueron registrados en cinta abierta.

Son pocos los privilegiados que pisaron la mansión de Banfield, infranqueable detrás del famoso paredón que da a la calle Berutti al 200. Sin embargo, los fanáticos la conocen a través de fotos y de las descripciones exhaustivas que hacía Roberto Sánchez, quien no salía con frecuencia y solía pasar semanas enteras sin pisar la calle. Por eso, para las “nenas” no es territorio extraño la biblioteca o Excalibur, su sala de grabación. Los temas de Tengo una historia así fueron registrados en esos espacios sagrados, templos paganos del arte.

Las grabaciones en casetes fueron realizadas en la biblioteca, a través del home estudio que le regaló Rubén Aguilera, quien fuera su productor y arreglador a lo largo de una década. Las cintas se registraron en la sala de grabación profesional que montó en lo que era la casa de huéspedes, ubicada en el fondo de la mansión y que luego fue transformada en el piano bar.

Curiosidades

Además de las inéditas “No te vayas todavía” y “Eso que se hace de a dos”, el material reúne dos títulos muy particulares: “Tú que sabes del amor”, grabada con el nombre de “Es mucho más mujer” en la edición para Estados Unidos del disco Vengo a ocupar mi lugar, y una versión de “La vida dura” cantada en italiano. “A dove vai, a dove vai”, suena inmaculado en su voz.

Además de “Hay mucha agitación”, un segundo tema del compilado no es de autoría completa de Roberto Sánchez. Se trata de “Se te nota”, título que estrenó en aquel recordado concierto que ofreció en el Madison Square Garden de Nueva York, donde Sánchez firmó junto con Armil, seudónimo de Oscar Anderle, su histórico manager.

Treinta y seis artistas participaron del álbum, incluidos trece de los músicos que conformaron algunas de las agrupaciones que acompañaron al Gitano en distintos momentos de su carrera. Se trata de Bernardo Baraj (trabajaron juntos en tiempos de Black Combo), Rubén Aguilera, Américo Belloto, Ricardo Lew, Jorge Padín, Miguel Tallarita, José Luis Colzani, Oscar D’Auría, Mario Parmisano, Carlos Buono, Víctor Skorupski, Enrique Roizner y Jorge “el Oso” Bertinetti, quien falleció en julio de este año.

“Eso que se hace de a dos” es una de las grandes joyas del disco. Ese tema cuenta con la participación de Charly García y Pedro Aznar, generando una réplica de aquel ilustre encuentro en el “Rompan todo”, incluido en el disco Tango 4, de García y Aznar, presentado en 1991.

El material reúne distintos momentos de Sandro, lo cual convierte al trabajo en una búsqueda que ofrece una paleta de colores expandida. En el booklet que acompaña al disco se ofrecen imágenes inéditas de la intimidad del astro y los originales de las letras de algunas canciones que son un tesoro que los fanáticos valorarán. Muchos de esos borradores están atravesados por la letra manuscrita de Sandro, mientras que otros están ya pasados en limpio por el cantante, que firmaba indistintamente con su nombre personal o artístico.

Desde hoy, los seguidores de Sandro podrán encontrarse con este trabajo, disponible en CD y en plataformas digitales, que engloba un concepto relevante: bucear en las interioridades de títulos inéditos y de algunas grabaciones domésticas del hombre que se convirtió en leyenda. De alguna manera, Tengo una historia así no es otra cosa que transitar las inspiradas zonas de la intimidad del prócer.

