Keith Richards promete una edición de lujo del concierto que dio en el Hollywood Palladium, en 1988

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2020 • 16:34

El streaming de shows en vivo sin público, si bien va en aumento, no reemplaza a los conciertos presenciales ni cubre su misma oferta, esa que tuvo hasta principios de este año, con el comienzo de las cuarentenas en distintos países a causa del Covid-19.

Pero la música en vivo tiene un encanto tan especial que, para cubrir esa ausencia, hasta parecen más valiosas que en otras épocas las ediciones y reediciones discográficas de conciertos.

Si bien The Rollings Stones viene publicando durante los últimos meses una serie de videos, ni miras hay de que sus músicos puedan volver a subir a un escenario. Entre lo más nuevo aparece el video del tema "Scarlet" con el protagónico de Paul Mescal (como único actor). Un típico vídeo de cuarentena: simple y de fácil resolución.

Pero las joyas de sus viejos discos adquieren nueva vigencia. Y sus carreras solistas también. El guitarrista Keith Richards estrena un álbum titulado Live at the Hollywood Palladium. Recién se conocerá el 13 de noviembre como una caja ("Super Deluxe Box Set") que trae el álbum remasterizado en 2 vinilos de 180 gramos, un vinilo de 10" de 3 bonus tracks inéditos ("I Wanna Be Your Man", "Little T&A" y "You Don't Move Me").Además, un CD remasterizado del álbum original, un DVD del film original del concierto, un libro de tapa dura de 40 páginas con el ensayo de David Fricke "The Loosest Tight Band You've Ever Heard", en el que se incluye una nueva entrevista con Richards e imágenes inéditas y rarezas de los archivos personales del guitarrista.

El disco también se podrá conseguir en ediciones más simple, menos lujosas y económicas. La grabación corresponde al show que Keith Richards y The X-Pensive Winos dieron el 15 de diciembre de 1988 en el Hollywood Palladium. Fue el penúltimo show de una gira por 12 ciudades de Estados Unidos.

Keith Richards durante su gira de finales de los ochenta, con los X-Pensive Winos

La banda que lo acompaña fue armada por Richards para la grabación de Talk Is Cheap. Y para la gira, el grupo se completó con el baterista Steve Jordan, el guitarrista Waddy Wachtel, el bajista Charley Drayton, el tecladista Ivan Neville, la cantante Sarah Dash y el saxofonista Bobby Keys.

Conforme a los criterios de Más información