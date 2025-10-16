Cómo será el Cosquín folclore 2026: Llegan Cazzu y Milo J; Soledad prepara el festejo de sus 30 años en ese escenario

Se realizó el lanzamiento de la próxima edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que en enero de 2026 celebrará su 66a. edición con nueve noches en las que estarán los clásicos más tradicionales de este escenario, los artistas en ascenso y hasta figuras que se arrimaron en último tiempo a la música nativa, como Cazzu y Milo J. Además, Soledad festejará sus 30 años de carrera.

La presentación se realizó en Rosario, ciudad que por estas semanas festeja los 300 años de su fundación. Allí estuvo La Sole, quien además de recordar anécdotas anticipó que prepara un show especial para la octava “luna coscoína”, para celebrar este aniversario, que llega a un número redondo desde que debutó en el festival en 1996.

Esta será la agenda completa de las nueve noches de festival, con entradas, por jornada, que costarán entre 35.000 y 41.800 pesos. Para los menores de 5 años el ingreso es gratis, siempre que no ocupen asientos. En cada noche también se presentarán los finalistas del concurso Pre-Cosquín y las delegaciones provinciales invitadas.

Jairo, uno de los encargados de abrir el festival folclórico de Cosquín 2026 DIEGO SPIVACOW / AFV�

Primera luna, sábado 24 de enero: Christian Herrera (Consagración 2025), Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala (Revelación 2025) y Jorge Rojas.

Segunda luna, domingo 25 de enero: Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro, Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro y Cazzu.

Tercera luna, lunes 26 de enero: Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucia Ceresani, Cristian Capurelli y Abel Pintos.

Cuarta luna, martes 27 de enero: Lázaro Caballero, Mariana Carrizo, Orellana - Lucca, La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025), Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández y Lucio “El Indio” Rojas.

Quinta luna, miércoles 28 de enero: Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino), Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno y Luciano Pereyra.

Sexta luna, jueves 29 de enero: Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Ceibo y Los Tekis.

Cazzu cantará en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2026 (Foto: Redes Sociales)

Séptima luna, viernes 30 de enero: Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez - Pachi Herrera), Nati Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas y Chaqueño Palavecino.

Octava luna, sábado 31 de enero: Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (Revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi y Soledad (30Años).

Novena luna, domingo 1 de febrero: Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos off The Pampa y Milo J.

Novedades

Entre las novedades de esta edición se espera el estreno de una terraza gastronómica. Se trata de una estructura metálica de 400 metros cuadrados, con capacidad para 200 personas, ubicada en las tribunas.

Festival sostenible

Según sus organizadores “el Festival Nacional de Folclore da un paso superador hacia la sostenibilidad. En esta próxima edición, el evento asume el desafío de medir y reducir su huella de carbono, promoviendo un encuentro cultural que celebre nuestras tradiciones con responsabilidad ambiental y compromiso social. En articulación con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y la Agencia Córdoba Cultura, se implementarán acciones concretas para avanzar hacia un festival más sustentable. El enfoque incluye la educación ambiental y la comunicación participativa, la gestión integral de residuos, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la promoción de la igualdad y la equidad social como pilares de la sostenibilidad”.

Pre Cosquín 2026

La próxima edición tendrá, del 3 al 16 de enero, las rondas de competencia. Luego, el 17 y 18 serán las noches de finales y la novedad será la incorporación de la noche de gala que se llevará a cabo el 19 de enero. En esa jornada, los vencedores del certamen se presentarán sin la presión de la competencia. Este año, los selectivos del Pre contemplan 61 sedes alrededor del país, muchas de las cuales ya se vienen desarrollando desde septiembre.