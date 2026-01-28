Cosquín Cuarteto 2026: la grilla completa y cómo comprar entradas

En la primera semana de febrero es el festival Cosquín Cuarteto 2026, que se lleva a cabo en esa ciudad cordobesa y que hace honor al género musical que, en diciembre del año pasado, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por la Unesco.

Ulises Bueno estará presente en la primera noche del festival Instagram: @ulisesbuenosoy

Para conocer en detalle los artistas que estarán presentes en las dos noches en las que se extiende el evento, es preciso consultar la grilla completa que se publica en el sitio oficial.

Esta edición del Cosquín Cuarteto 2026 se realiza los días viernes 6 y sábado 7 de febrero, desde las 19 y se extiende aproximadamente hasta las cuatro de la madrugada.

La grilla completa de Cosquín Cuarteto 2026

Primera noche: viernes 6 de febrero Segunda noche: sábado 7 de febrero El Loco Amato La Banda de Carlitos y Euge Quevedo Q’ Lokura Dale Q’ Va Ulises Bueno Desakta2 Track 1 La Pepa Brizuela Vacomoloko Damián Córdoba Los Herrera Cachumba Chipote Monada The Monkey Lisandro Márquez Magui Olave Valentina Márquez Simon Aguirre De Party Ganador Pre Cosquin Cuarteto Ganador Pre Cosquin Cuarteto

El festival Cosquín Cuarteto 2026 se realiza en la Plaza Próspero Molina de Cosquín, que es el mismo lugar en el que se realiza el Festival de Folklore de Cosquín.

Quienes decidan asistir al festival, deberán dirigirse a la plaza ubicada en Avenida San Martín 600, entre las calles Obispo Bustos, Catamarca, Tucumán y Av. San Martín.

Este festival reúne a figuras destacadas del cuarteto, quienes representan lo mejor del género y atraen a miles de fanáticos. La presencia de estos artistas fue posicionando al evento como uno de los principales festivales de cuarteto en la provincia y el país, consolidando su papel como un punto de encuentro para quienes disfrutan de este género.

Cómo comprar entradas para el Cosquín Cuarteto 2026

A continuación figura la información detallada de precios, formas de pago, puntos de venta de entradas para el Cosquín Cuarteto 2026.

Las entradas generales para ambas noches tienen un costo de $50.000, según consta en la información del sitio oficial.

Para adquirir los tickets de manera virtual es preciso ingresar al sitio oficial de Edén Entradas, que es la empresa que expende las entradas de ingreso al predio. Allí se podrá optar por la opción general o VIP, donde se diferencian los sectores plata ($230.000) y oro ($402.500). En ambos casos se incluye ingreso directo, recepción con comida y bebida, barra de bebidas exclusiva, vista preferencial y baños. El servicio más costoso cuenta con algunas ventajas específicas que se detallan en el sitio.

De acuerdo a la política de la empresa, los menores hasta cinco años inclusive no abonan entrada. En tanto, las entradas para menores de 6 a 12 años inclusive tienen un valor de $23.000 por niño; y a partir de los 13 años inclusive abonan entrada general.

Con qué elementos no se puede ingresar al Cosquín Cuarteto 2026

La organización del festival, además, informa los elementos que no puede ingresar el público al predio: