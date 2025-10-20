Cosquín 2026: la grilla completa de artistas y cómo comprar entradas del Festival Nacional de Folklore

La 66ª edición se realiza del 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina; artistas por noche
El Festival Nacional de Folklore de Cosquín vuelve con nueve lunas y figuras históricas del folklore argentino en la Plaza Próspero Molina. La edición 66 confirma programación día por día, política de accesos y esquema de venta a través de la ticketera oficial; también suma la agenda del Pre Cosquín en la previa.
Las nueve lunas de 2026 reúnen figuras históricas y cruces generacionales: Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Nocheros, Peteco Carabajal, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Teresa Parodi, Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo, Los Tekis y Jorge Rojas, con guiños al presente como Cazzu y Milo J, y momentos especiales como el festejo por los 30 años de Soledad; a ellos se sumarán los ganadores del Pre Cosquín 2026, cuyas rondas serán del 3 al 16 de enero, las finales el 17 y 18 y una gala el 19.
Cosquín 2026: la grilla completa del Festival Nacional de Folklore
Primera Luna - sábado 24 de enero
- Christian Herrera (Consagración 2025)
- Jairo
- Los Manseros Santiagueños
- Susana Baca
- Horacio Banegas
- Mati Rojas
- Emanuel Ayala (Revelación 2025)
- Jorge Rojas
- Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal
Segunda Luna - domingo 25 de enero
- Dúo Coplanacu
- Nahuel Pennisi
- Flor Castro
- Raly Barrionuevo
- Paola Bernal
- Facundo Toro
- Cazzu
- Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado
Tercera Luna - lunes 26 de enero
- Ahyre
- Luciana Jury
- Guitarreros
- Duratierra
- Lucía Ceresani
- Cristian Capurelli
- Abel Pintos
- Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino
Cuarta Luna - martes 27 de enero
- Lázaro Caballero
- Mariana Carrizo
- Orellana Lucca
- La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
- Paquito Ocaño
- Micaela Chauque
- Yoel Hernández
- Lucio “El Indio” Rojas
- Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal
Quinta Luna - miércoles 28 de enero
- Leandro Lovato
- La Callejera
- Silvia Lallana
- Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)
- Dúo Palma–Sandoval
- Ariel Ardit
- Lucio Taragno
- Luciano Pereyra
- Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita
Sexta Luna - jueves 29 de enero
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Yamila Cafrune
- Homenaje a Musha Carabajal
- Lautaro Rojas
- Bruno Arias
- Ceibo
- Los Tekis
- Pre Cosquín: Solista vocal
Séptima Luna - viernes 30 de enero
- Juan Fuentes
- José Luis Aguirre
- El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)
- Nati Pastorutti
- Emiliano Zerbini
- Juanjo Abregú
- Adriana Rojas
- Chaqueño Palavecino
- Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental
Octava Luna - sábado 31 de enero
- “Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)
- Suna Rocha
- Juan Iñaki
- Yamila Aguado (Revelación 2025)
- Pablo Lozano
- Adrián Maggi
- Soledad — 30 años
- Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional
Novena Luna - domingo 1 de febrero
- Peteco Carabajal
- Campedrinos
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Maggie Cullen
- Gauchos of the Pampa
- Milo J
- Entrega de premios
Cuándo y dónde es Cosquín 2026
- Fechas: del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 (nueve lunas)
- Horarios: desde 22.00; cierre aproximado a la madrugada
- Sede: Plaza Próspero Molina (Av. San Martín 585, Cosquín, Córdoba)
Cómo comprar las entradas de Cosquín 2026
Las entradas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín se compran de forma online a través del sitio oficial Autoentrada. La preventa es del 15/10 15.00 al 18/10 con 1, 3 y 6 cuotas; venta general desde 19/10; “Entradas desde $30.800” según la luna. Menores: abonan desde 6 años; hasta 5 sin cargo sin ocupar butaca (con DNI) • Personas con discapacidad: filas 1 a 5 del Sector D reservadas (la modalidad de retiro se informará oficialmente)
Precios por luna (precio final con cargo de servicio)
- Primera $35.200;
- Segunda $41.800;
- Tercera $35.200;
- Cuarta $30.800;
- Quinta $35.200;
- Sexta $30.800;
- Séptima $30.800;
- Octava $35.200;
- Novena $41.800.
