Cosquín 2026: la grilla completa de artistas y cómo comprar entradas del Festival Nacional de Folklore

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín vuelve con nueve lunas y figuras históricas del folklore argentino en la Plaza Próspero Molina. La edición 66 confirma programación día por día, política de accesos y esquema de venta a través de la ticketera oficial; también suma la agenda del Pre Cosquín en la previa.

Soledad Pastorutti celebrará 30 años en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín Instagram: @sole_pastorutti

Las nueve lunas de 2026 reúnen figuras históricas y cruces generacionales: Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Nocheros, Peteco Carabajal, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Teresa Parodi, Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo, Los Tekis y Jorge Rojas, con guiños al presente como Cazzu y Milo J, y momentos especiales como el festejo por los 30 años de Soledad; a ellos se sumarán los ganadores del Pre Cosquín 2026, cuyas rondas serán del 3 al 16 de enero, las finales el 17 y 18 y una gala el 19.

Noche inaugural del festival de Cosquin Folklore 2023 Jairo y Juan Falu SEBASTIAN SALGUERO

Cosquín 2026: la grilla completa del Festival Nacional de Folklore

Primera Luna - sábado 24 de enero

Christian Herrera (Consagración 2025)

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal

Segunda Luna - domingo 25 de enero

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado

Cazzu se convirtió en la artista femenina más escuchada a nivel global (Foto: Redes Sociales)

Tercera Luna - lunes 26 de enero

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucía Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino

Abel Pintos en el Cosquín 2025 Instagram

Cuarta Luna - martes 27 de enero

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio “El Indio” Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal

Quinta Luna - miércoles 28 de enero

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma–Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita

Luciano Pereyra volverá a tocar en Cosquín gentileza

Sexta Luna - jueves 29 de enero

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista vocal

Séptima Luna - viernes 30 de enero

Juan Fuentes

José Luis Aguirre

El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental

Octava Luna - sábado 31 de enero

“Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad — 30 años

Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional

Novena Luna - domingo 1 de febrero

Peteco Carabajal

Campedrinos

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Maggie Cullen

Gauchos of the Pampa

Milo J

Entrega de premios

Cuándo y dónde es Cosquín 2026

Fechas: del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 (nueve lunas)

del (nueve lunas) Horarios: desde 22.00 ; cierre aproximado a la madrugada

desde ; cierre aproximado a la madrugada Sede: Plaza Próspero Molina (Av. San Martín 585, Cosquín, Córdoba)

Cómo comprar las entradas de Cosquín 2026

Las entradas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín se compran de forma online a través del sitio oficial Autoentrada. La preventa es del 15/10 15.00 al 18/10 con 1, 3 y 6 cuotas; venta general desde 19/10; “Entradas desde $30.800” según la luna. Menores: abonan desde 6 años; hasta 5 sin cargo sin ocupar butaca (con DNI) • Personas con discapacidad: filas 1 a 5 del Sector D reservadas (la modalidad de retiro se informará oficialmente)

Precios por luna (precio final con cargo de servicio)

Primera $35.200;

Segunda $41.800;

Tercera $35.200;

Cuarta $30.800;

Quinta $35.200;

Sexta $30.800;

Séptima $30.800;

Octava $35.200;

Novena $41.800.