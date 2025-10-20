LA NACION

Cosquín 2026: la grilla completa de artistas y cómo comprar entradas del Festival Nacional de Folklore

La 66ª edición se realiza del 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina; artistas por noche

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín vuelve con nueve lunas y figuras históricas del folklore argentino en la Plaza Próspero Molina. La edición 66 confirma programación día por día, política de accesos y esquema de venta a través de la ticketera oficial; también suma la agenda del Pre Cosquín en la previa.

Las nueve lunas de 2026 reúnen figuras históricas y cruces generacionales: Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Nocheros, Peteco Carabajal, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Teresa Parodi, Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo, Los Tekis y Jorge Rojas, con guiños al presente como Cazzu y Milo J, y momentos especiales como el festejo por los 30 años de Soledad; a ellos se sumarán los ganadores del Pre Cosquín 2026, cuyas rondas serán del 3 al 16 de enero, las finales el 17 y 18 y una gala el 19.

Cosquín 2026: la grilla completa del Festival Nacional de Folklore

Primera Luna - sábado 24 de enero

  • Christian Herrera (Consagración 2025)
  • Jairo
  • Los Manseros Santiagueños
  • Susana Baca
  • Horacio Banegas
  • Mati Rojas
  • Emanuel Ayala (Revelación 2025)
  • Jorge Rojas
  • Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal

Segunda Luna - domingo 25 de enero

  • Dúo Coplanacu
  • Nahuel Pennisi
  • Flor Castro
  • Raly Barrionuevo
  • Paola Bernal
  • Facundo Toro
  • Cazzu
  • Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado
Tercera Luna - lunes 26 de enero

  • Ahyre
  • Luciana Jury
  • Guitarreros
  • Duratierra
  • Lucía Ceresani
  • Cristian Capurelli
  • Abel Pintos
  • Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino
Cuarta Luna - martes 27 de enero

  • Lázaro Caballero
  • Mariana Carrizo
  • Orellana Lucca
  • La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
  • Paquito Ocaño
  • Micaela Chauque
  • Yoel Hernández
  • Lucio “El Indio” Rojas
  • Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal

Quinta Luna - miércoles 28 de enero

  • Leandro Lovato
  • La Callejera
  • Silvia Lallana
  • Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)
  • Dúo Palma–Sandoval
  • Ariel Ardit
  • Lucio Taragno
  • Luciano Pereyra
  • Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita
Sexta Luna - jueves 29 de enero

  • Los Nocheros
  • Destino San Javier
  • Yamila Cafrune
  • Homenaje a Musha Carabajal
  • Lautaro Rojas
  • Bruno Arias
  • Ceibo
  • Los Tekis
  • Pre Cosquín: Solista vocal

Séptima Luna - viernes 30 de enero

  • Juan Fuentes
  • José Luis Aguirre
  • El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)
  • Nati Pastorutti
  • Emiliano Zerbini
  • Juanjo Abregú
  • Adriana Rojas
  • Chaqueño Palavecino
  • Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental

Octava Luna - sábado 31 de enero

  • “Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)
  • Suna Rocha
  • Juan Iñaki
  • Yamila Aguado (Revelación 2025)
  • Pablo Lozano
  • Adrián Maggi
  • Soledad — 30 años
  • Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional

Novena Luna - domingo 1 de febrero

  • Peteco Carabajal
  • Campedrinos
  • Teresa Parodi
  • Cuti y Roberto Carabajal
  • Maggie Cullen
  • Gauchos of the Pampa
  • Milo J
  • Entrega de premios

Cuándo y dónde es Cosquín 2026

  • Fechas: del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 (nueve lunas)
  • Horarios: desde 22.00; cierre aproximado a la madrugada
  • Sede: Plaza Próspero Molina (Av. San Martín 585, Cosquín, Córdoba)

Cómo comprar las entradas de Cosquín 2026

Las entradas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín se compran de forma online a través del sitio oficial Autoentrada. La preventa es del 15/10 15.00 al 18/10 con 1, 3 y 6 cuotas; venta general desde 19/10; “Entradas desde $30.800” según la luna. Menores: abonan desde 6 años; hasta 5 sin cargo sin ocupar butaca (con DNI) • Personas con discapacidad: filas 1 a 5 del Sector D reservadas (la modalidad de retiro se informará oficialmente)

Precios por luna (precio final con cargo de servicio)

  • Primera $35.200;
  • Segunda $41.800;
  • Tercera $35.200;
  • Cuarta $30.800;
  • Quinta $35.200;
  • Sexta $30.800;
  • Séptima $30.800;
  • Octava $35.200;
  • Novena $41.800.
