En el Movistar Arena: así fue el regreso tecnológico de Soda Stereo

Aunque fue anunciado varios meses atrás, el espectáculo Ecos de Soda Stereo que se presentó anoche en el Movistar Arena resultó una verdadera sorpresa. Se sabía cuándo y dónde, pero nunca cómo. Los dos integrantes vivos del grupo, Zeta Bosio y Charly Alberti, se mordieron la lengua para no dar ni siquiera el mínimo detalle. Y eso (la sorpresa) fue el verdadero show (mucho más que el recital en sí), que se estrenó y que ya tiene la mayoría de las fechas agotadas en esta sala.

Un espectáculo holográfico como los que se conocieron hasta ahora y que giran por el mundo no es una descripción certera. Simplemente, no alcanza, ante la posibilidad de verlo sobre el escenario. Ese era el plus que faltaba y que justificara otro regreso de la banda. Tres segmentos para un repertorio que queda, de antemano, supeditado al efecto que se puede generar mediante la tecnología. Porque las canciones son, en su mayoría, conocidas, y la recreación tecnológica es, de principio a fin, la clave.

¡¡GRACIAS BUENOS AIRES!!



Así comenzó #ECOS en el @movistararenaar

¡Mañana volvemos a encontrarnos!



Nuevas funciones a la venta a partir del próximo lunes a las 10am en https://t.co/JPMElCyicK pic.twitter.com/DuQJAaHWxQ — Soda Stereo (@sodastereo) March 22, 2026

El grupo comenzó a desandar un repertorio con el que los fans se querían reencontrar. Pero había que dar esa vuelta de tuerca. No por obligación, sino por el compromiso del grupo de mostrar algo diferente. Y la diferencia no sería otra que la de buscar el modo de que Cerati, a más de diez años de su muerte, quedara alineado junto a la batería y el bajo de Charly y de Zeta.

Para hacer honor al título del show, el recital comenzó con el tema “Ecos”, en la penumbra, con la silueta de los músicos recortada. “Hola preciosuras”, decía ese Gustavo Cerati espectral, detrás de un telón semitransparente, mientras el escenario iba ganando luz y “Juego de seducción” empezaba a sonar. En cuotas, la escenografía iba quitando su ropaje. Con “Nada personal”, el telón desapareció, la visión fue más directa y las pantallas mostraban a un cantante real con lo que parecía el rostro de Cerati. “La espera terminó”, decía el fenómeno tecnológico.

Una docena de canciones quedaban por delante. “Cuando pase el temblor” “La ciudad de la furia”, “Sobredosis de TV” “Persiana Americana” y " Primavera 0″ , entre otro puñado de temas que terminaría con “De música Ligera”.

No faltó algún arranque en falso, tampoco desfasajes en el sincro del sonido y la imagen. Pero seguramente son parte del costo de un estreno, que se corregirá en próximas funciones. Nada grave. Además, al público no le importó. Coreó el nombre de la banda en cada pausa y se puso los 3D cuando sonaron temas solo en video a modo de clip.

Signos de pregunta

La previa tuvo un desfile incesante de fans que recorría los puestos ubicados en las galerías del Movistar Arena o se entretenía revisando los anteojos que les habían dado al ingresar, con la leyenda: “Cuando veas este símbolo en la pantalla, ponte los anteojos 3D y mantenelos puestos durante toda la canción para disfrutar al máximo la experiencia tridimensional”. Y la pregunta de muchos era: “¿Cómo vamos a ver a Gustavo?“.

Un show que deslumbró con el uso de tecnología Agustín R. Dusserre

Para este espectáculo, la previa estuvo plagada de aclaraciones. Una de ellas fue que no estaba permitido tomar fotografías ni grabar videos con celulares. ¿Por qué? “Porque el brillo de pantallas y flashes afecta el espectáculo”. Y no era una recomendación. Era una condición.

Otra de las aclaraciones fue que este espectáculo “no es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”.

La “vanguardia” seguramente apunta a desmarcarse de otros espectáculos supertecnológicos que traen a la vida a figuras que ya no están. La expectativa en ningún momento mermó. Tanto fue así que ya hay vendidas casi medio millón de entradas. Hasta minutos antes del estreno, ya había 33 funciones en América Latina y España agendadas y prácticamente agotadas. Diez en Buenos Aires, ocho en dos ciudades de México, cinco en Chile y otras tantas en Uruguay, Perú y Ecuador. La última, hasta el momento, fue programada para el 24 de septiembre en Chile.

Como marca, Soda Stereo viene generando muchas propuestas, para el público más aliado y para los que se acercan por curiosidad para ver desde la distancia algo relacionado con el trío y su fenómeno. Un año después de la muerte de Cerati, en 2015, Bosio y Alberti comenzaron a trabajar junto al Cirque du Soleil, con la vista puesta en el estreno de un espectáculo de la compañía circense, que estuviera basado en las canciones del grupo. Una experiencia similar a la que el Cirque había desarrollado con otras estrellas de la música, pero esta vez con una banda de América Latina. SEP7IMO DIA - No descansaré fue el título elegido para el proyecto, que se estrenó en 2017, en el Luna Park. Dos años después, Zeta y Charly volvieron a la carga, pero con algo más afín a su propia historia: el recital. Por eso pergeñaron un show donde se los vería a los dos tocando las canciones de Soda, y con una larga lista de invitados especiales, la mayoría muy famosos, que se sumaban en cada concierto, ya fuera en vivo o desde grabaciones que se vieron desde las pantallas de cada predio donde presentaron el show. Gracias Totales, Soda Stereo, fue el nombre del espectáculo y contó con la participación del cantante de Coldplay Chris Martin, Draco Rosa, Andrea Echeverri, Juanes, Julieta Venegas, Álvaro Henríquez, Mon Laferte, Rubén Albarrán, Gustavo Santaolalla, Adrían Dárgelos, Fernando Ruíz Díaz y Walas, entre otros.

Ese proyecto comenzó a gestarse en 2019 y se puso en marcha en 2020, pero la pandemia obligó a suspender la gira, que fue retomada un par de años después. Una de las particularidades que tuvo fue el hecho de que, en un par de canciones, quien aparecía en pantalla era el propio Cerati. Y seguramente ese fue el eslabón que dio pie al espectáculo que se acaba de estrenar.