El emotivo encuentro entre Ricardo Arjona y la Mona Jiménez: elogios, admiración mutua y un entrañable abrazo

Dos potencias de la música reunidas en un solo lugar. Tras finalizar el primero de sus 14 shows en el Movistar Arena de Buenos Aires con su tour Lo que el seco no dijo, Ricardo Arjona recibió una sorpresa: a la puerta de la habitación de su hotel llamó Carlos “La Mona” Jiménez. Los músicos se dieron un sentido abrazo, se pusieron al día e intercambiaron elogios. Como era de esperarse, el momento no tardó en volverse viral.

El intérprete de “Fuiste tú” compartió en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula siete millones de seguidores, un video de su encuentro con el referente del cuarteto. “¿Aquí está el señor Ricardo Arjona?”, preguntó Jiménez cuando se vio frente a la puerta de la habitación 704. Del otro lado, el cantante supo, solo con escucharlo, que se trataba de él. Cuando se vieron cara a cara, se dieron un entrañable abrazo, uno que reflejó el cariño, el respeto y la adoración mutua.

Ricardo Arjona y la Mona Jiménez se reunieron en Buenos Aires (Foto: Captura de video)

“¡Hace cuánto que no nos vemos! Qué gusto verte”, expresó Arjona. Jiménez, por su parte, no tardó en hacer un comentario sobre el estado físico del guatemalteco: “¿Qué estás haciendo? ¿Estás boxeando?”, y entre risas lanzaron algunos puños.

Luego llegó el recordatorio de que el 14 y 15 de mayo, Arjona se presentará con su tour en el Estadio Instituto de Córdoba y no dudó en invitar a Jiménez a reunirse con ellos. Él no tardó en aceptar la propuesta. Tras unos instantes de charla, Ricardo hizo un comentario que emocionó al cordobés: “Yo ando por todos lados, pero en todos lados quisiera que me quisieran tanto como te quieren a vos aquí“. Antes de despedirse, se dieron un fuerte abrazo con la promesa de reencontrarse próximamente.

Arjona compartió en sus redes el video del encuentro y tuvo un intercambio de mensajes con el cordobés (Foto: Captura de video)

“Cosas que pasan en el sur. La sorpresa de la ‘Mona’ Jiménez, referente del cuarteto argentino, noches que quisiera no terminaran nunca, el mate, el asado, los amigos y las tantas noches que nos faltan. Feliz de estar aquí. Porque los recuerdos de lo vivido solo se curan viviendo más”, escribió Arjona en la publicación que además incluyó postales de su primer show en Buenos Aires. “Qué placer conocerte, querido Ricardo”, le respondió el intérprete de “¿Quién se ha tomado todo el vino?”, feliz por el encuentro.