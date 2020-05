Justin Bieber y Avril Lavigne, reunidos para recaudar dinero ante la pandemia de coronavirus Crédito: Capturas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2020 • 14:55

Un gran número de artistas canadienses se reunió vía streaming por dos motivos. En primera instancia, para rendirle tributo a Bill Withers, el genio del soul que murió a los 81 años el 20 de marzo en su casa de Los Ángeles, California (compositor de éxitos como "Lovely Day", Ain't No Sunshine" y "Lean On Me"). En segundo lugar, los cantantes se "juntaron" para recaudar fondos para la compra de insumos ante el azote de la pandemia de coronavirus a través de una interpretación colectiva.

Lo que los músicos hicieron fue un cover, precisamente, de "Lean On Me", que difundieron como single benéfico para Food Banks Canada. "Para el gran Bill Withers, gracias por tus letras y tu mensaje inspirador. Estamos agradecidos de poder apoyarnos en tu música en esta época de necesidad. Tu legado musical vive en nosotros", se remarca en el comienzo del video.

Los cantantes Tyler Shaw y Fefe Dobson presentaron la iniciativa denominada ArtistsCAN , que nuclea a todos los colegas y compatriotas que están juntando fondos para la Cruz Roja de su país. El dinero recaudado irá para insumos para resguardar a los profesionales de la salud.

Lean On Me, el cover de los artistas canadienses por fines benéficos - Fuente: Youtube 04:53

Video

La lista de músicos que se puede ver en el clip incluye a Justin Bieber, Avril Lavigne, Bryan Adams, Command Sisters, Dan Kanter, Desiire, Donovan Woods, Fefe Dobson, Michael Bublé, Olivia Lunny, Ryland James, Sarah McLachlan, Scott Helman, Serena Ryder, Shawn Hook, y TIKA, entre muchos otros.

Asimismo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau , cierra el video con un mensaje a la población. "Vamos a superar esto juntos, apoyándonos en el otro y protegiendo a quienes están en la primera línea".