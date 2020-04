Murió el cantante de soul Bill Withers, a los 81 años

Bill Withers escribió varios éxitos del soul

El cantante y compositor Bill Withers murió este viernes a los 81 años , por complicaciones cardíacas, según informó su familia en un comunicado. "Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón deseoso de conectarse con el mundo en general: con su poesía y música, consiguió conectar a las personas entre sí", ha señalado en el comunicado recogido por la revista Rolling Stone.

Whiters fue el autor de canciones como "Lean on Me", "Lovely Day" y "Ain't No Sunshine". A pesar de que dejó su actividad profesional a los 47 años, en 1985, sus canciones siguieron sonando y fueron tomadas por músicos de otras generaciones, tal el caso de "Lean On Me", que resulta un himno de esperanzas en estos tiempos de coronavirus.

Los familiares también han recordado a Withers como una persona con "una vida privada que disfrutaba cerca de familiares y amigos íntimos", aunque "su música siempre perteneció al mundo". "En este momento difícil, rezamos para que su música ofrezca comodidad y entretenimiento mientras sus seguidores se aferran a sus seres queridos", han añadido.

Withers lanzó ocho álbumes antes de alejarse del centro de atención en el año 1985, pero dejó una marca importante en la música. Canciones como 'Lean On Me', 'Grandma's Hands', 'Use Me', 'Ain't No Sunshine' y 'Lovely Day' han sido interpretadas en muchas ocasiones.

Fue el menor de seis hermanos que quedaron sin padre cuando Bill tenía 11 años. A los 18 se enroló en la Marina, donde estuvo por casi una década. La afición por la música nunca dejó que Bill le encontrara el lado comercial definitivo, aunque su intención haya sido desarrollar una carrera musical. Comenzó a escribir canciones mientras estaba en la Marina, pero sus mayores éxitos llegaron pasados los 30 años, en un momento en el que la juventud como parte de una fórmula para el éxito estaba quedando atrás. Aún así, su labor tuvo trascendencia y un proceso lógico de madurez. Vendió discos por millones y obtuvo un premio Grammy. Entre 1971 y 1975 registró ocho discos de estudio; los principales hits se encuentran en sus primeros álbumes.

"A veces en nuestras vidas tenemos dolor, tenemos pena. Pero si somos sabios, sabremos que siempre hay un mañana. Apóyate en mí cuando no estés fuerte. Y seré tu amigo. Te ayudaré a continuar", dice en "Lean on me", un clásico que se resignifica en plena pandemia.

