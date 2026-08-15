Courtney Love habló del día que su cuerpo “casi explotó” y anunció que tiene listo un nuevo álbum

En un video realizado informalmente, la cantante estadounidense Courtney Love se puso al día con muchas cuestiones de su vida. En poco más de un minuto habló desde su ausencia en redes y la próxima salida de un nuevo álbum hasta del día que estuvo internada en el Reino Unido y cuando su cuerpo “casi explotó”. Al final pidió paciencia a sus seguidores, porque pronto la verán nuevamente en las bateas (virtuales) y, quizá, sobre los escenarios porque tiene ganas de cantar, más que de cualquier otra cosa.

Courtney Love Backgrid/The Grosby Group

La exesposa de Kurt Cobain y líder del grupo de californiano Hole, en los noventa, hizo un posteo donde enlazó (o entremezcló) diversas situaciones de su vida.

“Fui a Inglaterra en 2019 y, cuando llegué, mi cuerpo simplemente explotó”, dijo la cantante, de 62 años. “Explotó. Estuve mucho tiempo en el hospital. Casi muero, perdí todo el pelo. Pesaba unos 45 kilos. Me dijeron que iba a morir, pero no les creí”.

Y para explicar el razonamiento por el cual no había creído en ese diagnóstico (tampoco se refirió con certeza a qué era lo que le había ocurrido ni sus motivos), volvió a sus años de infancia.

“Cuando era niña solía interrumpir a los adultos. Decían que el rojo era azul, y yo veía azul, pero el azul era azul, así que ahora me engaño pensando que tal vez tenían razón, y que el rojo era azul, y entonces veo morado, y me explota la cabeza. Como si tuviera que lidiar con esa mierda, ¿no?. Nunca perdí la capacidad de ver que el rojo era rojo. A pesar de que me decían que el rojo era azul. Así que cuando me decían que iba a morir, simplemente no les creía. Y de alguna manera, mejoré. Estoy sana, lo cual es increíble. Simplemente no hice público que estaba enferma. No quiero hacerlo público. Ahora estoy bien”.

También habló de un próximo disco, aunque sus fans (especialmente los del grupo Hole) saben que para estas cosas se toma su tiempo. Su última novedad que llegó a las bateas fue Nobody’s Daughter, justamente con Hole, en 2010. Quizás la pausa que viene haciendo en la producción discográfica tenga que ver con que aquella producción no había tenido el éxito esperado, luego de discos (al menos los dos anteriores) que pasaban el millón de copias vendidas.

Eran otros tiempos. Durante dos décadas publicó cinco álbumes. Uno solista (America’s Sweetheart, en 2004) y cuatro con Hole. Pretty on the Inside (1991), Live Through This (1994), Celebrity Skin (1998) y el mencionado Nobody’s Daughter (2010), que vendió poco más de 30.000 copias en los Estados Unidos. “Saqué un disco y fracasó. Me refiero a algo que te hace sentir humilde, como tocar en un lugar llamado Pizza Hut Park a las 11 de la mañana, mientras Limp Bizkit era cabeza de cartel junto a 30 Seconds to Mars; eso sí que te hace sentir humilde”. Se refería a un show que la banda había dado en 2010, durante un festival en aquel estadio texano.

Pero a pesar de aquellas referencias, también habló del presente y del futuro. “Ya está. Mi disco está terminado. Ya casi está listo. Es un disco muy bueno. Le dediqué mucho esfuerzo. Estoy empezando a planificar cómo lanzarlo. Todo va muy bien. Hay cosas espectaculares. Las chicas son increíbles. Sí. Es increíble. Solo necesito entender cómo se hace esto [se refiere al lanzamiento]. En fin. Sí, volveré. Gracias por esperar. Tengan un poco de paciencia”, completó.