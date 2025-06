Courtney Love reveló que, a los 60 años, disfruta de una amistad “con derechos” y del amor “sin prejuicios”

Courtney Love reveló recientemente algunos detalles sobre su nuevo interés romántico. La actriz de El mundo de Andy comentó, durante una aparición en el episodio del 11 de junio del podcast Fashion Neurosis with Bella Freud, que a sus 60 años disfruta del amor “sin prejuicios” y que está saliendo con alguien.

A lo largo de la entrevista, la cantautora y exlíder del grupo femenino Hole abrió su corazón y dio detalles sobre cómo elige vincularse en esta etapa de su vida.

Courtney Love se definió como "libertina" GROSBY GROUP

Cuando le preguntaron acerca de cómo lidia con los celos, Love fue contundente: “Realmente es algo que no entiendo. No sé si estoy en negación, pero tengo un amigo con el que me hice amiga cuando él recién estaba arrancando en el mundo del arte y le ha ido increíblemente bien, y no podría estar más feliz por él”, explicó. “Tengo otra amiga que conocí en su ascenso y ahora ella es más exitosa de lo que yo jamás seré, y estoy muy feliz por ella ”.

Sin embargo, en cuanto a los celos en el terreno romántico, Love aclaró: “Soy una libertina, y la persona con la que más comparto mis momentos románticos también lo es, así que en realidad somos más bien amigos con derechos”. Si bien la artista no tuvo reparos a la hora de hablar de sus sentimientos, prefirió no mencionar el nombre de su actual pareja a la que definió como una “amistad”. “No me gusta hablar de eso porque hay celos en torno a esa persona”, explicó.

Su matrimonio turbulento con Kurt Cobain

Kurt Cobain y Courtney Love junto a su hija, Frances Bean

Kurt Cobain y Courtney Love conformaron una de las parejas más icónicas de la historia del rock. Los músicos estuvieron juntos desde 1992 hasta 1994, y fruto de su amor nació su única hija Frances Bean Cobain. El matrimonio duró dos años, y según Courtney, se cansó de intentar ayudar a Kurt a dejar las drogas.

Cuando el líder de Nirvana se quitó la vida, el 5 de abril de 1994, a pocos meses de haber cumplido 27 años, marcó un hito en la historia del rock. “No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como me he convertido yo (...). Su vida será mucho más feliz sin mí”, escribió Cobain en la nota de suicidio que encontraron junto a su cuerpo.

RuPaul, Dave Grohl, Kurt Cobain, Krist Novoselic y Courtney Love con su pequeña Frances Bean Cobain (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc) Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Love y Cobain tomaron el nombre de su pequeña Frances Bean inspirados en dos de sus referentes: la compositora escocesa Frances McKee, vocalista de The Vaselines (una de las bandas favoritas de Kurt) y Frances Farmer, una destacada actriz norteamericana de los años 30. La curiosidad de su segundo nombre, Bean, es una excentricidad que se remonta a un tierno recuerdo de Cobain que, al ver la primera ecografía de su hija, la definió como un “poroto”.

Siendo apenas una beba, Frances fue noticia luego de que corriesen rumores de que su madre consumió y consumía heroína durante el embarazo. Si bien en septiembre de 1992 la pareja asistió a los MTV Video Music Awards y negó las acusaciones, ese mismo año Frances Bean quedó a cargo de su tía materna. El asunto se dirimió y resolvió en los tribunales, cuando todavía ni siquiera había cumplido su primer año. El 1 de abril de 1994, Frances visitó a su padre en Exodus Recovery Center, un centro de rehabilitación en Los Ángeles destinado a tratar adicciones, sin saber que ese encuentro sería el último. Tres días después, Cobain se suicidó con un disparo certero.