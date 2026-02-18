La reacción de Courtney Love a las nuevas teorías sobre la muerte de Kurt Cobain

La semana pasada, a más de tres décadas de su trágica muerte, una nueva versión sobre el final de Curt Cobain tomó fuerza: según una investigación forense extraoficial que realizó un equipo de científicos del sector privado, el líder de Nirvana no se suicidó como se creyó durante todo este tiempo, sino que habría sido asesinado. La noticia fue un impacto tanto para sus fanáticos como para Courtney Love, su esposa, madre de Frances Bean, su única hija, y su última compañera.

Kurt Cobain con Courtney Love

Desde aquel fatídico 5 de abril de 1994, cuando el músico de 27 años fue encontrado muerto en su casa de Seattle con una herida de escopeta en su cabeza, la vida de Love se convirtió en un infierno. La artista, líder de la banda Hole, intentó durante años resguardarse de las distintas versiones y los detalles de aquel episodio que cambió su vida. Incluso tuvo que lidiar con las acusaciones de quienes encontraron en ella a la responsable de la tristeza del cantante. Ahora, esas heridas volvieron a abrirse.

Kurt, Frances y Courtney Archivo

“Durante los años y las décadas que pasaron desde la muerte de Kurt, ha escuchado todas las historias sobre su muerte y sobre cómo fue su culpa. Una miseria tras otra”, aseguró una fuente cercana a Love al diario inglés Daily Mail cuando le preguntaron cómo impactó la noticia de la nueva investigación en la artista. Otra voz cercana a Love aseguró que, en lugar de prestar atención a una nueva teoría sobre lo que sucedió, se enfocará en honrar la memoria de su difunto esposo. “Le encantaría que Kurt pudiera descansar en paz, pero parece que eso nunca sucederá. Y con el paso de los años, será algo diferente”, confió.

Courtney Love paseando con sus perros por Los Ángeles, días después de que se informara sobre la nueva hipótesis sobre la muerte de su exmarido Backgrid/The Grosby Group

El pasado 9 de febrero, Love fue fotografiada junto a una amiga por las calles de Los Ángeles mientras paseaba a su perro. La cantante llevaba un sweater rayado en blanco y negro con un cuello camisero y una falda de satén azul con detalles de encaje. Ese mismo día, compartió una publicación en su cuenta de Instagram sosteniendo un libro: “La guía para volverse vivo”.

Courtney Love almorzó con una amiga en Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

Hace dos años, en una entrevista que le concedió al Evening Standard, Love admitió que no estaba preparada para el odio que recibió tras la muerte de Cobain. “Siempre quise que me consideraran una malvada. Caerle bien a la gente nunca fue lo mío. Kurt sí buscaba eso, pero yo no”, confió. “Cuando murió Kurt, el odio hacia mí alcanzó un nivel completamente nuevo. No lo planeé”, sumó.

“Parece que alguien montó una película”

Así fue encontrada la escena del crimen donde Kurt Cobain estaba muerto Departamento de Policía de Seattle

Del equipo privado que volvió a investigar la muerte de Cobain participó Brian Burnett, un especialista con experiencia previa en casos de sobredosis seguidas de traumatismos por arma de fuego, y la investigadora independiente Michelle Wilkins, quien revisó de manera exhaustiva el material de la autopsia y la escena del crimen. “Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”, fue la conclusión a la que llegó Burnett, según reveló la propia Wilkins.

El informe, que pasó por un proceso de revisión por pares y fue aceptado para su publicación en el International Journal of Forensic Science, presentó diez puntos de evidencia. Estos sugieren que el músico fue confrontado por uno o más asaltantes que lo incapacitaron con una sobredosis de heroína, antes de que uno de ellos le disparara en la cabeza. Posteriormente, se habría colocado el arma en sus brazos y dejado una nota de suicidio falsificada.

Kurt Cobain murió a los 27 años

Las inconsistencias encontradas en la autopsia son cruciales para la nueva hipótesis. “Hay cosas en la autopsia que te hacen pensar: ‘esperá, esta persona no murió muy rápidamente de un disparo de escopeta’”, afirmó Wilkins en declaraciones al Daily Mail.