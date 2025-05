Cuándo se estrena Un instante, el nuevo álbum de Louta

El compositor, músico, cantante, actor y performer Louta anunció el lanzamiento de su nueva producción discográfica. El flamante Un instante llegará a las bateas virtuales el martes 27 de mayo .

“Louta, ese proyecto hipnótico que viene escribiendo su propia historia artística e inclasificable para el ecosistema de la industria, confirmó que regresa a la escena con nuevo álbum -aseguran desde su productora-. Conocido por su eclecticismo, su vanguardismo y su capacidad para romper con cualquier etiqueta (o de crear nuevas, mejor dicho), su nuevo material le hace justicia a la expectativa a la que nos tiene acostumbrado la cabeza creativa de este alter ego que envuelve este proyecto desde hace casi una década ”.

El arte de tapa del nuevo álbum de Louta

Desde su debut en 2016 con su primer álbum homónimo, Louta (alter ego de Jaime James) ha logrado llamar la atención de un público ávido de nuevas experiencias sonoras-performáticas que surgen de la escena indie.

“Su propuesta multidisciplinaria —que cruza música, teatro y arte visual— lo convirtió en un referente de la experimentación artística, ganando el reconocimiento del público y la crítica, tanto en Argentina como en festivales internacionales".

En 2018 lanzó Enchastre, su segundo material de estudio, y en 2020 el tercero, 2030, dos trabajos con los que se mostró ecléctico y explosivo, combinando estilos urbanos como el trap, el pop o el reggaetón. “Louta tiene todo eso. Un día lo escuchás a través de algún disco, al otro día lo encontrás actuando en La sociedad de la nieve, después lo ves abriendo el show de Taylor Swift ante 80.000 personas, o dirigiendo a Bizarrap en su proyecto Bizapop, o colaborando con Wos. Las capacidades camaleónicas son así, por eso, si hay algo seguro es que es un profesional de lo minucioso, lo disruptivo, lo diferente y lo emocionante, atravesando el arte en todas sus formas".

Louta en River, antes del show de Taylor Swift Gentileza DF Entertainment

Fuera del escenario y los estudios, Louta creció como Jaime James, rodeado de los trabajos coreográficos de su madre, Ana Frenkel, de las producciones de vanguardia creadas por su padre Diqui James, para la compañía Fuerza Bruta, de ahí el carácter performático que adquirió su música cuando comenzó a desarrollar un trabajo como solista.

Durante una charla con LA NACIÓN, años atrás, explicaba: “A mí me parece impresionante que el ser humano tenga la posibilidad de pactar el engaño de ir a ver dos horas de una obra de teatro, de sentir el sufrimiento del actor y tener un pacto consigo mismo de que en ningún momento se le cruce por la cabeza ‘ah, cierto que es un actor haciendo de’. Se apagan las luces, se encienden las lucecitas y entra un chabón y ya estamos sintiendo lo que siente. Tenemos la capacidad de engañarnos a nosotros mismos, y eso es fascinante. Podés poner un pulpo gigante arriba de un edificio y la gente puede maravillarse como si fuera de verdad, puede sentirlo, no importa si es real o no. A partir de eso, lo que a mí me interesa es todo lo que pasa en ese código, qué pasa en esa realidad pactada, ese mundo en el cual entramos. Después cuando termina eso a mí no me interesa más nada. A mí me interesa lo que pasa en el momento en el que entramos cien por ciento ahí“.