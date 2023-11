escuchar

La espero terminó para las swifties. Luego de años de especulaciones sobre su posible llegada a la Argentina, Taylor Swift finalmente desembarcó en nuestro país con The Eras Tour, una gira descomunal que comenzó el 17 de marzo en Glendale, Estados Unidos y que se prolongará durante todo 2024. Un rato antes de lo señalado, las puertas del estadio de River Plate se abrieron para que ingresen los primeros fans.

El fenómeno Swift, como podía preverse, también se palpitó en la Argentina, ya desde el momento en que salieron a la venta las entradas en junio, lo que se convirtió en una verdadera batalla para ver quién podía conseguir el preciado ticket. Asimismo, el ritual del acampe fuera del estadio se dio por iniciado a las pocas horas de la venta, con un sistema meticuloso de turnos para que los fanáticos pudieran ir sumando horas y reservarse así sus respectivos lugares para estar lo más cerca del escenario posible.

En las primeras horas de la tarde del jueves se podían ver las carpas, así cómo también a los asistentes que ingresaron con prioridad por haber adquirido el ticket con “Early Entrance” (entrada anticipada). Como un recital de Taylor Swift es una ceremonia en sí misma, los fanáticos que fueron ingresando al Monumental lo hicieron con looks que correspondían a una de las 10 “eras” de la cantante, es decir, con una remera o outfit alusivo a ese disco preferido de los que sacó la artista a lo largo de su carrera, sin tener en cuenta las regrabaciones. Lo mismo había sucedido con las funciones de The Eras Tour Film, el documental del concierto que llegó a nuestras salas el mes pasado.

Mi primo me manda esto. Viene de Ushuaia para el show de mañana 10/11. Nerviosssss falta mucho para mañana?????#TaylorSwiftArgentina #TSTheErasTour #BuenosAiresTSTheErasTour #TaylorSwift pic.twitter.com/vwYPtWzW6w — victoria (@grenz_victoria) November 9, 2023

Por otro lado, desde temprano también se pudo ver in situ el intercambio tan esperado de las famosas “friendship bracelets”, las pulseras de la amistad sobre las que Taylor canta en “You’re on Your Own, Kid” y que se convirtieron en el accesorio obligado de los fanáticos, tanto para lucir ellos como para compartir con otros swifties.

La camaradería se notó desde cómo se ayudaban mutuamente a pintarse el famoso número 13 de Swift, a maquillarse con estilo gótico propio de Reputation y a pintarse el corazón alusivo a la era Lover. Además, los fanáticos mostraron una gran predisposición para regalar los bracelets insignia a quienes se acercaran a pedirles, reforzando esa idea de comunidad que tan bien supo construir la artista.

En paralelo, la cantante disfruta el éxito cosechado con la cuarta regrabación de sus viejos discos, 1989 (Taylor’s Version), que actualmente la mantiene en la cima del ranking de Billboard y que se convirtió en el disco más vendido de 2023. El año pasado, Swift se pudo poner la misma cocarda con Midnights, su último álbum discográfico de material original que aspira a obtener varias nominaciones a los premios Grammy que se darán a conocer este viernes.

Los horarios de los shows

Tras la apertura de puertas, el estadio empieza a colmarse. El primer telonero en presentarse será el argentino Louta, que subirá al escenario a las 19. Luego, a las 19.40, será el turno de la exchica Disney Sabrina Carpenter, que ´subirá al escenario a las 19.40. Una hora más tarde, más precisamente a las 20.45, Taylor Swift se apoderará del Monumental para desplegar todo su arsenal visual, estético y sonoro durante más de tres horas, en las que repasará cada una de sus “eras” (discos), con sus respectivas puestas y efectos.

Taylor Swift en su llegada a la Argentina RS Fotos

Taylor Swift llegó a nuestro país el miércoles bajo un total hermetismo . Cerca de las 12.30, su jet privado, que había despegado de la ciudad de Nueva Jersey, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Como es habitual en cada parada de su gira, la cantante trata de resguardarse de los flashes de los paparazzi. Sin embargo, más allá de las fotos que circularon en las que Swift se protegió con un gran paraguas negro, con su agente Tree Paine a su lado, a última hora apareció una imagen de ella haciendo el trámite en la zona de Migraciones.

Horas antes, su equipo de bailarines había llegado a Buenos Aires. Ellos mismos se mostraron en las redes recorriendo distintos rincones de la ciudad, haciendo videos vinculados a las coreografías de Swift y sacándose fotos con fanáticos que los reconocieron instantáneamente.

Fans de Taylor Swift en la fila para comprar el merchandising oficial de la cantante Fabián Marelli - LA NACION

The Eras Tour está configurado como un recorrido de más de tres horas por la discografía de la artista que dio sus primeros pasos en la música country en 2006, con su disco debut, Taylor Swift, para luego ir probando otros géneros . Red (2012) y 1989 (2014) fueron marcando su salto al pop que se ratificó con Reputation (2017) y Lover (2019).

Luego, Swift encontró, en plena pandemia, la inspiración para la grabación de dos álbumes folk editados en 2020: los más indies Folklore y Evermore, con los que sumó como productor al miembro de The National, Aaron Dessner, además de seguir trabajando con su compañero desde hace una década, el reconocido Jack Antonoff.

Taylor Swift ocasionó una inusitada demanda de entradas Fabián Marelli - LA NACION

En 2022, con la llegada de Midnights y ese hit ineludible que fue “Anti-Hero”, la cantante se convirtió en la única en la historia en ocupar los 10 puestos del Billboard Hot 100. En la actualidad, es la artista con más oyentes mensuales en Spotify con más de 107 millones de personas que la escuchan de manera sostenida .

En uno de los picos de su carrera, la estrella global se presenta en nuestro país en medio de un frenesí consecuente con el estatus de fenómeno que ha venido cultivando.