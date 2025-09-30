Festival Polenta: quiénes son los artistas que participarán en su primera edición

Con Louta, La Joaqui, Turf, Plastilina, Ilan Amores y Juana Rozas, entre otros, se realizará el 29 de noviembre, en el Club Ciudad, el Festival Polenta, que tendrá a Damas Gratis como show principal de la noche .

“Creado por Nacho Elizalde y La Polaca, esta propuesta llega para despedir el año, hermanando la cumbia, el Pop, el Reggaeton, el Rock, el RKT y el Indie durante 11 horas de fiesta y gozadera en vivo”, informaron desde la productora, donde también confirmaron que los tickets ya pueden ser adquiridos y están únicamente disponibles a través de Passline.

Damas Gratis encabeza la grilla artística del festival Polenta Prensa

“Se trata de una propuesta completamente nueva en las grillas artísticas de Argentina, que va del atardecer al amanecer: desde las 18 hs y hasta las 5 de la mañana, el festival será un crossover entre Damas Gratis, La Joaqui, Turf, LOUTA, Ilan Amores, Plastilina y Juana Rozas, que cortarán la cinta inaugural de la jornada que viene a marcar precedentes en el nuevo algoritmo festivalero: es el único acontecimiento pensado 100 por ciento para mayores de edad, con una duración de 11 horas, que empieza con el sol en el atardecer y termina con el sol en el amanecer. ‘No es cualquier festival’ es el slogan de Festival Polenta, un evento que nació de las entrañas de Fiesta Polenta, en 2019, y hoy lleva acumulados más de 500.000 fans de la propuesta

Fiesta Polenta Prensa

Historial y perfiles

Damas Gratis y sus más de dos décadas de trayectoria darán el cierre de bandas épico de esta primera edición del Festival Polenta.

La Joaqui, referente indiscutida del RKT, calentará la pista.

Turf llega con su mezcla de hits históricos y canciones nuevas que mantienen intacta su esencia, con un espíritu rockero que trasciende generaciones.

Louta, el innovador indiscutido. El despliegue en vivo de sus propuestas combina música, performance y una puesta en escena icónica.

Ilan Amores, luego de acompañar a Manu Chao en su gira por España, se consolida como el artista revelación de la cumbia alternativa y desembarca por primera vez entre el público de Polenta.

Plastilina, una de las bandas jóvenes más interesantes del momento, con un ADN que juega entre el indie, el pop alternativo y la experimentación y que recientemente abrieron los shows de Katy Perry en la Argentina.

Juana Rozas, artista y productora argentina cuya música combina pop industrial, electrónica, balada e indie rock.