“Estoy muy golpeado como todos los argentinos”, lanza Daniel Grinbank desde Madrid, a donde lo llevaron compromisos laborales. El empresario argentino, responsable de cada una de las visitas de los Rolling Stones a la Argentina y un histórico de la producción de shows internacionales en el país, suele recurrir a sus redes sociales para explayarse no solo por temas relacionados a su actividad sino también por la actualidad del país, la situación medioambiental y, en estos días, claro está, por los ataques terroristas a Israel.

“Nadie puede pagar al exterior aun apelando al dolar Coldplay, que se anunció en su momento. Y obviamente no hay luz en el corto plazo dado que no hay dólares en nuestro país. Los shows que se llevarán a cabo serán por que están programados de antes de esta situación y generarían un problema gigante en el medio de tours sudamericanos. Pero todos los empresarios del sector perderán plata en sus shows aún llenando estadios, porque el dólar al cual se accederá será más cercano al Mep y nadie contempló esta contingencia en el precio de las entradas cuando salieron a la venta. La industria del entretenimiento está en una crisis casi terminal, perdiendo miles de puestos de trabajo y todo lo que derrama en otros sectores de la economía. No somos excepción a otras áreas de la actividad empresarial de nuestro país”, expreso ayer vía X (Twitter). Este miércoles, consultado por LA NACION, el actual manager de Fito Páez fue todavía más a fondo con sus comentarios.

La profunda crisis económica argentina, las dificultades para girar dólares al exterior y el fin de la burbuja de la post-pandemia, que hizo que la gente agotara las entradas para todo tipo de shows, se combinan explosivamente y atentan con la proyección que había seis meses atrás, cuando se creía que la agenda de 2024 iba a ser tan o más potente que la de este año, cargada de shows de estadio y de visitas como las de The Weeknd, Roger Waters, Taylor Swift, The Cure, Blur y Red Hot Chili Peppers, entre otros.

Paul McCartney estuvo cerca de venir al país este año pero se inclinó por sumar más fechas en Brasil Captura

Para detectar un síntoma no hay más que observar lo que pasó en septiembre. Los creadores de Rock in Rio inauguraron un nuevo megafestival, esta vez con base en San Pablo: The Town. De él participaron Bruno Mars, Foo Fighters, Post Malone, Queens of the Stone Age y Maroon 5. Ninguno de ellos “bajó” luego a Buenos Aires, como solía suceder cada vez que había un gran festival en Brasil. “De hecho Bruno Mars después fue a Chile, pero no vino a la Argentina. En el ruteo quedamos en el medio de Chile y Brasil y somos una escala inevitable, pero si no podemos girar los dólares al exterior esa escala se puede mover a Montevideo”, sostiene Grinbank.

En agosto, en diálogo con este medio, fuentes de la productora Ozono reconocieron que estuvieron en tratativas con Paul McCartney. El sueño de ver al Beatle una vez más en el país sigue tan intacto como el de volver a vibrar en estas tierras con los Rolling Stones. Pero la realidad nos da una patada en la zona baja. Ahora es Grinbank quien reconoce que también estuvo en tratativas, pero la próspera y previsible economía brasileña ganó la pulseada. “Paul McCartney, como los Stones y los grandes artistas, exige que la plata se gire toda antes de que se anuncien los shows. Es verdad que sus giras son cortas, de pocos shows, pero esa no es la razón por la cual no viene. Hoy estamos en el medio de un tsunami que se hace difícil proyectar. Qué dólar tomamos, a cuánto; no lo sabemos. McCartney decidió utilizar las fechas que iba a hacer en Argentina para agregar shows en Brasil y siguió agregando después de usar esas fechas. Nosotros lo íbamos a traer asociados con DF, porque queríamos hacerlo en River y ellos tienen la exclusividad del Monumental. Fue tan grande el éxito de ventas en Brasil que decidió quedarse ahí”. Solo hay que chequear las fechas de su tour para comprobarlo: son ocho presentaciones en Brasil, entre el 30 de noviembre y el 16 de diciembre. Un show en Brasilia, otro en Curitiba y un tercero en Río, tres más en San Pablo y dos en Belo Horizonte.

Daniel Grinbank, precursor en la producción de grandes shows internacionales en la Argentina PATRICIO PIDAL/AFV

El final del boom de la venta de tickets que nació después de la pandemia

Ya se ha dicho una y mil veces, una vez que la pandemia “aflojó” la gente salió eyectada de sus hogares y colmó estadios, teatros, restaurantes, bares... “Hubo una necesidad en la gente de salir y el boom se vivió en todo el mundo, pero ya se estabilizó. La depredación de la moneda argentina, aun comparada con otras de la región, como la chilena, la uruguaya y la brasileña, es la mayor. Nuestro peso es el que más se devaluó. Y este factor se combina con la falta de acceso a moneda extranjera, al dólar en particular. Si hoy no tienen acceso los laboratorios o, por poner otro ejemplo, el tipo que tiene autopartes, entonces no puedo perder la perspectiva y no veo por qué deberíamos ser la excepción, ¿no?. Es decir, se conjugan la imposibilidad de transferir con el deterioro del salario”.

Para Daniel Grinbank, lo que se daba hasta hace poco con la emisión desmesurada de dinero empezó a cambiar el día después de las PASO. “Esa emisión de plata local hizo que hubiera mucho consumo, restaurantes llenos y shows que se agotaron rápidamente, una situación que ya no es la misma. La realidad es que los productores trabajamos cada vez más para una elite pequeña de gente, porque mucha gente no cubre sus necesidades elementales y mucho menos puede pagar una entrada. El público que puede acceder a pagar un ticket a precio internacional es cada vez menor”.

La solución de los artistas argentinos

Así como artistas muy populares como Bizarrap decidieron hacer base en España, muchísimos otros emprenden distintos tipos de giras internacionales con el fin de aprovechar el gran número de argentinos en particular y latinoamericanos en general que salen a su cruce y con el objetivo de hacerse de los verdes billetes a los que no pueden acceder en el país. “Ha habido una emigración muy grande de argentinos, chilenos, colombianos y peruanos hacia Europa y hacia la Costa Este de Estados Unidos. Por ende, hoy hay un nuevo público en esos lugares generado por la reciente corriente migratoria. Vemos con Fito Páez lo que pasa. Es impresionante la cantidad de latinoamericanos que fueron a sus shows en la reciente gira de verano por España. Obviamente tenemos la dificultad geográfica que incrementa los costos de pasajes e impacta en la rentabilidad, pero la diferencia cambiara actual le da un sentido comercial a las giras, aunque empates en los casos de artistas en desarrollo. Con Fito nos planteamos no resignar nada; el mismo show que se vio en Salta se hizo en el Movistar Arena de Buenos Aires y en Madrid. Trabajamos casi a costo, porque somos una delegación de 22 personas. Con Soledad (Pastorutti) nos estamos planteando hacer lo mismo, salir con el full show”.

Daniel Grinbank actualmente es el manager de Fito Páez y responsable de su gran expansión al exterior

Preocupado por el contexto actual, Grinbank se anima a calificar esta crisis argentina como la “peor” que ha visto. “Mirá que nos criamos en crisis y viví muchísimas, pero esta creo que es la peor, por la falta de perspectiva y por el riesgo de convivencia democrática. En estos 40 años vivimos en democracia. Uno podía suscribir a un partido o a otro, pero ahora se están replanteando opciones que uno pensaba que jamás se iban a poner en la agenda”.

Está claro que el creador de la FM Rock & Pop no es un típico productor de shows. Si antes utilizaba el micrófono de su radio para contar cuándo vendrían los Stones al país o para anunciar alguna otra visita esperada, a los 69 años recurre a sus redes para expresar sus ideas, sentar posición e intercambiar pareceres con sus seguidores. Antes de despedirse y seguir con sus actividades, mira atrás y recuerda el aniversario que se cumplirá este 15 de octubre: 35 años del show de Amnesty en River Plate. “Eligieron cerrar la gira de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Argentina y con artistas extraordiarios como Bruce Springsteen y Peter Gabriel. ¡Y mirá la que estamos peleando hoy! Fue inolvidable. Fue muy importante el festival para la cultura de nuestro país. En lo personal, al nivel de otros hitos que produje como la vuelta de Mercedes Sosa al país y la primera vez de los Rollin Stones”.