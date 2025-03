Pampita sorprendió a todos al revelar detalles del día que conoció a Madonna: “Es hermosa”

Las celebridades también tienen a sus propios ídolos. Si bien están acostumbrados a firmar autógrafos y sacarse fotos con sus fans, a veces las circunstancias de la vida las ponen frente a frente con su cantante, actor o deportista favorito. A quien acaba de pasarle una situación de estas es a Carolina ‘Pampita’ Ardohain. La modelo contó en televisión que se encontró en un aeropuerto a nada más y nada menos que a la mismísima Madonna y no dudó en relatar sus impresiones al ver de cerca y no justamente en un escenario a la reina del pop.

Durante la emisión de Los 8 escalones, Pampita contó detalles del día que vio en persona a Madonna (Foto: Captura de TV / eltrece)

Durante la emisión del lunes de Los 8 escalones (eltrece) Guido Kaczka le preguntó a los participantes la edad de Madonna. Mientras ellos deliberaban sus respuestas, desde su lugar en el jurado, Pampita tomó la palabra y dijo: “La vi el otro día en el aeropuerto”. Su respuesta tomó desprevenido al conductor, quien no dudó en indagar al respecto. “¿La viste?“, preguntó sorprendido a lo que Carolina le explicó que el encuentro fue mientras ella estaba de viaje en los Estados Unidos.

Durante enero y febrero la modelo estuvo en los Estados Unidos para pasar unos días de vacaciones con sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Ana. Además, en dicho país también vive su novio, Martín Pepa.

Pampita contó que vio a Madonna mientras esperaba su equipaje en un aeropuerto de los Estados Unidos instagram.com/madonna

“Estaba pasando el equipaje y veo un bolso re lindo”, detalló Carolina y contó que la dueña era justamente Madonna quien estaba a su lado esperando que pasaran su equipaje por la cinta. “¿Es así como la ves?“, le preguntó el periodista Gonzalo Aziz. ”Es hermosa, unos ojos, un color... Hermosa, la amo“, aseguró Ardohain. Según dio a entender, no interactuó con ella en el aeropuerto, solo la vio de cerca.

Tras la divertida anécdota, Guido Kaczka reanudó el juego y los participantes compartieron sus respuestas. Carlos respondió que Madonna tiene 59 años, Fernanda dijo que 70 y Evelyn seleccionó el número 75. Como la intérprete de “Material Girl” tiene 66 años, por estar más cerca de la respuesta correcta, los primeros dos concursantes pasaron a la siguiente rondas.

Pampita respondió si va a ser parte del nuevo Bailando

Cabe destacar que esta no fue la única revelación que hizo Pampita en el último tiempo. Hace unas semanas, justo después de regresar de sus vacaciones, tuvo un mano a mano con LAM (América) y Ángel de Brito aprovechó para preguntarle sobre su futuro laboral: “Si se concreta el Bailando... ¿Ya te llamaron? ¿Tuviste alguna charla? ¿Hablaste algo con alguno?“. ”No me llamaron, pero siempre me logran convencer", sostuvo Carolina entre risas. “No sé si se hará o no, es como un rumor, creo”, comentó.

En este sentido, la modelo dio su opinión respecto al programa de Marcelo Tinelli y dijo que ella haría temporadas más cortas “de dos o tres meses”; algo “más estelar” y con famosos que quizás estarían dispuestos a bailar por períodos más cortos de tiempo. A su vez, cuando De Brito le preguntó si le gustaría bailar de vuelta o solo ser jurada. Ella no lo dudó y dijo que “nunca más en la vida bailaría. No, porque bailan chicas de 20 años que pueden ensayar ocho horas al día, que el cuerpo tiene una elasticidad increíble, y yo ya estoy medio oxidada (...) A menos que sean todas de mi edad. Si son todas de 45 para arriba… No puedo competir con una chica de 20 años, no tengo la energía tampoco para algo así”, sentenció Ardohain.