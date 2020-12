David Guetta da la bienvenida al 2021 con un show en el Louvre

David Guetta da la bienvenida al 2021 con un concierto en el Louvre Fuente: Reuters

El compositor y DJ francés David Guetta dará un concierto en redes sociales desde la Pirámide acristalada del Museo del Louvre de París hoy, antes de la medianoche europea (19.45, hora local), en una tercera edición de su iniciativa "United at home", que busca recaudar fondos y "dar felicidad", tal y como ha asegurado el propio artista.

Se trata de la tercera edición de esta iniciativa del famoso DJ con el que recauda dinero para organizaciones que luchan contra las consecuencias del coronavirus, en esta ocasión Unicef y Restos du Coeur, que asiste a personas sin techo. El show, que será transmitido desde la página del compositor, le sucede a los ofrecidos en Miami y en Nueva York a lo largo del año, fue grabado anoche y contó además con un impresionante despliegue lumínico.

"Soy de París. Es muy especial para mí hacer el concierto aquí, en el museo más famoso del mundo", dijo David Guetta en declaraciones periodísticas reproducidas por diverso medios antes de grabar el recital. Y advirtió: "No es solo el tema de recolectar dinero para ayudar a la gente, es también hacerla feliz en momentos difíciles en los que la población más necesita la cultura y el entretenimiento para olvidar y pasarlo bien. Ha sido difícil para mí también porque lo que hago es compartir con la gente, estar en el escenario y ver su reacción cuando pongo música nueva, pero me parece que era importante estar aquí por mis fans en los momentos más difíciles". Parte del dinero recaudado también será destinado al famoso museo que permanece cerrado desde el inicio de la pandemia.

El concierto, que fue grabado el martes por la noche, integrará imágenes del museo del Louvre y de algunas de las obras de arte que alberga para destacar el contraste entre la modernidad de la pirámide y la música y la historia del lugar. Incluyó éxitos como "When Love Takes Over", "Gettin Over You" y "One Love".

Con el primer concierto en Miami el famoso compositor y DJ recaudó más de 700.000 dólares Fuente: Reuters

Guetta, nacido en 1967, ha asegurado que su objetivo es además ayudar a sus fans en estos momentos difíciles en los que la población "más necesita la cultura y el entretenimiento para olvidar y pasarlo bien". El artista, que en su carrera ha vendido nueve millones de discos en el mundo y tiene más de 50 millones de seguidores en Facebook, ha explicado además que espera vacunarse pronto, pues es el único remedio que ve al virus.

Durante este año que termina la revista DJ Magazine, tal vez la más influyente en la escena electrónica, lo ubicó en el puesto #1 en su ranking de los 100 DJ más importante del año (lugar que no alcanzaba desde 2011). "Volver a ganarlo ahora, después de 10 años, me hace sentir feliz. La clave para esto es que yo soy un DJ antes que nada, y eso lo tengo claro. Quiero hacer bailar a la gente y los que bailan tienen 22 años siempre, desde que empecé hasta ahora. Así que es como que yo tengo 22 siempre", reconocía el artista en un reportaje publicado el mes pasado.

