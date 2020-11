David Guetta: "Yo siempre tengo 22 años"

Con Sia, David Guetta lanzó el hit "Lets Love". La idea del DJ era "hacer una canción feliz" para atravesar la pandemia Crédito: Ellen Von Unwerth

David Guetta dice que a la hora de crear música siente que tiene 22 años, pero cuando habla sobre sí mismo lo hace con la seguridad de sus 53.

Y por eso, cuando menciona los logros a lo largo de su carrera, lejos de sonar egocéntrico se lo escucha más bien con aplomo. Se reconoce como uno de los DJ más influyentes del siglo, pero también sabe que parte del secreto es saber que los momentos de creatividad van y vienen, y que aceptar esos altibajos es parte de entender, según sus propias palabras, "el destino del artista". Ahora, afirma, está en uno de sus picos de inspiración. "No podés ser creativo en todos los momentos de tu vida. No soy Dios, soy un ser humano. Es un sentimiento hermoso y refrescante, pero no soy lo suficientemente bueno como para estar todo el tiempo en ese nivel, y está bien que así sea".

Entre los argumentos que tiene David Guetta para sentirse emocionado sobre su presente está el lanzamiento de "Let's Love", un tema en colaboración con Sia que ambos grabaron a distancia durante la cuarentena. Atravesado por el contexto, el DJ nacido en París convocó a la cantante con la idea de hacer una canción "que inspire a atravesar este momento juntos". "Le escribí para decirle que quería hacer una canción feliz con ella, y eso hicimos", cuenta en una entrevista exclusiva con LA NACION vía Zoom. "Sia es probablemente mi artista favorita del Planeta, tiene una voz increíble y es una letrista genial. La canción fue hecha durante el confinamiento, así que sí, es sobre el Covid-19, la produje en Miami cuando estaba aislado y ella grabó sus partes en Los Ángeles. Estados Unidos estaba pasando un momento de mucha tensión y sentí que teníamos que hacer un tema para unir a la gente".

La nueva normalidad, incluso, trajo para David Guetta una forma de trabajo más relajada, a la que no tiene problemas en acostumbrarse. "Por supuesto que es distinto a trabajar juntos en un estudio", aclara. "Pero me acostumbré a trabajar por Zoom y me gustó. Es extraño hacer las sesiones así, pero se torna divertido y hay menos presión para hacer un hit. Si algo funciona, queda; si no, no. Es más divertido crear así, hay algo mágico en este proceso", dice, mechando palabras en español, idioma que aprendió en sus años en Ibiza y que practica con su novia cubana, Jessica Ledon. La canción, que ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones en YouTube y otras tantas en Spotify, fue publicada el 11 de septiembre y David Guetta y Sia no se han visto en persona en este tiempo. "De todos modos, ella ya no era muy de salir", se ríe Guetta. "Le gusta estar en su casa, no la veías en fiestas, clubes ni eventos. Ama hacer música y quedarse en su lugar".

El otro de los hechos que lo mantiene entusiasmado se encarga de remarcarlo antes de que se le pregunte. La revista DJ Magazine, tal vez la más influyente en la escena electrónica, lo ubicó en el puesto #1 en su ranking de los 100 DJ más importante del año (lugar que no alcanzaba desde 2011) y Guetta lo menciona sin sonrojarse. "Es más loco aún porque la música pop y los DJ son de las generaciones más jóvenes", dice. "Volver a ganarlo ahora, después de 10 años, me hace sentir feliz. La clave para esto es que yo soy un DJ antes que nada, y eso lo tengo claro. Quiero hacer bailar a la gente y los que bailan tienen 22 años siempre, desde que empecé hasta ahora. Así que es como que yo tengo 22 siempre".

-La elección de DJ Mag probablemente tenga que ver con tu nuevo aporte sonoro: el future rave. ¿Podrías explicar de qué se trata?

-Sentía que en los últimos tres años las cosas más creativas eran del under. Es algo que dije varias veces públicamente porque trato de ser objetivo. Y veía que la EDM (Electronic Dance Music) estaba como preformateada después de tanto tiempo. Ya no me hacía feliz. Tocaba en grandes festivales pero era una situación rara, no podía tocar música under porque la gente no reaccionaba como yo esperaba y seguir con EDM era para mí seguir con algo de hace 5 años. Entonces creé un sonido que buscaba capturar la esencia del tecno underground pero con un sonido más expansivo, que pueda sonar en festivales y no solo en clubes cerrados. Es combinar el under de moda con el espíritu rave de los 90 y algo de trance, pero no perder esa grandeza en el sonido.

-En algún punto ahí sí mantenés las ambiciones de masividad de la EDM.

-Claro, porque sigo creyendo que los mejores productores del momento vienen de la EDM.

-Fue un sonido muy criticado en su momento. Se lo tildaba de demasiado comercial y vos eras su principal referente, ¿cómo lo veías a eso?

-Hace 10 años, cuando empecé con ese costado y fue la primera vez que me eligieron en el #1 de DJ Magazine, otros medios me criticaban porque decían que había llevado un sonido under al mainstream, y en ese momento no estaba bien visto, era raro hacer eso. Pero desde entonces se volvió la norma, todos los DJ hacen eso ahora. De pronto se puso de moda hacer mash-ups con la música pop y entonces me moví a hacer hago algo más electrónico, más under. Hace 10 años hacías algo distinto y había una reacción negativa casi siempre. Ahora la gente es muy entusiasta sobre lo que pasa, entonces no siento que sea criticado en absoluto, al contrario. El future rave que creamos con MORTEN es el sonido de moda ahora, todos me llaman para felicitarme y para decirme que les gusta y que van a producir en el mismo estilo.

-¿Cómo aprendiste a convivir con esos momentos en los que no estás en tus picos de creatividad ni de reconocimiento?

-Lo que sucede es que soy un profesional. Incluso cuando no soy creativo puedo hacer algo bueno, porque siempre puedo mantenter la calidad de una canción. Como productor y artista, si puedo hacer algo nuevo y todo conecta, estoy en el paraíso, todo es hermoso. Cuando no, me enfoco en hacer una canción que capaz no es revolucionaria pero sé que va a estar bien. Por supuesto que la parte más excitante es cuando sabés que tenés algo nuevo que todos van a copiar y emular. Es el mejor sentimiento del mundo.

-¿Sentís que tenés la espalda suficiente para bancarte esos altibajos y que aún así haya gente expectante por escuchar tu próximo movimiento?

-Sí, me pasó un par de veces en la vida y siento que por eso estoy donde estoy. Se llama tener impacto cultural.

