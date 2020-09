David Lebón, Gardel de Oro en los Premios Gardel 2020 Fuente: LA NACION - Crédito: Captura de TV

David Lebón agradece. Está feliz. Tiene 68 años y acaba de ganar el Gardel de Oro por primera vez en su vida. "Estoy como que me atraganto un poco", dice en el inicio de la conferencia virtual apenas terminada la ceremonia, también virtual, conducida por Ale Sergi y Natalie Pérez. "Estoy muy feliz y es difícil hablar cuando estás feliz, es como cuando estás borracho, tenés que tener cuidado. Simplemente quiero decirles que los amo y que les agradezco por haberme apoyado todos estos años".

De hecho, este premio funciona como un agradecimiento y homenaje a sus cinco décadas de carrera como parte fundamental del rock argentino. Lebon & Co, el disco editado en 2019 que le valió seis Gardel, está compuesto por temas de toda su obra y cuenta con invitados especiales que van desde Fito Páez a Julieta Venegas, pasando por Ricardo Mollo, Andrés Calamaro y Eruca Sativa. "Estoy parado en un lugar donde si no me ganaba el de Oro estaría de la misma manera que estoy ahora, simplemente que el premio tiene otro color", afirma sin dejar de agradecer ante cada pregunta. "Como decía Luis (Spinetta),son cosas muy bonitas que las ponés en un lugar y las tenés que limpiar todos los días y recordar cuándo fue ese momento. Y yo no me voy a poder olvidar de este momento".

Para Lebón, que formó parte de Serú Girán, Pescado Rabioso, La Pesada del Rock and Roll, Color Humano y Polifemo, recibir el Gardel de Oro a esta altura de su carrera, sin embargo, está lejos de ser un punto de llegada. "En mi mente tengo 20 años". dice. "Soy como un chico, mi hijo me dice que soy Peter Pan. Esto me dejó una gran oportunidad para seguir haciendo algunos disquitos más".

La clásica entrevista con el ganador del Gardel de Oro, este año tuvo que hacerse por zoom Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Premios Gradel

Pero este presente de reconocimiento, que incluyó un show en el Teatro Colón el año pasado, llega después de un pasado trabajoso. Patricia, su compañera, estuvo ahí en los momentos más difíciles de su vida, y David Lebón lo tiene bien en claro: "Fue la única persona que realmente pudo con lo que no pudo ningún psicólogo ni nadie. Solo ella pudo. Tengo la suerte de que hace 15 años que no toco una gota de alcohol ni de cocaína y este es el regalo que me dio Dios".

"Sentí que se me abrieron las puertas de un banco", continuó David Lebón emocionado. "A mi edad no te dan un préstamo para una casa, y Sony me dijo 'hacé lo que quieras'. Quiero confiar en la gente, vengo de una Argentina de mucha desconfianza, pero ya se me pasó. Siempre tuve amor por la Argentina, incluso cuando me torturaron no me fui del país, me quedé acá porque amo al pueblo. No soy peronista, pero amo al pueblo".

David Lebón sueña con grabar un disco con Charly García Fuente: LA NACION - Crédito: Captura de TV

Parte fundamental de los orígenes del rock argentino, David Lebón decidió que quería dedicarse a la música cuando escuchó a los Beatles a principios de la década del 60."Si no vas a estudiar, vas a tener que ser famoso", recuerda que le dijo su madre en ese momento. Y en ese momento, Lebón le respondió: "Yo voy a ser famoso". Y aunque no necesita de este premio para confirmar que es una leyenda viva de la música local, aprovecha este momento para mencionar a su madre y dedicarle el premio: "Ella no está viva pero vio salir mi primer disco".

En la misma ola de agradecimientos, el músico aprovechó para recordar a los que ya no están: "Luis, Moro, Pappo... y a mis amigos del alma que sé que lo están festejando. Estoy feliz". Como si fuera poco, dejó abierta la posibilidad de un próximo trabajo con Charly García: "Él está tomándose su tiempo, quiere estar seguro, tranquilo. Nos juntaremos a ver cómo están las cosas. Si él pudo grabar su disco anterior en la clínica con tecladitos chiquitos y el suero en las venas, es porque es un genio y seguro va a poder hacer este disco".

