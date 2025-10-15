El emotivo casamiento de David Lebón: los músicos famosos que oficiaron de testigos y los videos de la ceremonia

Tras más de una década y medio juntos, David Lebón y su manager, Patricia “Pato” Oviedo, decidieron dar un paso más en su relación. Con una emotiva celebración, el músico y su pareja contrajeron matrimonio en la sede central del Registro Civil rodeados de familiares y amigos.

El artista de 73 años y su representante decidieron formalizar su vínculo en un evento íntimo pero repleto de figuras destacadas del rock y la canción argentina. Entre los presentes se encontraban Ricardo Mollo y Marcela Morelo, que ejercieron de testigos de la unión, junto a otros referentes como Pedro Aznar, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Kevin Johansen.

Los músicos que acompañan habitualmente a Lebón sobre el escenario, Alex Musatov, Daniel Colombres, Dhani Ferrón y Leandro Bulacio, también dijeron presente en la ceremonia, al igual que hijos, nietos y otros amigos de la pareja.

David Lebón y Pato Oviedo, junto a Ricardo Mollo, uno de los testigos

Uno de los momentos más emotivos del festejo se produjo cuando Sandra Mihanovich interpretó a capella el clásico “Honrar la vida”, canción símbolo de una generación de artistas que conmovió a los presentes.

David Lebón y Patricia en el Registro Civil

Tras el “sí, quiero”, los aplausos llenaron la sala y los invitados aprovecharon para registrar cada instante en fotos y videos que más tarde circularon en redes sociales, mostrando la alegría del encuentro.

Días antes del casamiento, Oviedo había compartido un mensaje dedicado a Lebón en las redes, en el que expresaba su felicidad. “¡Celebrar todo siempre! Vivir cada día dando lo mejor de cada uno, seguir trazando el camino juntos, compartiendo buenos y no tan buenos momentos, en fin, la vida misma”, escribió.

El casamiento de David Lebón: "Dijo que si"

Tras la ceremonia, los recién casados salieron del Registro Civil tomados de la mano, saludando a familiares y amigos. En ese momento, los presentes cantaron “Seminare”, uno de los clásicos de Serú Girán.

Una de las imágenes más compartidas de la jornada los muestra sosteniendo la libreta de matrimonio, sonriendo frente a las cámaras. En el patio del registro, bajo las palmeras, los novios posaron junto a los invitados para una foto grupal. Allí estaban hijos, nietos, músicos y amigos de toda la vida, todos abrazados alrededor de la pareja.

David Lebón y Patricia, a la salida del Registro Civil

En algunos videos del evento, difundidos por los invitados, se pudo ver a los músicos presentes cantando también fragmentos de otros temas clásicos del repertorio del artista. El encuentro culminó con una celebración íntima en la que no faltaron brindis y anécdotas.

Cabe recordar que el músico y su manager se conocen desde hace unos 15 años. Con el tiempo, la relación profesional que siempre los unió se transformó en una historia de amor que los acompañó durante giras, grabaciones y proyectos compartidos.

Los flamantes novios sonríen para la foto

El músico publicó sus memorias

Semanas atrás, Lebón presentó su libro de memorias La magia de estar aquí en un encuentro que reunió a fanáticos, colegas y figuras del mundo de la música. La presentación se realizó en la librería El Ateneo, donde el guitarrista y cantante compartió anécdotas, reflexiones y fragmentos de su historia personal y artística.

Durante el evento, se vivió además un emotivo momento cuando una seguidora se acercó al micrófono para agradecerle al artista por el impacto de su música. Conmovida, le expresó: “Quería decir muchas gracias por tu música porque me cambió mucho y me ayudó mucho con momentos malos que tuve. Fue un gran cambio para mí tu música y cuando estoy triste siempre escucho tus canciones, tus discos, veo entrevistas tuyas porque me hace muy feliz”.

Las palabras sorprendieron a Lebón, que respondió con humor: “¿Vos no serás mi hija?”. Luego, se levantó de su asiento, abrazó a la joven y no pudo contener las lágrimas ante el aplauso del público presente. El gesto se volvió viral en redes sociales, donde los asistentes compartieron videos del momento y destacaron la cercanía del músico con sus seguidores.

En cuanto al libro publicado por el artista, se trata de un texto en el que el músico repasa su vida con una mirada introspectiva y agradecida, relatando sus comienzos en Estados Unidos, su infancia, su llegada a la Argentina y su papel en las bandas más influyentes del rock nacional.

Publicada por la editorial Planeta, la obra ofrece un recorrido por la trayectoria de un artista que integró grupos emblemáticos como Pappo’s Blues, Pescado Rabioso y Serú Girán, además de desarrollar una carrera solista desde los años 80.