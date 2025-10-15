Ella era la modelo por excelencia y él un rockstar imparable: la pareja que nadie vio venir y sacudió a la farándula

Se habían conocido la Noche de Reyes de 1994 en el pub El Correo de Punta del Este y de inmediato se produjo un flechazo entre Pata Villanueva y David Lebón. La relación era apasionada entre la modelo, vedette, actriz y empresaria y el músico, uno de los más destacados representantes del rock nacional, tanto que ella se arriesgó a confesar: “David fue el hombre que más me amó”.

Vida de lujo: frente al Hotel Alvear, Pata Villanueva y Lebón intentaron construir una familia ensamblada

En aquellos años intentaban conformar una familia ensamblada, pero no era fácil, ya que ella tenía tres hijos, Agostina, la mayor, fruto de la relación con el empresario Héctor Cavallero, y Bernardita y Robertino, del exjugador de fútbol Alberto César “El Conejo” Tarantini. Y él nada menos que seis...

Por entonces, en esos vertiginosos años 90, Pata había alquilado un piso frente al Hotel Alvear de 350 metros cuadrados donde este periodista que escribe tuvo la oportunidad de entrevistarlos hace ya más de tres décadas. Venían de tres o cuatro separaciones con reconciliaciones inmediatas producto de la intensidad con la que se amaban, reconocida por ambos entre sonrisas cómplices.

Pata Villanueva y su tradición de ser la chica de tapa

David, listo para las fotos, esperaba a Pata que había cruzado a hacer una compra, sentado en el amplísimo living. Mientras tanto, el músico mostraba las comodidades del nuevo hogar: dos cuartos de servicio, cuatro dormitorios, cocina y antecocina, dos baños, escritorio... Estaba todo dado para soñar con una gran familia.

Pata Villanueva y Lebón: “¿Qué pasó?"

La modelo había alquilado su casa de San Isidro y por la mitad de ese valor consiguió todas estas comodidades en una zona muy cómoda y glamorosa para vivir. En ese entonces ella tenía 43 años y él 41. Y tras los diálogos informales previos a la nota, llegó la pregunta que al volver a estar juntos, el mundillo de la farándula y los medios planteaban:

-¿Qué pasó que se separaron tantas veces pero volvieron a estar juntos?

Lebón respondió primero: “Fue extraño, pero la verdad es que cuando llegamos al mejor momento como pareja en lugar de refugiarnos en esa paz, nos preocupamos por la prensa y nuestros propios hijos. Cuidado que nadie nos presionaba, pero nos enredamos en eso, surgieron cosas y cortamos. Igual yo estaba convencido de que Pata no había dejado de lado su amor por mí. Cuando la miraba a los ojos me daba cuenta de eso. Yo había viajado a Miami por trabajo y ella me visitó para estar conmigo. No me olvido más lo que me dijo porque fue hermoso: ‘Sentí que no te iba a ver más y me afectó, por eso vine’. Mirá que ella es una estrella, eh. Cuando regresó, nuestro amor continuó vía telefónica...

"Gracias por estar": Pata Villanueva, en la tapa de Gente

Pata, parada detrás de él de espaldas a un inmenso ventanal con vista a la avenida Alvear, lo abrazaba y agregaba: “Lo cierto es que nos dimos cuenta de que discutíamos por cosas que no tenían tanta trascendencia si uno respetaba el lugar del otro. A David le costaba aceptar mi trabajo. Yo estaba en un momento complicado y creí que no iba a poder seguir mi ritmo de vida, no podía dejar de lado mi profesión y mis compromisos laborales. La verdad es que pensé en mí y decidí que me beneficiaba continuar sola”.

David la miraba serio a los ojos y confesaba sin vueltas: “Yo me enamoré sin que nada más me importara. Y como me pareció que cuando estaba en Miami a ella la notaba como celosa, empecé a especular con eso y se dio que nos reconciliamos. Dejamos el falso orgullo de lado y acá estamos. Se arregló todo cuando nos volvimos a ver. Bastaron un abrazo interminable y un par de miradas cómplices”. Ella asentía y sumaba otros detalles que tomó en cuenta para seguir adelante: “Es que mis hijos lo adoran y eso a mí me importa mucho, lo tengo muy en cuenta. Lo que pasa es que David es como un chico malcriado, a veces se pone caprichoso y te dan ganas de mandarlo a la m...”. Él la escuchó con atención y luego la desestructuró contando una intimidad: “El otro día después de un show mío al que asistieron sus hijos, los míos, y todo fluyó de manera increíble entre todos, ella llamó por teléfono a casa, atendieron mis chicos y me avisaron que había llamado ‘Mamá Pata’, así la llaman. Para mí es mi novia, mi reina”.

“Ella era re tímida”

Cuando la charla avanzó, juntos recordaron qué sucedió la primera vez que se encontraron cara a cara. “Es que ella es re tímida aunque no lo parezca. Y yo lo mismo. Nos pasó de todo. Me acuerdo que me resbalé en el baño. Y después me quemé las manos cuando quise prender la estufa. Pata no paraba de cambiarse de ropa porque nada de lo que se ponía le gustaba. Era una escena de un sketch de programa cómico”, contó David.

Ya en el final salió el tema de un posible casamiento. Dijo Pata: “Cuando está todo bien, quién no tiene ganas de compartir con su pareja. Ahora boda y por iglesia, la verdad no veo la chance. Sí convivir, me parece posible, no lo descarto para nada”.

Lebón estaba enamorado y mostró sus ansias de que hubiera una futura ceremonia: “A mí me encantaría que nos casáramos. Para andar todo el día como cuando nos conocimos, juntitos y de la manito”.

Un adiós desde el amor

Entre idas y vueltas, agendas y viajes, la pareja se fue erosionando. Pata Villanueva buscaba asentarse un poco más, luego de años de aviones y hoteles debido a su primera pareja, el Conejo Tarantini, que “pateó” Europa entre diferentes clubes.

David Lebón y su flamante esposa, Patricia Oviedo. A su lado, Mollo, el testigo de casamiento

Enfrente, Lebón apostó por su propio proyecto y se resguardó en Mendoza. Mientras tanto, ella fue flechada por otro amor: Martín Bernt, empresario, con el que construyó un vínculo de 15 años.

Hoy en día, Lebón volvió a ser noticia porque se casó, tras 15 años de relación, con Patricia Oviedo, en una ceremonia que obviamente estuvo marcada por el rock, ya que sus testigos fueron nada más y nada menos que Ricardo Mollo y Marcela Morelo. También estuvieron otros referentes como Pedro Aznar, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Kevin Johansen.