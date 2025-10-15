El músico David Lebón formalizó este miércoles su relación de 15 años con Patricia Oviedo. La pareja contrajo matrimonio en la sede central del Registro Civil en una ceremonia íntima con la presencia de familiares, amigos y destacadas figuras de la música argentina. El artista de 73 años y su representante decidieron dar un nuevo paso en su vínculo en un evento que reunió a varias generaciones del rock.

Quién es la mujer con la que se casó David Lebón

Patricia “Pato” Oviedo es la representante artística de David Lebón. Su vínculo profesional se transformó con el tiempo en una relación personal que se extendió durante más de una década. Ambos compartieron giras, grabaciones y diversos proyectos musicales a lo largo de los años. La relación entre ellos se consolidó lejos de la exposición mediática, con un perfil bajo centrado en el trabajo y la vida en común.

David Lebón y Patricia en el Registro Civil

Días antes de la boda, Oviedo compartió un mensaje en sus redes sociales que reflejó la etapa que ambos viven. “¡Celebrar todo siempre! Vivir cada día dando lo mejor de cada uno, seguir trazando el camino juntos, compartiendo buenos y no tan buenos momentos, en fin, la vida misma”, escribió sobre su unión con el artista. La publicación anticipó la decisión de formalizar el vínculo que los une desde hace tres lustros.

Quiénes estuvieron en el casamiento de Dvid Lebón

El evento se desarrolló en un ambiente de celebración y camaradería. Ricardo Mollo y Marcela Morelo oficiaron de testigos de la unión. La lista de invitados incluyó a otros referentes de la música argentina como Pedro Aznar, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Kevin Johansen. Los músicos que acompañan a Lebón sobre el escenario, Alex Musatov, Daniel Colombres, Dhani Ferrón y Leandro Bulacio, también participaron en la ceremonia.

El casamiento de David Lebón: "Dijo que si"

Los hijos, nietos y amigos cercanos de la pareja completaron el círculo íntimo que presenció el enlace. Tras el “sí, quiero”, los aplausos llenaron la sala del Registro Civil. Los invitados registraron cada momento en fotos y videos que luego circularon en las redes sociales, donde se mostró la alegría del encuentro.

Los momentos más emotivos de la celebración

Uno de los instantes más destacados de la jornada ocurrió cuando Sandra Mihanovich interpretó a capella el clásico Honrar la vida. La canción, un símbolo para una generación de artistas, conmovió a todos los presentes. Al finalizar la ceremonia, los recién casados salieron del edificio tomados de la mano para saludar a sus seres queridos. En ese momento, los asistentes cantaron al unísono Seminare, uno de los temas más emblemáticos de Serú Girán.

David Lebón y Patricia, a la salida del Registro Civil

Una de las imágenes más compartidas los muestra sonrientes con la libreta de matrimonio en sus manos. En el patio del registro, bajo las palmeras, los novios posaron junto a los invitados para una foto grupal que reunió a toda la comitiva. Algunos videos difundidos por los asistentes captaron a los músicos presentes mientras entonaban fragmentos de otros clásicos del repertorio de Lebón. El festejo culminó con una celebración privada.

El reciente lanzamiento de sus memorias

Semanas atrás, Lebón presentó su libro de memorias, titulado La magia de estar aquí. El encuentro se realizó en la librería El Ateneo y reunió a fanáticos, colegas y figuras del mundo de la música. Durante el evento, el guitarrista y cantante compartió anécdotas, reflexiones y fragmentos de su historia personal y artística.

La obra, publicada por la editorial Planeta, ofrece un recorrido por la trayectoria de un músico que integró grupos icónicos como Pappo’s Blues, Pescado Rabioso y Serú Girán.

Los flamantes novios sonríen para la foto

El texto repasa su vida con una mirada introspectiva y de agradecimiento. Narra sus comienzos en Estados Unidos, su infancia, su regreso a la Argentina y su papel en las bandas más influyentes del rock nacional. Además, detalla su carrera como solista, que comenzó en la década del 80.

