De Camilo Sesto a Nathy Peluso: “Vivir así es morir de amor”, un amor imposible que se convirtió en himno de varias generaciones

Cuando algunas semanas atrás se dio a conocer la noticia de que Nathy Peluso se presentará los próximos 17 y 18 de noviembre en el Movistar Arena, sus fans locales estallaron de felicidad. Y así lo manifestaron abiertamente a través de las redes sociales. La expectativa por ver y disfrutar de una de las artistas argentinas del momento, y con gran proyección internacional, por cierto, no es para menos, dada la notable repercusión de su personal y muy jugada propuesta, su despliegue escénico y sus llamativos looks que seguramente dirán presente en el Calambre Tour 2022. Así se titula la actual gira que la está llevando por diferentes escenarios de México, Estados Unidos, Francia, Bélgica, España, Portugal, Inglaterra e Italia antes de recalar nuevamente en nuestro país, donde debutó en el último Quilmes Rock.

Si bien hace ya varios años que su nombre viene sonando muy fuerte en diversos rincones del mundo, su estela ha captado a un público aún mayor a partir de “Vivir así es morir de amor”, el tema lanzado a finales de 2021 y que le está dando muchísimas satisfacciones.

Acompañado por un impactante videoclip de tono surrealista y psicodélico, Peluso sumó atractivos arreglos y colmó de magia y sensibilidad a una clásica melodía que, quizás sin proponérselo, permite la confluencia de varias generaciones, uniendo a hijos, padres y abuelos. Esto se da ya que la canción en cuestión es en realidad uno de los éxitos más grandes y resonantes de la música romántica latina surgido a mediados de la década del setenta de la pluma del recordado Camilo Sesto.

Camilo Blanes Cortés, tal su verdadero nombre, fue un destacado cantante, compositor e intérprete español nacido en 1946 y que murió en Madrid en 2019, dejando como legado una trayectoria plagada de temas populares, infinidad de giras por el mundo, además de numerosos premios. Tras comenzar su carrera en la década del sesenta como miembro de varios grupos pop, en 1970 decidió continuar su periplo por el sendero solista inclinándose por la música melódica y captando la atención del público gracias a sus primeras canciones, tales como “Lanza tu voz”, “A ti, Manuela” y “Mendigo de amor”. Consolidado en España, Sesto amplió su radio de acción mediante varias giras por Latinoamérica y su nombre fue alcanzando cada vez mayor notoriedad de la mano de exitosos álbumes como Algo más (1973) y Camilo (1974) y nuevos sucesos como “¿Quieres ser mi amante?”, “Llueve sobre mojado”, “Ayudadme”, “Isabel”, “Déjame participar en tu juego” y “Madre”.

Camilo Sesto afp - Archivo

Luego de protagonizar la ópera rock Jesucristo Superstar en Madrid con elogiosas críticas, Camilo ingresó a la segunda mitad de la década del setenta grabando nuevos discos. Sin embargo, fue Sentimientos, lanzado en 1978, el álbum que marcaría un antes y un después en su carrera. En él aparecía la canción “Vivir así es morir de amor” que no sólo se convertiría en su mayor hit, sino que le valió el Disco de Oro en España, además de realizar una intensa gira por Estados Unidos y México.

La particular y sumamente romántica melodía en la que su autor le canta a un amor imposible que lo tiene desesperado rápidamente cruzó el Atlántico y se instaló en los primeros puestos de los rankings latinoamericanos durante varios meses. La repercusión del tema logró elevar aún más la fama y la popularidad de Camilo Sesto a nivel mundial. Y, prueba de ello, en 1997 se llevó a cabo la remasterización del tema para la recopilación de grandes éxitos Camilo Superstar, mientras que en 2018 se editaron varias remezclas por el 40° aniversario del álbum Sentimientos y una versión orquestal para el disco Camilo Sinfónico.

Nathy Peluso

Convertido en un auténtico clásico de la canción latina, “Vivir así es morir de amor” trascendió las modas, el paso del tiempo y varias generaciones, incluyendo tanto al público como a infinidad de artistas. De hecho, existen cerca de una treintena de versiones de dicho tema (sumando grabaciones e interpretaciones en vivo), entre las cuales se destacan las de El Canto del Loco, Cox (para la serie mexicana Velo de novia), Karen Paola (banda sonora de la novela chilena Porky te amo), Shaila Durcal, Toño Rosario, Javiera y Los Imposibles, Claudio Basso, Abraham Mateo, Álvaro Veliz, Alaska, Laura Miller, Regina Orozco, Mónica Naranjo, Vicentico (para el film Me casé con un boludo), Raphael junto a Gloria Trevi, Los Caligaris a dúo con Pedro Fernández y la banda mexicana de ska Panteón Rococó.

La última en sumarse a este amplio y variado listado de artistas es la ya citada Nathy Peluso, quien vuelve a traer al presente a una canción plena de vigencia a través de una relectura fresca, contemporánea pero a la vez muy respetuosa de la original. Y a propósito del tema, la propia Nathy declaró públicamente: “Elegí cantar ‘Vivir así es morir de amor’ porque, después de mucho tiempo, la escuché en un momento crucial y la sentí como una revelación. Supe que tenía que traerla de vuelta, me dieron muchísimas ganas de componer arreglos alrededor de esa armonía tan identificativa y desarrollar el personaje que se me disparó al imaginarme cantándola. Habitar una canción del pasado siempre se convierte en un ritual muy mágico, lleno de sensibilidad. Quise convertirla hacia un sonido noventero, por eso llamé a músicos muy míticos del estilo y la época, músicos que admiro y que han tocado en discos que yo he estudiado muchísimo”.