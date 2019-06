Jack White y sus Raconteurs

"Para alguien como yo que no tiene celular, es gracioso caminar por la calle y ver a todo el mundo haciendo esto (imita el gesto de mirar el celular en la mano). Para mí todos parecen tontos. Y entonces decís, qué importa, son sus vidas". Dos días atrás, entrevistado por el Channel 4 británico, Jack White confesó no haber tenido nunca un celular y volvió a cargar contra esa suerte de "adicción" signo de los tiempos. De hecho, el músico norteamericano que volverá a presentarse en la Argentina en noviembre, junto a su banda The Raconteurs, adelantó a través de la productora local que "Éste es un show sin celulares. No se permitirán dispositivos que graben fotos, videos o audios. Creemos que van a disfrutar de mirar más allá de las pantallas por un rato y experimentar juntos nuestro amor por la música "en persona". Cuando lleguen al teatro, todos los celulares -o cualquier otro dispositivo diseñado para tomar fotos o capturar videos- serán guardados en una funda Yondr que se reabrirá al final del show. Los asistentes llevarán consigo la funda durante el evento y, de ser necesario, podrán desbloquearla para acceder a sus celulares en un espacio de Yondr designado específicamente para eso en el lobby del teatro. Disfrutá una experiencia sin celulares, 100% humana".

Pero White no es el único ni el primero en predicar contra el uso de los celulares en los conciertos. Artistas como Björk, Alicia Keys e inclusive Adele , han llevado adelante distintos tipos de peticiones a sus fans para que no filmen o saquen fotografías durante sus shows y se dediquen a "a disfrutar de la música en vivo". El mes pasado, el mismo Bob Dylan , que no es conocido por mantener ningún tipo de diálogo con su público, increpó a uno de los asistentes de su show en Viena que lo estaba filmando: "Pueden sacar fotos o no sacarnos. Podemos tocar o podemos posar ¿De acuerdo?".

Anteayer, fue Tom Morello, el guitarrista exRage Against The Machine, el que terminó en los portales de noticias ya no por solicitar que no utilicen celulares mientras toca, sino por tomar cartas en el asunto de manera directa: sobre el final de uno de sus shows, Morello invitó al público a subir al escenario para disfrutar de su virtuosismo cara a cara. De pronto, uno de los afortunados fans sacó su celular e intentó sacarse una selfie con el músico, pero rápido como sus notas, Morello le quitó el teléfono y lo arrojó a la multitud, ante la incredulidad del dueño y el festejo del resto de la audiencia. Por supuesto, el momento fue registrado por otro celular, desde la platea.

Tras el pequeño incidente, Morello explicó su reacción a través de su cuenta de Twitter. "Poné un teléfono en mi cara en el escenario y lo lanzaré", esribió primero y luego remató: "Cuando invitás a la gente a TU escenario, les decís CLARAMENTE «Si me ponés un celular en la cara, lo tiraré» y luego sus incontenibles impulsos por una selfie superarán su sentido de la razón, entonces sus malditos teléfonos son arrojados al público. Sencillo".

Confirmando esta tendencia en contra de la utilización de telefonía celular en los conciertos, otra de las visitas al país más esperadas para este año, King Crimson, también se parapeta en la trinchera. Robert Fripp y compañía llevan adelante una dura campaña contra los celulares en esta gira que llegará finalmente el 8 y 9 de octubre al Luna Park. " Disfruten y aprovechen el momento" es el lema con el que pretenden convencer a su público antes de cada show. Pero por si sus fans no entienden el mensaje, el mismo Fripp delega el poder a la gente de seguridad para que "incauten los celulares de las personas que no cumplan con esta norma".