La canción de tarareo irresistible que adoptó una hinchada belga y que aún hoy se escucha tanto en las canchas como en los mitines políticos

Es muy poco probable que una canción sea reconocida mundialmente por un riff. Que un par de sonidos sinsentido guiados por una melodía sean tan pegadizos que quieran ser apropiados por muchos grupos sociales: desde fanáticos del fútbol, borrachos en un bar o hasta militantes políticos. Ese particular caso es el de “Seven Nation Army”, el primer single de Elephant (2003), el cuarto álbum de estudio de The White Stripes. La banda compuesta por Jack y Meg White logró un reconocimiento mundial gracias a ese tarareo que se volvió un canto popular.

El dúo de Detroit dio sus primeros pasos en el underground incursionando en el rock de garage con sus letras y melodías crudas y enérgicas. Luego de su tercer disco de estudio, White Blood Cells (2001), la banda empezó a asentarse dentro del mundillo del rock y empezó a lograr mayor reconocimiento por fuera del ambiente de culto.

Luego de la New Rock Revolution (2000), movimiento que revivía al garage-rock y el postpunk con referentes como The Strokes y LCD Soundsystem, The White Stripes empezaron a consolidarse como una banda en tendencia y encontraron su lugar entre los grupos de principios de los 2000 que estaban haciendo historia en aquel entonces.

Pero el verdadero punto de inflexión para ellos se generó con “Seven Nation Army”. La canción transformó a la banda en un éxito mundial y le dio reconocimiento en todas partes debido a ese tarareo inconfundible. Lo más gracioso es que muchísimas personas deben conocer el “tu-tutututututu-tu” pero no deben saber quién es el creador de semejante himno.

Jack y Meg White en 2002, poco antes de que "Seven Nation Army", principal hit de la banda, cobrara forma The Grosby Group

La guitarra que suena como un bajo

La canción no estaba pensada para ser parte de un disco de estudio, sino que el talentosísimo Jack White, mente maestra detrás de la banda, había imaginado el famoso riff como parte de la banda sonora de una película de James Bond . En un estudio de grabación de Australia, mientras probaba sonidos para un recital, en pleno auge de su tercer álbum, White Blood Cells, apareció la melodía que pasaría a ser parte de la historia.

Gracias a la guitarra semiacústica, a un pedal DigiTech Whammy y a una mezcla entre talento y magia, White logró que lo que debería sonar como una guitarra suene como un bajo. La introducción al tema es inconfundible gracias al riff de cinco tonos y siete notas que hace de “Seven Nation Army” un himno de la cultura popular.

Con casi 2.000 millones de reproducciones en Spotify, Jack White asegura que la canción fue una casualidad . Por suerte el musico dejó de lado la idea de la musicalización de la película y le escribió una letra a esa pegadiza melodía. Después de un par de arreglos y contra la opinión de algunos profesionales de la industria, se convirtió en el primer single del cuarto álbum de estudio, Elephant. A diferencia de lo que creían los directores de los sellos discográficos V2 Records y XL Recordings, White estaba tan convencido de la superioridad musical de “Seven Nation Army” que la pensó como el primer single del disco. Y no se equivocó. En 2004 se llevaron el Grammy a Mejor álbum de música alternativa y The Wite Stripes se alzó con el premio a Mejor canción de rock.

The White Stripes en vivo Archivo

Además, en los tiempos de avances tecnológicos y sonidos cada vez más ajustados por medio de las máquinas, Jack White decidió que todo el disco sea grabado en Hackney’s Toe Rag Studios, un estudio de grabación londinense donde todo es análogo. Es sabido que el líder de The White Stripes prefiere que la nueva tecnología no intervenga en sus trabajos, y si quedaban dudas lo aclaró en el libro que acompañaba al disco Elephant: “Ninguna computadora fue utilizada durante la escritura, la grabación, la mezcla o la masterización de este disco”.

Ejército de salvación

“Seven Nation Army” tiene un por qué. El musico contó en una entrevista con Detroit Free Press de dónde provenía el nombre y la letra del tema. “Me inspiré en algunas personas que conocía a las que les gustaba chusmear y en cierta desesperación en el canto del personaje. Pero no tenía nada que ver conmigo personalmente, excepto que mi hermana Maureen me recordó que cuando era niño solía pronunciar mal el nombre de la tienda del Ejército de Salvación (Salvation Army) como Seven Nation Army (el ejército de las siete naciones). Así que taché “Tema de James Bond” en mi libreta y escribí ese título en su lugar como una forma de inspirarme letrísticamente”.

Aunque la canción habla de “los chusmas” y en aquella declaración del Detroit Press White aclaró que no estaba pensada para nadie en particular, en otras entrevistas el músico salió a desmentir eso y admitió que se trataba de una respuesta a la infinidad de comentarios que hicieron sobre el vínculo que lo unía a Meg White.

Si bien nunca se trató de una banda polémica o mediática, los White estuvieron involucrados en un sinfín de habladurías sobre su relación. Algunos aseguraban que eran hermanos, otros que eran marido y mujer. No dejaban de hacerse especulaciones. Sin embargo, en el 2000 anunciaron su divorcio y las dudas llegaron a su fin. Y con eso los especuladores y chismosos.

The White Stripes The Grosby Goup

Olé Olé Olé Olé, White Stripes...

Muy lejos de su ciudad natal, el riff seguía conquistando espacios y públicos. En un pequeño bar de Milán, Italia, dos borrachos fanáticos del fútbol disfrutaban de algunas cervezas. Esa noche de octubre de 2003 se enfrentaban por la UEFA Champions League un equipo de Brujas y otro de Milán. Las probabilidades de victoria del pequeño equipo belga eran casi nulas. Durante algún momento de la noche, sonó una canción que aquellos fanáticos belgas no pudieron olvidar jamás.

De camino a la cancha, la melodía siguió resonando en esos hinchas belgas que llevaron la canción al interior del estadio. En una victoria igual de sorprendente como inesperada, los belgas marcaron el gol que los llevó a la victoria y el riff pasó a ser parte de la historia. La melodía surgida en Detroit cruzó el mundo y empezó a ser parte de los cánticos de cancha de todos los partidos del equipo belga.

Pero no terminó ahí. Tres años después, en una victoria de la Roma contra otro equipo belga, la melodía fue parte del premio. Los hinchas italianos se apropiaron del descubrimiento belga y lo nacionalizaron como parte del festejo italiano. Ya dentro del país, “Seven Nation Army” se convirtió oficialmente en el símbolo del festejo de Italia durante el mundial de 2006. Y el resto es historia.

Ese año Italia ganó el mundial y The White Stripes ganó reconocimiento a nivel mundial. De alguna forma, la canción trascendió equipos y países y se convirtió en un himno futbolístico y un canto popular.

“La canción ya no es mía. Se convierte en música folk cuando estas cosas suceden. Cuanta más gente desconozca de dónde vino, cuanto más ubicua se vuelve, más feliz soy”, aseguró Jack White en una entrevista con Conan O´Brien, en 2023.

De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha

La canción que se gestó en el underground subió a la superficie y se hizo mundialmente conocida con más de 716 millones de vistas en YouTube y un emblema cultural. Ahora, también pasó de ser parte de una banda “progre” a ser un canto de los líderes políticos de derecha.

No todo es color de rosas para Jack White. A lo largo de los años muchos políticos han salido a dar discursos utilizando su canción como parte de sus campañas. Por más de que se trataba de partidos que no resultaban afines a su propia ideología, el cantante nunca salió a pronunciarse ni a favor ni en contra del uso de su música. Eso fue hasta que Donald Trump utilizó su canción como parte de su campaña política de 2016.

White salió a criticar lo sucedido en su página de Facebook y reaccionó indignado por el uso de “Seven Nation Army” por parte del político. También salió a desmentir cualquier tipo de vinculo entre el político y él. Después de eso todo se calmó... hasta el año pasado.

En agosto de 2024, la responsable de comunicación del actual presidente de los Estados Unidos, Margo Martin. utilizó nuevamente la canción de The White Stripes como parte de la campaña, esta vez en sus redes sociales.

Ante el uso de su canción, Jack White volvió a responder, esta vez con una amenaza de denuncia. En una publicación de Instagram, el músico reposteo el video de Martin y le comentó: “Oh... Ni siquiera piensen en usar mi música, fascistas. Se les viene una demanda de mis abogados por esto (para agregar a las otras 5 mil). Que tengas un gran día de trabajo hoy, Margo Martin...”.

La amenaza se concretó y Jack White compartió en su Instagram la denuncia que le realizó a Donald Trump por el uso sin permiso de su música con la frase: “Esta máquina denuncia fascistas” , en referencia a la histórica frase que Woody Guthrie escribió en su guitarra: “Esta máquina mata fascistas”.

Sol Messineo Por