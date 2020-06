¿De qué habla "Brown Sugar"? Drogas, musas inspiradoras y esclavización sexual

Mick Jagger y Keith Richards en el Costa Azul francesa, en 1971; "Brown Sugar" es uno de los grandes clásicos de los Rolling Stones, infaltable en sus giras desde ese mimo año Fuente: AFP - Crédito: Dominique Tarle

"Los Beatles hacen rock de la cintura para arriba. Nosotros, de la cintura para abajo", arengaban los Rolling Stones en aquel convulsionado 1969 durante el cual el sueño hippie sería apuñalado mortalmente en el Festival de Altamont , justamente durante un show de la banda. En una época donde la dupla Jagger-Richards apelaba deliberadamente a la provocación como herramienta de comunicación con el mundo, "Brown Sugar", uno de sus clásicos más emblemáticos, fue toda una bandera .

Aún hoy la canción sigue despertando polémicas por su contenido ambiguo. La letra alude de manera directa a la tortura y la esclavización sexual a la que fueron sometidas las mujeres afroamericanas en las plantaciones de algodón . Pero hay quienes dicen que su tono es sádico y celebratorio, una acusación que ciertas declaraciones de Richards sustentaron : "Si querías aprender algo de verdad, bastaba con atravesar las vías del tren: los músicos negros nos cuidaban muy bien cuando tocábamos con ellos. "'¿Querés acostarte con alguien esta noche? Aquella estaría encantada. Seguro que no ha visto en su vida un tipo como vos', nos decían. Te ofrecían su hospitalidad, su comida y su divertimento sexual", cuenta Keith en su autobiografía Vida .

La versión original de "Brown Sugar" 03:47

En 1978, Jagger también dio algunas pistas en el mismo sentido en una entrevista que le hizo Jonathan Cott para la revista Rolling Stone : "Vos decís que en mis canciones solo hay chicas angelicales o putas viciosas. Quizás haya un par de variantes más, pero no sé... Tal vez tengas razón. En mis canciones mandan esos dos tipos de mujeres... Nunca lo había pensado hasta ahora. Veo que no soy capaz de integrarlas como es debido".

¿Pero de qué habla realmente "Brown Sugar"? La teoría sobre la alusión al consumo de heroína -que parte básicamente del título, pero no tiene ningún otro sustento- fue quedando sepultada debajo de la discusión pública entre dos exparejas de Jagger que se disputaron con fervor el papel de musa inspiradora. En su autobiografía Real Life , la cantante Marsha Hunt , que tuvo una hija con Mick (se llama Karis), asegura que la canción está dedicada a ella. Pero también Claudia Lennear , corista de apoyo de Ike & TinaTurner, dice lo mismo. Claudia conoció al cantante de los Stones cuando participó en el show de apertura de un concierto de la banda inglesa, en el Great Western Forum de California.

Versión alternativa de "Brown Sugar", con el aporte de Eric Clapton 04:08

Aunque nunca habló de manera clara de la canción, Jagger sí contó algunos detalles sobre su origen que más de una vez contradijeron abiertamente otros involucrados en su factura y grabación, como Jim Dickinson (pianista de "Wild Horses", que se registró en la misma sesión de "Brown Sugar") y el propio Keith Richards. Jagger sostuvo que la escribió en una zona campestre de Australia, mientras rodaba una película, el western Ned Kelly , de Tony Richardson. Pero tanto Dickinson como Richards aseguran que la esbozó a las apuradas en un pequeña libreta de hojas amarillas el mismo día de la grabación. Y también que en la primera toma Jagger se olvidó de la frase " Hear Him Whip the Women Just Around Midnight " en la repetición de la primera estrofa de la canción, algo que, luego de dudarlo un rato por pudor, le terminó señalando Dickinson.

La cantante Marsha Hunt, novia de Mick Jagger y en quien estaria inspirada la canción Fuente: AP - Crédito: Sothebys

No caben dudas de que hay cierto grado de juego e inconsciencia en el tema: aunque en todas las transcripciones de la letra se lee " Scarred Old Slaver " (viejo esclavo con cicatrices), en realidad Jagger canta " Skydog slaver ", citando el apodo de Duane Allman ( Skydog ), uno de los Allman Brothers y también compañero de Eric Clapton en Derek and the Dominos.

Más allá de todas las interpretaciones y leyendas sobre su letra, "Brown Sugar" se impuso como clásico por su propio peso musical: nunca estuvo afuera de las listas de temas de las giras de los Rolling Stones desde el tour británico del 71 hasta hoy y es una de las más interpretadas en vivo por el grupo. La guitarra de Richards, que ya había empezado a experimentar con su famosa afinación abierta, suena inconfundible, incluso el solo que toca en el tema es muy bueno. Aunque Mick Taylor grabó en las tomas que se hicieron en los Muscle Shoals Sound Studios de Alabama, su guitarra fue eliminada de la versión final.

"Brown Sugar" en vivo en la Argentina, en 2006 05:49

Fueron tres días productivos en esos estudios por los que también había pasado la crema del soul de esos años: Wilson Pickett, Aretha Franklin, Percy Sledge... Muy rápido, la banda hilvanó "Brown Sugar", "Wild Horses" y "You Gotta Move", tres pilares de Sticky Fingers (1971), uno de los discos más elogiados de toda la carrera de los Stones, el de la célebre tapa diseñada por Andy Warhol. Richards, además, está muy ajustado en los coros, y el solo de saxo de Bobby Keys es delicioso y no empalaga. En la segunda mitad del tema, el clima se caldea gracias a la intensidad del teclado de Ian Stewart, que había sido marginado de la banda por el manager Andrew Loog Oldham porque "su imagen no encajaba con la de la banda", y que permaneció como invitado hasta su muerte, producida en 1985. El " I said yeah, yeah, yeah. uhhh! " de Jagger sobre el epílogo le aporta sensualidad y un espíritu festivo que siempre fue muy bien aprovechado en los shows en vivo.

"Brown Sugar" en vivo, en la televisión inglesa, en 1971 03:45

Hay una buena versión alternativa, grabada en los Olympic Studios de Londres, en la que participan Eric Clapton y el pianista Al Kooper. No mejora -más bien la sobrecarga de yeites- a la que quedó en el disco, aun cuando Richards declaró siempre que era la que él prefería. Aparece en las reediciones Deluxe y Super Deluxe de Sticky Fingers , lanzadas en 2015.

La tapa de Sticky Fingers fue diseñada por Andy Warhol

Tampoco caben dudas del valor histórico del tema: fue el primer single (mayo del 71) y el track de apertura de un álbum clásico como Sticky Fingers , y llegó al puesto 1 en Estados Unidos y Canadá, y al 2 en Reino Unido e Irlanda. El simple norteamericano tenía a "Bitch" como lado B, y el británico una versión live de "Let It Rock", de Chuck Berry, grabada en la Universidad de Leeds. La primera vez que los Stones la tocaron en concierto fue en Altamont. Imposible olvidarlo.