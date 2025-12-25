Stranger Things 5: cuándo se estrena el Volumen 2 en Netflix

La espera terminó para los fanáticos de Stranger Things: la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix vino acompañada de una estrategia que busca mantener la expectativa en lo más alto. La plataforma apostó por un lanzamiento dividido en tres partes, con un Volumen 1 que llegó el 26 de noviembre y un Volumen 2 que llega el 25 de diciembre, y un final el 31 de este mes.

Este jueves 25 de diciembre llega el Volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things, en el marco de una estrategia de estreno diferente a la de años anteriores. En lugar de lanzar todos los episodios juntos, Netflix decidió dividir el cierre de la serie en tres partes, con un último tramo que se conocerá el 31 de diciembre, cuando se estrene el episodio final.

Este 25 de diciembre a las 22 h se estrena el Volumen 2 de Stranger Things en Argentina

Cabe destacar que el Volumen 1 de la quinta temporada, integrado por los primeros cuatro episodios, se estrenó el 26 de noviembre. Por su parte, el Volumen 2, que incluye los capítulos cinco, seis y siete, llegará a la plataforma este 25 de diciembre a las 22 en la Argentina, en una fecha clave pensada para mantener la expectativa de los seguidores.

El episodio final de la serie llegará el 31 de diciembre

El episodio que marcará el cierre definitivo de Stranger Things, titulado The Rightside Up, se estrenará el 31 de diciembre a la misma hora, con un lanzamiento simultáneo en todas las regiones. Además, su duración lo convertirá en el más extenso de toda la serie y pondrá punto final a una de las historias más exitosas de Netflix.