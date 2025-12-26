Murió Daniel Hugo Piazzolla, hijo y figura clave en la etapa más experimental de Astor Piazzolla

Daniel Hugo Piazzolla, músico e hijo de Astor Piazzolla, falleció en las últimas horas por complicaciones derivadas de un enfisema pulmonar. Su figura quedó asociada de manera directa a una de las etapas más audaces y discutidas de la obra del creador del Nuevo Tango: la del Octeto Electrónico de mediados de los años setenta, un proyecto que amplió el horizonte de la música popular rioplatense hacia territorios entonces impensados.

Nacido en Buenos Aires el 28 de febrero de 1945, Daniel fue hijo de Astor Piazzolla y de Dedé Wolff, primera esposa de Astor, con quien también tuvieron una hija, Diana. Su formación musical estuvo marcada desde temprano por el entorno creativo que rodeó a su padre, aunque su participación en la obra piazzolliana se dio de manera concreta y profesional a partir de mediados de la década del setenta.

Astor Piazzola junto a su primera esposa, Dedé Wolff, y sus dos hijos, Diana y Daniel, en Mar del Plata

Lejos de ocupar un lugar meramente filial, Daniel Piazzolla participó activamente de ese laboratorio musical. Entre 1976 y 1977 integró el Octeto Electrónico tocando sintetizadores y percusión, en una formación que incorporó instrumentos eléctricos, climas propios del jazz contemporáneo y una concepción rítmica que descolocó tanto al público tanguero como a buena parte de la crítica de la época. Además, tuvo un rol central en la organización del joven grupo que funcionó en 1977, una tarea clave en un proyecto complejo, exigente y de permanente reformulación.

Esa experiencia temprana le permitió conocer desde adentro el método de trabajo de Astor Piazzolla: la precisión rítmica, la atención al color instrumental y una idea del tango concebido como música de su tiempo, en diálogo constante con otras tradiciones. Con los años, Daniel Piazzolla trasladó ese conocimiento a una tarea menos visible pero no menos significativa: la de intérprete y difusor del legado paterno.

Su álbum “Piazzolla por Piazzolla”, donde revisita la etapa del Octeto Electrónico y sumó temas propios, se inscribe en esa línea. Lejos del tributo convencional, el disco propone una lectura informada y sobria de la obra, construida desde el respeto por la escritura original y una comprensión profunda de su arquitectura musical. No hay allí intención de actualizar ni de suavizar el repertorio, sino de exponerlo con claridad y rigor.

Esa misma concepción atravesó el concierto homenaje a Astor Piazzolla que Daniel Piazzolla organizó en Buenos Aires en 1996, en el marco del ciclo Astortango, realizado en el Teatro Ópera. Aquella noche tuvo un valor simbólico particular: reunió al Octeto Electrónico con figuras centrales del jazz contemporáneo como Chick Corea y Gary Burton, músicos que mantuvieron una relación artística directa con Piazzolla y que comprendieron tempranamente el alcance internacional de su obra.

La presencia de Corea y Burton no fue un gesto protocolar. Representó la continuidad de un diálogo estético que Piazzolla había establecido años antes con el jazz moderno, y que encontró en ese homenaje una síntesis elocuente. El repertorio, abordado sin concesiones, reafirmó la vigencia de una música pensada como cruce de lenguajes y no como patrimonio cerrado.

Daniel Hugo Piazzolla ocupó un lugar singular dentro del universo creado por su padre. Fue parte del proceso creativo en una etapa especialmente compleja y resistida, y más tarde asumió la tarea de difundir esa obra sin convertirla en una pieza de museo. Su recorrido combinó experiencia directa, conocimiento musical y una mirada desprovista de gestos grandilocuentes. Hincha fanático de River, como su hijo Pipi Piazzolla el gran baterista de Escalandrum, Daniel alternaba viviendas entre Nuñez y su querida Villa la Angostura (su “lugar en el mundo”), en la provincia de Neuquén.

Con su muerte desaparece una referencia autorizada para comprender uno de los períodos más innovadores de la música argentina del siglo XX. Su aporte, discreto pero significativo, quedó inscripto en la historia de una obra que modificó de manera definitiva el modo de pensar el tango y su relación con la música contemporánea.