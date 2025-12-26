Murió Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, a los 65 años

Perry Bamonte, guitarrista que formó parte de The Cure en los noventa y regresó a la banda a principios de esta década, falleció este viernes 26 de diciembre, tras una breve enfermedad. Tenía 65 años.

La noticia fue confirmada desde la web oficial de The Cure. “Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, se lee en el comunicado. “Tras colaborar con el grupo durante la segunda mitad de la década del ochenta, se convirtió en miembro titular de The Cure en 1990, tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en ‘The Wish’, ‘Wild Mood Swings’, ‘Bloodflowers’, éxitos acústicos y álbumes de The Cure, además de realizar más de 400 conciertos a lo largo de 14 años”.

“Se reincorporó a The Cure en 2022, ofreciendo otros 90 conciertos, algunos de los mejores en la historia de la banda, que culminaron, en Londres, el 1 de noviembre de 2024. Nuestro más sentido pésame a toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”, informa el comunicado.

Nacido en Londres, en 1960, y criado en Basildon, Bamonte ingresó como parte del equipo de la banda en 1984, gracias a su hermano Daryl, que oficiaba de tour-manager del grupo. Primero, su actividad fue como asistente personal del cantante Robert Smith, y con el paso de los años se ganó un lugar sobre los escenarios, tras la salida del tecladista Roger O’Donnell.

En 2005 dejó el grupo, luego de que Robert Smith lo rearmara como trío. En 2012, Bamonte se alistó en Love Amongst Ruin y volvió a The Cure cuando el grupo ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, en 2019. En 2022, Perry fue parte de la gira Shows Of A Lost World por Europa y, al año siguiente, por los Estados Unidos y Sudamérica.

